„Určitě bych nešel do boje s hrdinou.“ Pavlovi přispěchal na pomoc Etzler a další

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23.06.2026 14:04 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Vláda Andreje Babiše v pondělí definitivně rozhodla, že prezident Petr Pavel nebude součástí delegace na summit NATO v Ankaře. Pavel proto na vládu podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, který by podle něj měl rozhodnout co nejdříve. Prezidentovi se dostalo podpory z očekávaných míst, když podání kompetenční žalobu schválila europoslankyně Danuše Nerudová (za STAN) nebo předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

„Určitě bych nešel do boje s hrdinou.“ Pavlovi přispěchal na pomoc Etzler a další
Foto: Repro Člověk v tísni
Popisek: Petr Pavel

Prezident Petr Pavel podal k Ústavnímu soudu kompetenční žalobu kvůli rozhodnutí vlády, která jej nezařadila do české delegace na červencový summit NATO. Českou republiku má na vrcholné schůzce Severoatlantické aliance v turecké Ankaře zastupovat premiér Andrej Babiš, ministr obrany Jaromír Zůna (SPD) a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
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Hlava státu považuje postup kabinetu za bezprecedentní zásah do ústavních zvyklostí a krok, který podle něj může vyvolat vážné otázky ohledně rozdělení pravomocí mezi prezidentem a vládou. Pavel zdůraznil, že rozhodnutí vlády vnímá jako mimořádně nešťastné nejen z hlediska domácí politiky, ale také s ohledem na reprezentaci České republiky v zahraničí.

Ing. Pavel Spirov, PhD

  • SPD
  • mimo zastupitelskou funkci
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Prezident svou žalobu opírá o článek 63 Ústavy České republiky, podle něhož prezident zastupuje stát navenek. Podle Pavla jde o jednu ze základních funkcí hlavy státu a dosavadní praxe tomu dlouhodobě odpovídala. Připomněl, že právě prezidenti tradičně vedli české delegace na summitech NATO a tato ústavní zvyklost nebyla dosud zpochybňována. Pokud by se měl tento model změnit, mělo by podle něj dojít k jednání a vzájemné dohodě mezi ústavními činiteli, nikoliv k jednostrannému rozhodnutí vlády. Prezident proto žádá Ústavní soud, aby vyjasnil, zda kabinet svým postupem nepřekročil své kompetence.

Ústavní soud už prezidentovu kompetenční žalobu převzal a avizoval, že se jí bude zabývat přednostně. Mluvčí soudu uvedli, že vzhledem k blížícímu se termínu summitu bude kauza projednána mimo obvyklé pořadí. Zatím však není jasné, zda soud stihne vydat rozhodnutí ještě před samotným jednáním NATO, které se uskuteční 7. a 8. července v Ankaře.

Zastání našel prezident u řady opozičních politiků, jejichž podpora se dala očekávat. „Podporuji prezidenta Pavla v podání kompetenční žaloby na vládu Andreje Babiše,“ napsala stručně europoslankyně Danuše Nerudová.

Plnou podporu vyjádřil také poslanec Jiří Pospíšil z TOP 09. „Vítám, že prezident podal kompetenční žalobu a má v tomto kroku mou plnou podporu. Jednou provždy se tím vyjasní rozdělení kompetencí v oblasti zahraniční politiky mezi prezidentem a vládou,“ doufá Pospíšil, že Ústavní soud celou věc vyřeší a zamezí budoucím sporům.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil nemohl zůstat pozadu a také podpořil bezprecedentní krok, kdy se ústavní činitelé ženou k soudu. „Postup prezidenta považuji za správný a jediný možný. Přál bych si, aby Ústavní soud rozhodl co nejdříve,“ napsal Vystrčil.

Krok prezidenta samozřejmě chápe i šéf Starostů Vít Rakušan, který by ale prý byl raději, kdyby celá věc k soudu dojít nemusela. „Je nutné, aby v otázce základních principů fungování demokracie bylo jasno. Krok prezidenta republiky tedy naprosto chápu. Byť bych byl samozřejmě raději, kdyby různí ministři a neministři Babišovy vlády dokázali zkrotit svá uražená ega a spor s prezidentem takto nevyhrotili,“ má jasno Rakušan, že za všechno může vláda.

Také předseda lidovců Jan Grolich tvrdí, že kompetenční žaloba je chyba vlády. „Normální by bylo tenhle spor vyřešit nejpozději před měsícem. Za celou tu trapnost kolem a to, že se to řeší na poslední chvíli před summitem NATO u soudu je zodpovědná vláda a premiér,“ tvrdí Grolich.

Mimo politické kruhy přispěl svou tradičně urážlivou troškou do debaty bývalý novinář Tomáš Etzler. „Být Kikinina podržtaška a infantilní buran typu Petr Macinka, určitě bych nešel do boje s dekorovaným válečným hrdinou a bývalým generálem NATO,“ varoval Macinku Etzler.

 

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NATO , Pavel , Pospíšil , Vystrčil , Rakušan , Etzler , Macinka , Nerudová

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Podle vás Turek svým počtem funkcí nějak vybočuje? Podle mě je bohužel celá řada politiků, co myjí xxx funkcí. Proč tomu nezamezíte?

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