Kobza: Nástroj EU, jak migraci naopak povzbudit a usnadňovat

Hlavní problém migračního paktu EU, který začal platit, je to, že z nelegálních migrantů dělá legální žadatele o azyl či pobyt, a tím dochází k zásadnímu zkreslení statistik nelegální, nekontrolované migrace.
Jde také o další nástroj EU, jak tuto migraci naopak povzbudit, motivovat a usnadňovat, především s neskrývaným cílem zaplavit migranty (ať již nelegálními nebo legalizovanými nelegály) země dosud minimálně dotčené migrací, což jsou v paktu výslovně zmíněné státy střední a východní Evropy.
Jediné opravdu funkční řešení je neprodlené odstoupení od migračního paktu EU, uzavření hranic a nemilosrdná remigrace migrantů, kteří nemají nárok na ochranu.
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