,,Brusel horší než Čína, jen menší.” Pohrůžka Ukrajině. Padlo od Trumpa

Co se dá očekávat, pokud se do prezidentského úřadu ve Spojených státech vrátí Donald Trump? Dle britského týdeníku The Economist by v zahraniční politice USA mohlo nastat hned několik změn. Aspirant na Trumpova poradce pro národní bezpečnost Keith Kellogg se netají, že by tvrdě tlačil jak na Moskvu, tak na Kyjev, aby obě země ve válce našly společnou řeč a pokud by jedna z nich USA neposlechla, nemělo by to pro ni nikterak dobré důsledky. Příliš vřelý zřejmě nebude ani Trumpův přístup k Bruselu. „Horší než Čína, akorát menší,“ míní totiž podle Economistu Trump o Evropské unii.

List podotýká, že pro pochopení toho, co by Trump mohl v případě obhájení druhého prezidentství ve světě dělat, se proto vyplatí podívat se na ideologie jeho poradců, kteří se mají dělit na tři vrstvy.



První z nich mají být republikáni, kteří se označují za dědice Ronalda Reagana a chtějí zachovat globální hegemonii Ameriky. K těmto „reaganovcům“ se má řadit Boltonův nástupce Robert C. O'Brien či Trumpův ministr zahraničí Mike Pompeo či američtí senátoři Marco Rubio, Lindsey Graham a Tom Cotton.

Proti reaganovské politice se mají stavět zastánci amerického izolacionismu, dle kterých se Amerika nemá starat o problémy ve světě, ale primárně řešit akorát své vlastní. Jedním ze zastánců tohoto proudu je Vivek Ramaswamy, který se ucházel o republikánskou prezidentskou nominaci.



A mezi oběma proudy pak stojí zastánci názoru, že by se Amerika neměla příliš angažovat v zahraniční politice v Evropě a na Blízkém východě, kde aktuálně probíhají oba pro Američany nejvíce viditelné konflikty, a více sil zaměřila na Asii, kde by USA čelily především Číně. Tento pohled zastává kupříkladu bývalý americký náměstek ministra obrany pro strategii a rozvoj sil Elbridge Colby.



Právě tato skupina přitom neprotíná názorově jen republikány, ale též demokraty, jelikož si chce více „posvítit“ na Čínu dle svých tvrzení také Bidenova administrativa. „Skeptici si kladou otázku, zda důraz na Čínu není ve skutečnosti jen skrytým izolacionismem. Byli by ti, kteří nechtějí ani nepřímo čelit Rusku na Ukrajině, opravdu připraveni vést válku s Čínou kvůli Tchaj-wanu?“ podotýká však k tomuto postoji The Economist.

Trump se má orientovat ve všech těchto třech směrem a přiklánět si na svou stranu příznivce odlišných proudů, a zatímco tak sdílí přání na snížení vojenských závazků, respektuje taktéž politiku Reagana k „míru skrze sílu“. Britský týdeník připomíná, že Trump zastával během svého prezidentského období tvrdý přístup k Číně a neváhal použít sílu v Sýrii či vůči aktuálnímu ruskému spojenci – Íránu, když nařídil zabití íránského generála Kásema Sulejmáního.



The Economist připojuje, že se Trump netajil často tím, že mu vadí američtí spojenci, kteří využívají amerických bezpečnostních záruk a šetří na obraně. „Svět se nám směje,“ měl to Trump komentovat.



Jaký vliv bude mít Trumpovo vítězství na vývoj války na Ukrajině? Dle průzkumů YouGov převažuje u Trumpových skalních příznivců názor směřující k izolacionistické politice Ameriky směrem k Evropě. A zatímco republikáni v americkém Senátu podporují větší vojenskou pomoc Ukrajině, Izraeli i Tchaj-wanu, Sněmovna reprezentantů upřednostňuje řešit domácí problém migrace.

Kromě Ukrajiny se má Trump zaměřit také na spojence v NATO, kteří neplní své závazky a místo aby dávali alespoň 2 % svého HDP na obranu, se jen v tomto obranném paktu „vezou“ a spoléhají na pomoc Ameriky. Kellogg upozorňuje, že takové země porušují článek 3 smlouvy o NATO a tak nemají čekat, že by jim přišla pomoc v případě potřeby využití článku 5 aliance. Ozývají se pak dokonce hlasy, aby Američané z Evropy odešli a list tak podotýká, že přestože není jasné, kam v tomto ohledu Trump zajde, zdají se být „otřesy pro NATO nevyhnutelné“.



V čem se naopak mají republikánští podporovatelé Trumpa shodovat, je podpora Izraele v jeho boji proti teroristům z Hamásu. Zaznívají názory, že by mohlo dojít k završení dohody mezi Izraelem a Saúdskou Arábií či útlum pro OSN, která posílá peníze Palestincům. Nahnuté to však dle plátku má u amerického exprezidenta izraelský premiér Benjamin Netanjahu, jelikož se po volbách v roce 2020 postavil na stranu Joea Bidena a od Trumpa se snažil distancovat.

Na tom, že je Čína pro Ameriku hrozbou, má panovat „široká shoda“, co se však různí, jsou názory, jak s Pekingem naložit. Zatímco někteří od Trumpa očekávají zavedení až 10procentních dovozních cel na veškerý import z Číny, skalní příznivci Trumpa mají dokonce Čínu přímo označovat za „nepřítele“ a od skupiny, jež by na úkor Evropy a Středního Východu chtěla prioritizovat Asii, se ozývá volání po co největším vyzbrojení Tchaj-wanu. The Economist shrnuje, že má „bývalý prezident raději obchodní války než ty střelecké“ a očekávat tak lze „bombardování nepřátel“ skrze vyšší cla.

Týdeník rovněž dodává, že zasvěcení spolupracovníci Trumpa hovoří o tom, že exprezident stále ještě nevzdal možnost, že by se mu povedla s Pekingem vyjednat „atraktivní dohoda“. Vedle jednání s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem by se prý chtěl dát do jednání o podmínkách spolupráce s Evropskou unií. Jednání s Bruselem pak prý nemá být nic, na co by se Trump jakkoliv těšil. O Evropské unii se má totiž americký exprezident vyjadřovat nepříliš pěkně s tím, že je „horší než Čína, akorát menší“.

