Seďa (SOCDEM): Opět se hraje o peníze

Rozhodnutí rozdělit ČEZ pouze ukazuje na to, že se opět hraje o peníze. Výrobu elektrické energie si ponechá stát, zřejmě z důvodu zajištění energetické bezpečnosti. A to, co rozhoduje o ceně elektricé energie a co přináší zisky investorům, se z 49 procent zprivatizuje.
Na jednu stranu stát získá peníze na dostavbu nových jaderných bloků a na straně druhé zůstanou zachovány zisky z dividend. Ptáte se, kdo to zaplatí? No přece koneční spotřebitelé, tedy domácnosti, firmy a živnostníci.
Ing. Antonín Seďa
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku