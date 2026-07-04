Rusům se podařilo získat klíčový bod. Údery musí pokračovat, vzkázal Putin

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Prohlásil také, že masivní útoky proti Ukrajině musí pokračovat.
„V tomto ohledu poznamenávám, že masivní, koordinované údery proti infrastruktuře ukrajinského vojensko-průmyslového komplexu a zařízením podporujícím jeho provoz musí pokračovat,“ řekl Putin. Ruského prezidenta citoval např. The Kyiv Independent.
Skutečností je, že Ukrajinci už několik dní čelí masivním dronovým a raketovým útokům ruských agresorů. Při posledním takovém útoku na Kyjev zemřelo na 30 lidí a 90 dalších bylo zraněno. Během nočního útoku z 1. na 2. července Rusko odpálilo 74 raket a 496 dronů dlouhého doletu, z nichž většina mířila na Kyjev. Letecká salva zahrnovala 28 balistických raket, což je podle serveru Kyiv Independent rekordní počet balistických raket využitých při jediném útoku na hlavní město Ukrajiny.
„Putin prohrává tuto válku,“ řekl Zelenskyj den po útoku na Kyjev. „Tak to je. Chápe, že jediné, co může udělat, je zastrašovat lidi a jednoduše zabíjet civilisty raketovými údery.“
Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk, kterého citoval server The Kyiv Post, uvedl v Radě pro lidská práva, že počet civilních obětí na Ukrajině mezi prosincem 2025 a květnem 2026 prudce vzrostl v důsledku ruských útoků. Zmínil smrtící útok v Kyjevě, rozsáhlé mučení ukrajinských válečných zajatců a pokračující útoky na energetickou infrastrukturu a vyzval k zodpovědnému chování a nastartování mírového procesu, který bude stát na právním základě.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.