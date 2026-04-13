„Černý den pro Maďarsko. Bude kolonií EU.“ Zaznělo varování

„S plným respektem uznávám rozhodnutí občanů Maďarska ve včerejších parlamentních volbách a jsem připraven na intenzivní spolupráci s novým maďarským premiérem, kterému gratuluji k výsledku voleb. Cíle slovenské vlády zůstávají nezměněny.
„Jsme odhodláni udržet vzájemně výhodné vztahy s Maďarskem, stejně jako zajistit nadstandardní postavení pro národnostní menšiny žijící v našich zemích. Vláda Slovenska podporuje oživení formátu Visegrádské skupiny. Společný přístup s Maďarskem při ochraně našich energetických zájmů. Věřím, že na straně Slovenska, Maďarska a střední Evropy jako celku přetrvává silný zájem o obnovení provozu ropovodu Družba,“ napsal Fico na sociální síti X.
STATEMENT BY THE PRIME MINISTER OF THE SLOVAK REPUBLIC, Robert Fico— Robert Fico ???? (@RobertFicoSVK) April 13, 2026
With full respect, I acknowledge the decision of the citizens of Hungary in yesterday’s parliamentary elections, and I am ready for intensive cooperation with the new Hungarian Prime Minister, whom I…
Slovenský europoslanec Ľuboš Blaha, Ficův stranický kolega, se nevyjádřil zdaleka tak diplomaticky. Vítězství Pétera Magyara označil za černý den pro Maďarsko a černý den pro Evropu.
„ČERNÝ DEN PRO MAĎARSKO, ČERNÝ DEN PRO EVROPU,“ nadepsal své vyjádření velkými písmeny na Facebooku Blaha.
Péter Magyar dostal tolik hlasů, že se bude moct předvést jako politik, a Blaha v této souvislosti připomněl, že ho podpořila i nejsilnější opoziční strana Progresivní Slovensko. A teď se tedy ukáže, co vlastně slovenská opozice podpořila. „Slováci budou moci vidět na vlastní oči, co by se stalo, kdyby takoví jako Magyar vládli na Slovensku,“ napsal k tomu Blaha. Europoslanec strany Směr-SD je přesvědčen, že maďarský premiér Magyar si povede tak špatně, že až to Slováci uvidí, dají v příštích volbách Směru-SD ústavní většinu. „Tak jako Slovensko trpělo za Matoviče, tak bude Maďarsko trpět za Magyara,“ doplnil Blaha.
Zdůraznil, že o to víc je hrdý na Slovensko, protože zatímco všude po světě vítězí váleční štváči, na Slovensku dominuje téma míru. A vyjádřil naději, že oporu Slováci najdou alespoň v obdobných názorech současné vlády Andreje Babiše (ANO).
Český premiér Andrej Babiš pogratuloval Péteru Magyarovi.
„Gratulujeme Péteru Magyarovi k jeho volebnímu vítězství. Čelit tak silnému protivníkovi, jakým je Viktor Orbán, nikdy nebylo snadné, přesto si získal důvěru většiny Maďarů a nese velká očekávání a naděje. Nesmí zklamat. Respektuji výsledek voleb a těším se na naši spolupráci, protože vztahy mezi Maďarskem a Českou republikou jsou úzce propojené a já vždy budu konstruktivně spolupracovat s tím, koho voliči zvolí,“ napsal Babiš Magyarovi.
Congratulations to Péter Magyar on his election victory. Facing such a strong opponent as Viktor Orbán was never easy, yet he earned the trust of the majority of Hungarians and carries great hopes and expectations. He must not disappoint. I respect the election result and look…— Andrej Babiš (@AndrejBabis) April 13, 2026
„Maďaři se jasně vyjádřili a udělili Péteru Magyarovi jasnou většinu. Tento výsledek, který Viktor Orbán respektoval, ukazuje, že neustálá obvinění evropských institucí v posledních letech proti maďarské demokracii byla neopodstatněná. Viktor Orbán je velkým vlastencem, který během svého mandátu provedl hospodářskou proměnu Maďarska, prosadil prorodinnou politiku, která umožnila ochránit porodnost, a bránil hranice své země a Evropy proti migračním proudům. Doufejme, že jeho nástupce bude vládnout výhradně v zájmu své země a svého lidu,“ naznačil Bardella.
Les Hongrois se sont exprimés et ont donné une majorité claire à Peter Magyar. Ce résultat, accueilli respectueusement par Viktor Orbán, démontre que les accusations incessantes des institutions européennes ces dernières années contre la démocratie hongroise étaient infondées.…— Jordan Bardella (@J_Bardella) April 12, 2026
„Gratuluji Péterovi Magyarovi k jasnému volebnímu vítězství, přičemž italská vláda mu přeje hodně štěstí v práci. Děkuji svému příteli Viktoru Orbánovi za intenzivní spolupráci posledních let a vím, že i z opozice bude nadále sloužit své zemi. Itálie a Maďarsko jsou národy spojené hlubokým poutem přátelství a jsem si jistá, že budeme pokračovat ve spolupráci v konstruktivním duchu ve zájmu našich národů a společných výzev na evropské a mezinárodní úrovni,“ napsala Meloni na sociální síti X.
Congratulazioni per la chiara vittoria elettorale a Peter Magyar, al quale il governo italiano augura buon lavoro. Ringrazio il mio amico Viktor Orban per l’intensa collaborazione di questi anni, e so che anche dall'opposizione continuerà a servire la sua Nazione. Italia e…— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 12, 2026
Ve shodě s Lubošem Blahou promluvil také nizozemský opoziční politik Geert Wilders.
„Orbán byl jediným lídrem v EU, který měl kuráž. Zaujal tvrdý postoj k migraci a postavil se proti woke hnutí. Díky němu je Budapešť oázou bezpečí ve srovnání s Amsterdamem, Bruselem nebo Paříží. Teď tu máme slabochy jako Jetten, Macron, Sánchez a Merz. Smutný den. Ale my budeme bojovat dál!“ nebral si servítky.
Orban was de enige leider met ballen in de EU. Streng op migratie en anti-woke. Budapest is dankzij hem een oase van veiligheid vergeleken met A’dam, Brussel of Parijs. Nu zitten we met zwakkelingen als Jetten, Macron, Sanchez en Merz. Een trieste dag. Maar we blijven vechten! ??— Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 12, 2026
