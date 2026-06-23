„Určitě bych nešel do boje s hrdinou.“ Pavlovi přispěchal na pomoc Etzler a další

Prezident Petr Pavel podal k Ústavnímu soudu kompetenční žalobu kvůli rozhodnutí vlády, která jej nezařadila do české delegace na červencový summit NATO. Českou republiku má na vrcholné schůzce Severoatlantické aliance v turecké Ankaře zastupovat premiér Andrej Babiš, ministr obrany Jaromír Zůna (SPD) a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Hlava státu považuje postup kabinetu za bezprecedentní zásah do ústavních zvyklostí a krok, který podle něj může vyvolat vážné otázky ohledně rozdělení pravomocí mezi prezidentem a vládou. Pavel zdůraznil, že rozhodnutí vlády vnímá jako mimořádně nešťastné nejen z hlediska domácí politiky, ale také s ohledem na reprezentaci České republiky v zahraničí.
Ing. Pavel Spirov, PhD
Prezident svou žalobu opírá o článek 63 Ústavy České republiky, podle něhož prezident zastupuje stát navenek. Podle Pavla jde o jednu ze základních funkcí hlavy státu a dosavadní praxe tomu dlouhodobě odpovídala. Připomněl, že právě prezidenti tradičně vedli české delegace na summitech NATO a tato ústavní zvyklost nebyla dosud zpochybňována. Pokud by se měl tento model změnit, mělo by podle něj dojít k jednání a vzájemné dohodě mezi ústavními činiteli, nikoliv k jednostrannému rozhodnutí vlády. Prezident proto žádá Ústavní soud, aby vyjasnil, zda kabinet svým postupem nepřekročil své kompetence.
Ústavní soud už prezidentovu kompetenční žalobu převzal a avizoval, že se jí bude zabývat přednostně. Mluvčí soudu uvedli, že vzhledem k blížícímu se termínu summitu bude kauza projednána mimo obvyklé pořadí. Zatím však není jasné, zda soud stihne vydat rozhodnutí ještě před samotným jednáním NATO, které se uskuteční 7. a 8. července v Ankaře.
Zastání našel prezident u řady opozičních politiků, jejichž podpora se dala očekávat. „Podporuji prezidenta Pavla v podání kompetenční žaloby na vládu Andreje Babiše,“ napsala stručně europoslankyně Danuše Nerudová.
Podporuji prezidenta Pavla v podání kompetenční žaloby na vládu Andreje Babiše. pic.twitter.com/z0aISMPWjr— Danuše Nerudová (@danusenerudova) June 23, 2026
Plnou podporu vyjádřil také poslanec Jiří Pospíšil z TOP 09. „Vítám, že prezident podal kompetenční žalobu a má v tomto kroku mou plnou podporu. Jednou provždy se tím vyjasní rozdělení kompetencí v oblasti zahraniční politiky mezi prezidentem a vládou,“ doufá Pospíšil, že Ústavní soud celou věc vyřeší a zamezí budoucím sporům.
Vítám, že prezident podal kompetenční žalobu, a má v tomto kroku mou plnou podporu.— Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) June 23, 2026
Jednou provždy se tím vyjasní rozdělení kompetencí v oblasti zahraniční politiky mezi prezidentem a vládou.
Předseda Senátu Miloš Vystrčil nemohl zůstat pozadu a také podpořil bezprecedentní krok, kdy se ústavní činitelé ženou k soudu. „Postup prezidenta považuji za správný a jediný možný. Přál bych si, aby Ústavní soud rozhodl co nejdříve,“ napsal Vystrčil.
Postup @prezidentpavel považuji za správný a jediný možný. Přál bych si, aby Ústavní soud rozhodl co nejdříve. https://t.co/ITPc0qS1qU— Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) June 23, 2026
Krok prezidenta samozřejmě chápe i šéf Starostů Vít Rakušan, který by ale prý byl raději, kdyby celá věc k soudu dojít nemusela. „Je nutné, aby v otázce základních principů fungování demokracie bylo jasno. Krok prezidenta republiky tedy naprosto chápu. Byť bych byl samozřejmě raději, kdyby různí ministři a neministři Babišovy vlády dokázali zkrotit svá uražená ega a spor s prezidentem takto nevyhrotili,“ má jasno Rakušan, že za všechno může vláda.
Je nutné, aby v otázce základních principů fungování demokracie bylo jasno. Krok prezidenta republiky tedy naprosto chápu. Byť bych byl samozřejmě raději, kdyby různí ministři a neministři Babišovy vlády dokázali zkrotit svá uražená ega a spor s prezidentem takto nevyhrotili.— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) June 23, 2026
Také předseda lidovců Jan Grolich tvrdí, že kompetenční žaloba je chyba vlády. „Normální by bylo tenhle spor vyřešit nejpozději před měsícem. Za celou tu trapnost kolem a to, že se to řeší na poslední chvíli před summitem NATO u soudu je zodpovědná vláda a premiér,“ tvrdí Grolich.
Kompetenční žaloba je chyba vlády. Normální by bylo tenhle spor vyřešit nejpozději před měsícem. Za celou tu trapnost kolem a to, že se to řeší na poslední chvíli před summitem NATO u soudu je zodpovědná vláda a premiér.— Jan Grolich (@JanGrolich) June 23, 2026
Divím se, že to dopustí ve chvíli, kdy se přepisuje…
Mimo politické kruhy přispěl svou tradičně urážlivou troškou do debaty bývalý novinář Tomáš Etzler. „Být Kikinina podržtaška a infantilní buran typu Petr Macinka, určitě bych nešel do boje s dekorovaným válečným hrdinou a bývalým generálem NATO,“ varoval Macinku Etzler.
Být Kikinina podržtaška a infantilní buran typu @petr_macinka, určitě bych nešel do boje s dekorovaným válečným hrdinou a bývalým generálem NATO.— Tomas Etzler (@tvtomas) June 23, 2026
„Bezprecedentní a mimořádně nešťastné.“ Prezident dal spor s vládou k soudu https://t.co/9JlVwnVr5M via @SeznamZpravy
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