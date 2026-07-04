Rusům se podařilo získat klíčový bod. Údery musí pokračovat, vzkázal Putin

04.07.2026 11:00 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ruský ministr obrany Andrej Bělousov podle agentury Reuters oznámil, že Ruské síly dobyli Kosťantynivku na východě Ukrajiny, které je součástí obranného pásu Donbasu, ke kterému patří i města Slavjansk a Kramatorsk. Putin armádě poděkoval a vyzval k pokračování masivních útoků na území Ukrajiny. Proti infrastruktuře ukrajinského vojensko-průmyslového komplexu.“ Při posledním útoku na Kyjev zemřelo 30 lidé a 90 dalších bylo zraněno.

Rusům se podařilo získat klíčový bod. Údery musí pokračovat, vzkázal Putin
Foto: Kyrylo Loukerenko, X
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Ruská armáda podle agentury Reuters v pátek informovala ruského prezidenta Vladimira Putina, že její síly převzaly kontrolu nad Kosťantynivkou na východě Ukrajiny, klíčovou lokalitou, o jejíž dobytí Moskva dlouho usilovala při svém postupu přes Doněckou oblast. Ruský prezident  Vladimir Putin označil dobytí města za důležitý strategický úspěch.

Prohlásil také, že masivní útoky proti Ukrajině musí pokračovat.

„V tomto ohledu poznamenávám, že masivní, koordinované údery proti infrastruktuře ukrajinského vojensko-průmyslového komplexu a zařízením podporujícím jeho provoz musí pokračovat,“ řekl Putin. Ruského prezidenta citoval např. The Kyiv Independent.

Skutečností je, že Ukrajinci už několik dní čelí masivním dronovým a raketovým útokům ruských agresorů. Při posledním takovém útoku na Kyjev zemřelo na 30 lidí a 90 dalších bylo zraněno. Během nočního útoku z 1. na 2. července Rusko odpálilo 74 raket a 496 dronů dlouhého doletu, z nichž většina mířila na Kyjev. Letecká salva zahrnovala 28 balistických raket, což je podle serveru Kyiv Independent rekordní počet balistických raket využitých při jediném útoku na hlavní město Ukrajiny.

„Putin prohrává tuto válku,“ řekl Zelenskyj den po útoku na Kyjev. „Tak to je. Chápe, že jediné, co může udělat, je zastrašovat lidi a jednoduše zabíjet civilisty raketovými údery.“

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk, kterého citoval server The Kyiv Post, uvedl v Radě pro lidská práva, že počet civilních obětí na Ukrajině mezi prosincem 2025 a květnem 2026 prudce vzrostl v důsledku ruských útoků. Zmínil smrtící útok v Kyjevě, rozsáhlé mučení ukrajinských válečných zajatců a pokračující útoky na energetickou infrastrukturu a vyzval k zodpovědnému chování a nastartování mírového procesu, který bude stát na právním základě.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://kyivindependent.com

https://www.kyivpost.com

https://www.reuters.com

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Článek obsahuje štítky

Rusko , Ukrajina , válka , zahraničí , Reuters , válka na Ukrajině , Zelenskyj , The Kyiv Independent , The Kyiv Post , Puin

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válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

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