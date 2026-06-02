Seďa (SOCDEM): Opět se hraje o peníze

03.06.2026 6:23 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k plánovanému rozdělení ČEZ

Seďa (SOCDEM): Opět se hraje o peníze
Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

Rozhodnutí rozdělit ČEZ pouze ukazuje na to, že se opět hraje o peníze. Výrobu elektrické energie si ponechá stát, zřejmě z důvodu zajištění energetické bezpečnosti. A to, co rozhoduje o ceně elektricé energie a co přináší zisky investorům, se z 49 procent zprivatizuje.

Na jednu stranu stát získá peníze na dostavbu nových jaderných bloků a na straně druhé zůstanou zachovány zisky z dividend. Ptáte se, kdo to zaplatí? No přece koneční spotřebitelé, tedy domácnosti, firmy a živnostníci.

Ing. Antonín Seďa

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
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Článek obsahuje štítky

ČEZ , Seďa , SOCDEM

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