„Černý den pro Maďarsko. Bude kolonií EU.“ Zaznělo varování

13.04.2026 9:11 | Monitoring
autor: Miloš Polák

V Maďarsku vyhrál volby lídr opozičního uskupení Tisza Péter Magyar a gratulace mu zasílají i tradiční spojenci Viktora Orbána, jako slovenský premiér Robert Fico. Ten konstatoval, že i s Péterem Magyarem v čele Maďarska hodlá tlačit na zprovoznění ropovodu Družba. Magyarovi pogratuloval i český premiér Andrej Babiš a gratulaci dostal i od předsedy francouzského Národního sdružení Jordana Bardelly. O slovo se přihlásil i slovenský europoslanec Luboš Blaha.

„Černý den pro Maďarsko. Bude kolonií EU.“ Zaznělo varování
Foto: Repro SMER, YT
Popisek: Robert Fico

Nejbližším spojencem Maďarska v EU je již pár let Slovensko. Tamní premiér Robert Fico pogratuloval Péteru Magyarovi k vítězství v maďarských parlamentních volbách. Vyjádřil naději, že maďarsko-slovenské vztahy zůstanou nadstandardní.

„S plným respektem uznávám rozhodnutí občanů Maďarska ve včerejších parlamentních volbách a jsem připraven na intenzivní spolupráci s novým maďarským premiérem, kterému gratuluji k výsledku voleb. Cíle slovenské vlády zůstávají nezměněny.

„Jsme odhodláni udržet vzájemně výhodné vztahy s Maďarskem, stejně jako zajistit nadstandardní postavení pro národnostní menšiny žijící v našich zemích. Vláda Slovenska podporuje oživení formátu Visegrádské skupiny. Společný přístup s Maďarskem při ochraně našich energetických zájmů. Věřím, že na straně Slovenska, Maďarska a střední Evropy jako celku přetrvává silný zájem o obnovení provozu ropovodu Družba,“ napsal Fico na sociální síti X.

 


 

Slovenský europoslanec Ľuboš Blaha, Ficův stranický kolega, se nevyjádřil zdaleka tak diplomaticky. Vítězství Pétera Magyara označil za černý den pro Maďarsko a černý den pro Evropu.

„ČERNÝ DEN PRO MAĎARSKO, ČERNÝ DEN PRO EVROPU,“ nadepsal své vyjádření velkými písmeny na Facebooku Blaha.

A hned pokračoval.

„Magyar volby. Připomíná mi to rok 2020 na Slovensku. Moc do rukou tehdy dostal šílený Matovič a za tři roky kompletně zničil celou zemi. Maďaři se nepoučili a zažijí totéž. Peklo. Brusel se bude snažit učinit z Maďarska novou kolonii. A Magyar bude poslušně sbírat aporty od von der Leyenové. Pokud tohle chtěla většina Maďarů, gratuluji. Osobně jsem přesvědčen, že Viktor Orbán prohrál především kvůli tomu, že se nedokázal distancovat od amerických a izraelských válek. Lidé mají USA a Izrael fakt plné zuby. Páchají genocidy a válečné zločiny. Podpora Američanů pro Orbána byla v danou chvíli polibkem smrti. Vítězství Magyara znamená, že bruselská válečná mašina posílí. Do čela Maďarska se postaví Zelenského agent. Evropa se řítí do války proti Rusku a jediný, kdo stojí v cestě, je Robert Fico a my, co stojíme za ním,“ vykreslil svůj pohled na volby v Maďarsku Ľuboš Blaha.

Péter Magyar dostal tolik hlasů, že se bude moct předvést jako politik, a Blaha v této souvislosti připomněl, že ho podpořila i nejsilnější opoziční strana Progresivní Slovensko. A teď se tedy ukáže, co vlastně slovenská opozice podpořila. „Slováci budou moci vidět na vlastní oči, co by se stalo, kdyby takoví jako Magyar vládli na Slovensku,“ napsal k tomu Blaha. Europoslanec strany Směr-SD je přesvědčen, že maďarský premiér Magyar si povede tak špatně, že až to Slováci uvidí, dají v příštích volbách Směru-SD ústavní většinu. „Tak jako Slovensko trpělo za Matoviče, tak bude Maďarsko trpět za Magyara,“ doplnil Blaha.

Zdůraznil, že o to víc je hrdý na Slovensko, protože zatímco všude po světě vítězí váleční štváči, na Slovensku dominuje téma míru. A vyjádřil naději, že oporu Slováci najdou alespoň v obdobných názorech současné vlády Andreje Babiše (ANO).

Luboš Blaha o Maďarsku

Luboš Blaha o Maďarsku

Luboš Blaha o Maďarsku

Český premiér Andrej Babiš pogratuloval Péteru Magyarovi.

„Gratulujeme Péteru Magyarovi k jeho volebnímu vítězství. Čelit tak silnému protivníkovi, jakým je Viktor Orbán, nikdy nebylo snadné, přesto si získal důvěru většiny Maďarů a nese velká očekávání a naděje. Nesmí zklamat. Respektuji výsledek voleb a těším se na naši spolupráci, protože vztahy mezi Maďarskem a Českou republikou jsou úzce propojené a já vždy budu konstruktivně spolupracovat s tím, koho voliči zvolí,“ napsal Babiš Magyarovi.

 



Jordan Bardella, předseda opozičního Národního sdružení, konstatoval, že Viktor Orbán ukázal, že je demokrat, že dobrovolně předá moc a že všechna obvinění Orbána z toho, že se nezachová demokraticky, jsou lichá.

„Maďaři se jasně vyjádřili a udělili Péteru Magyarovi jasnou většinu. Tento výsledek, který Viktor Orbán respektoval, ukazuje, že neustálá obvinění evropských institucí v posledních letech proti maďarské demokracii byla neopodstatněná. Viktor Orbán je velkým vlastencem, který během svého mandátu provedl hospodářskou proměnu Maďarska, prosadil prorodinnou politiku, která umožnila ochránit porodnost, a bránil hranice své země a Evropy proti migračním proudům. Doufejme, že jeho nástupce bude vládnout výhradně v zájmu své země a svého lidu,“ naznačil Bardella.

 

 

Magyarovi pogratulovala i italská premiérka Giorgia Meloni, která také poděkovala Orbánovi za dosavadní spolupráci.

„Gratuluji Péterovi Magyarovi k jasnému volebnímu vítězství, přičemž italská vláda mu přeje hodně štěstí v práci. Děkuji svému příteli Viktoru Orbánovi za intenzivní spolupráci posledních let a vím, že i z opozice bude nadále sloužit své zemi. Itálie a Maďarsko jsou národy spojené hlubokým poutem přátelství a jsem si jistá, že budeme pokračovat ve spolupráci v konstruktivním duchu ve zájmu našich národů a společných výzev na evropské a mezinárodní úrovni,“ napsala Meloni na sociální síti X.

 

Ve shodě s Lubošem Blahou promluvil také nizozemský opoziční politik Geert Wilders.

„Orbán byl jediným lídrem v EU, který měl kuráž. Zaujal tvrdý postoj k migraci a postavil se proti woke hnutí. Díky němu je Budapešť oázou bezpečí ve srovnání s Amsterdamem, Bruselem nebo Paříží. Teď tu máme slabochy jako Jetten, Macron, Sánchez a Merz. Smutný den. Ale my budeme bojovat dál!“ nebral si servítky.

 

 

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

