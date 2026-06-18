Kobza: Nástroj EU, jak migraci naopak povzbudit a usnadňovat

18.06.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k migračnímu paktu

Kobza: Nástroj EU, jak migraci naopak povzbudit a usnadňovat
Foto: archiv
Popisek: Jiří Kobza

Hlavní problém migračního paktu EU, který začal platit, je to, že z nelegálních migrantů dělá legální žadatele o azyl či pobyt, a tím dochází k zásadnímu zkreslení statistik nelegální, nekontrolované migrace.

Jde také o další nástroj EU, jak tuto migraci naopak povzbudit, motivovat a usnadňovat, především s neskrývaným cílem zaplavit migranty (ať již nelegálními nebo legalizovanými nelegály) země dosud minimálně dotčené migrací, což jsou v paktu výslovně zmíněné státy střední a východní Evropy.

Jediné opravdu funkční řešení je neprodlené odstoupení od migračního paktu EU, uzavření hranic a nemilosrdná remigrace migrantů, kteří nemají nárok na ochranu.

Mgr. Jiří Kobza

  • krajský zastupitel
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Článek obsahuje štítky

Kobza , migrační pakt

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Zuzana Majerová byl položen dotaz

zadluženost

Vím, že nechcete Euro a jako jeden z důvodů uvádíte, že se nechcete podílet na placení dluhů států eurozóny, které jsou zadluženy až na půdu. Cožpak ale my nejsme zadlužení až po uši? Já taky teď nejsem pro euro, ani pro zadlužování. Myslíte, že my lidé bysme si mohli dovolit se zadlužovat jako stát...

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k migračnímu paktu