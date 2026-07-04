Z Polska varují Zelenského: Podporování nacionalismu je sebevražda

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Německý týdeník Die Zeit upozornil, že ukrajinský ministr zahraničí Sybiha prohlásil, že navrhuje protikrizová opatření, jako jsou konzultace mezi ministerstvy zahraničí a diskuse s historiky, k posílení bilaterálních vztahů. Znovu také potvrdil, že polští experti budou moci pokračovat v hledání hrobů obětí ve Volyňské oblasti na západě Ukrajiny. Jedním dechem však dodal, že Ukrajinci také něco očekávají.
„Respektujeme historii ostatních a očekáváme, že naši partneři budou sdílet stejný postoj k naší historii a nezávislosti,“ uvedl ministr.
Polský premiér Donald Tusk se teď nechal slyšet, že „Polsko by mělo být opatrnější při slibování další finanční pomoci Ukrajině“.
„Polsko zůstane nekompromisní v podpoře Ukrajiny v její válce s Ruskem. Ale buďte opatrní s prohlášeními o další polské finanční podpoře. Ukrajina bojuje, ale Polsko nese hlavní břemeno ochrany východní hranice EU. … Dobré ukrajinsko-polské vztahy jsou v našem zájmu, ale vyžadují i dobrou vůli ze strany Kyjeva. Nemůže to být tak, že pouze Varšava neustále projevuje dobrou vůli. Ukrajina by měla hledat upřímnou cestu k rozhovoru o minulosti a měla by se vyvarovat další eskalace napětí. … Snažím se vyhýbat spektakulárním, emocionálním akcím, protože nechci nikoho ponížit. Chci, aby Polsko těžilo ze vztahů s Ukrajinou. Nechci to proměnit ve svůj vlastní politický byznys,“ nechal se slyšet Tusk ve Varšavě.
Poland’s PM Tusk: The tension was caused by President Zelenskyy’s unnecessary decision. I told him his task is to lower it.— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) July 3, 2026
The worst idea would be to build public support in Ukraine by escalating tension and hostility with Poland. That is unacceptable.
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Koncem května udělil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj současné vojenské jednotce čestné označení „Hrdinové UPA“. Ukrajinci hledí na příslušníky Ukrajinské povstalecké armády (UPA) jako na hrdiny, kteří za druhé světové války bojovali za nezávislost Ukrajiny proti nacistům i proti Sovětům. Poláci příslušníky UPA vnímají spíše jako hrdlořezy, kteří sice možná bojovali za svobodu Ukrajiny, ale nemilosrdně přitom vraždili i polské ženy a děti.
Polský prezident Karol Nawrocki, původní profesí historik, se rozhodl odebrat ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému nejvyšší polské vyznamenání, které obdržel v roce 2023. K Ukrajině se kvůli sporu o pohled na UPA stavěl velmi kriticky a volil tvrdý přístup. Naproti tomu polský premiér Donald Tusk se naopak snažil spor neeskalovat.
Průzkum SW Research, který publikoval polský zpravodajský portál Onet, ukázal, že většina Poláků momentálně oceňuje spíše Nawrockého tvrdý přístup.
Nawrockého postoj podpořilo 42,6 % respondentů, zatímco přístup vlády, kterou reprezentovali Tusk a ministr zahraničí Radosław Sikorski, podpořilo 32,5 % respondentů.
Dalších 14,6 % nepodpořilo žádnou ze stran, zatímco 10,4 % uvedlo, že je tato otázka nezajímá.
Polský novinář Bogusław Chrabota napsal pro polský list Rzeczpospolita komentář, v němž ukrajinského prezidenta Zelenského varoval, že pokud bude nadále podporovat nacionalistické nálady, „ve skutečnosti páchá sebevraždu“.
Ukrajinci by si podle polského novináře měli vzpomenout na své protesty na Majdanu v roce 2014, kde byl prý Bogusław Chrabota také přítomen.
„Ten den jsem byl v Kyjevě na Majdanu. Viděl jsem stovky ukrajinských vlajek a neméně evropských. Ani jednu červeno-černou (vlajku UPA),“ poznamenal Bogusław Chrabota.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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