„Evropský parlament vítá zřízení Nástroje pro Ukrajinu“. Gregorová má radost, David varuje

„Po dvou letech války na Ukrajině před námi – jako hlavními partnery bránící se Ukrajiny – leží stále velké množství výzev,“ upozorňuje po europarlamentním přijetí usnesení o potřebě pokračující neochvějné podpory Ukrajině pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. EU podle ní „musí sáhnout“ k dalším sankcím či Ukrajině pomoci, aby mohla co nejnormálněji financovat svůj každodenní chod. Podle europoslance SPD Ivana Davida, jenž hlasoval proti usnesení jako jediný z Česka, však hrozí, že se konflikt přelije i do zemí východní Evropy. Prozradil, s čím se měl setkat během hlasování.

Usnesení hovoří o tom, že Evropský parlament „vítá zřízení Nástroje pro Ukrajinu, přičemž současně odkazuje na odhad uvedený v poslední rychlé analýze škod a potřeb, podle něhož bude Ukrajina v příštím desetiletí potřebovat na obnovu a rekonstrukci nejméně 452,8 miliardy eur“, a vyzývá členské státy a příslušné orgány EU, aby co nejnaléhavěji zvýšily a urychlily vojenskou pomoc Ukrajině, zejména poskytování zbraní a střeliva.



Podle pirátské europoslankyně Markéty Gregorové, jež text usnesení na půdě Evropského parlamentu podpořila, je pro Ukrajinu kromě finanční a zbraňové podpory důležitá také potřeba volného obchodu jako nástroje pro posílení její ekonomiky.

Evropský parlament se v této souvislosti vyjádřil s výzvou, aby EU pokračovala se solidaritou a podporovala Ukrajinu v její schopnosti obchodovat se zemědělskými produkty, což má být podle EP „zásadní způsob, jak posílit její zdroje“.



A došlo též na protesty zemědělců. „Evropský parlament vyjadřuje hluboké politování nad opakovanými blokádami hranic ze strany zemědělců a řidičů nákladních automobilů na polsko-ukrajinské hranici a na dalších úsecích hranice mezi EU a Ukrajinou, které způsobují vážné škody ukrajinskému hospodářství v kritické době boje proti Rusku a komplikují, nebo dokonce znemožňují přechod hranic civilnímu obyvatelstvu,“ zaznělo v usnesení, které v tomto týdnu podpořila většina českých europoslanců. EP vyzval v textu Komisi a členské státy, aby „tyto spory a nevraživost vyřešily a zároveň zajistily, aby Ukrajina mohla plně využívat trasy solidarity“.



Komise by podle europoslanců měla zvážit zahájení řízení o porušení povinnosti proti těm členským státům, které „stále zachovávají nezákonné zákazy dovozu ukrajinských zemědělských produktů“.

Fotogalerie: - Pochod za Ukrajinu

„Opakovaně se snažím zdůrazňovat, že Ukrajina stále potřebuje uvolnění obchodních opatření s EU. Je to nezbytně nutná součást naší solidarity a jediná možnost pro Ukrajinu, jak exportovat zejména svoje zemědělské produkty, které reprezentují podstatnou část ukrajinských příjmů. Ukrajina potřebuje co nejnormálněji financovat svůj každodenní chod, udržovat fungující instituce válkou devastovaného státu a vůbec vlastními silami financovat svůj odboj,“ komentovala pirátská europoslankyně.



K výzvě, aby evropské státy co nejnaléhavěji zvýšily a urychlily vojenskou pomoc Ukrajině, Gregorová poznamenává, že je stále před námi i po dvou letech od začátku války mnoho výzev. „Po dvou letech války na Ukrajině před námi – jako hlavními partnery bránící se Ukrajiny – leží stále velké množství výzev. Poslední vývoj války ukázal, jak nezbytné je, abychom v rámci naší pomoci vychytali řadu klíčových nedostatků. Potřebujeme zahájit seriózní dialog se společnostmi obranného byznysu, abychom společně zaručili, že výroba a dodávka munice, granátů či raket dostane přednost před zakázkami třetích zemí,“ poznačila Gregorová.



Poslední nástroj pomoci, který europoslanci schválili již v říjnu minulého roku, přináší Ukrajině dalších 50 miliard eur. Rezoluce ovšem dodává, že to samo o sobě nebude stačit. „Finanční prostředky poskytnuté v rámci Nástroje pro Ukrajinu nebudou dostačující, a vyzývá EU a členské státy, aby se zavázaly k dalšímu dlouhodobému financování Ukrajiny, zejména vzhledem k tomu, že poslední balíček pomoci USA pro Ukrajinu zůstává zablokován v Kongresu,“ píše o financování Ukrajiny v usnesení.

Fotogalerie: - Zemědělci před zemědělstvím

Podle Gregorové bude třeba kromě toho sáhnout i po tvrdších sankcích vůči Kremlu. „Evropský mírový nástroj se musí transformovat na platformu, která se bude daleko více soustředit na pobídky k dodávání těch nejmodernějších vojenských technologií na Ukrajinu. Součástí dalších kroků v reakci na dynamiku konfliktu pak musí EU sáhnout třeba i k sankcím vůči ruskému jadernému odvětví v čele s individuálními sankcemi na čelné představitele Rosatomu,“ vyjádřila se. Právě přijetí 13. balíčku sankcí EU vůči Rusku v uvedeném usnesení Evropský parlament rovněž podpořil.



Pro usnesení hlasovala většina českých europoslanců s výjimkou Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL), Hynka Blaška (nezávislý, zvolen za SPD), Kateřiny Konečné, kteří absentovali, a europoslanců ANO Ondřeje Knotka, Martina Hlaváčka a Ondřeje Kovaříka, kteří se hlasování zdrželi. Jako jediný proti usnesení hlasoval europoslanec SPD Ivan David.

Evropský parlament dnes přijal usnesení o potřebě neochvějné podpory EU Ukrajině dva roky od začátku útočné války Ruska proti Ukrajině.



Čeští europoslanci hlasovali následovně ?? pic.twitter.com/3ExrZxXM3d — Europarlament přehledně (@ep_prehledne) February 29, 2024

David vysvětlil, že proti usnesení hlasoval, jelikož se obává rozšíření konfliktu až do takové míry, kdy by Rusko napadlo další země východní Evropy. „Během hlasování jsem se setkal s opakovanými snahami prosadit další militarizaci v Evropské unii, což může snadno vést k rozšíření války z Ukrajiny směrem na západ do zemí východní Evropy,“ uvedl.

Pronesl, že doufá, že se podaří zabránit rozšíření války na Ukrajině a že dojde k mírovému řešení. „Velmi varuji před podobnými snahami a doufám, že veřejnost začne být aktivní, aby zabránila nezodpovědným politikům, jako je ministryně Černochová, náčelník generálního štábu Řehka nebo ministr zahraničních věcí Lipavský, v tom, aby pokračovali v těchto snahách,“ podotkl též poté, co Evropský parlament podpořil přijetí usnesení o potřebě neochvějné podpory Ukrajině dva roky od začátku útočné války Ruska proti Ukrajině.

Kromě Davida důvody nepodpoření textu usnesení poodhalil též europoslanec ANO Ondřej Knotek. „Ukrajinu samozřejmě podporujeme. Zdrželi jsme se, protože rezoluce obsahuje POVINNOST všem zemím EU a NATO podpořit Ukrajinu každý rok minimálně 0,25 % HDP. To je pro Česko minimálně 19 miliard Kč ročně. Podporovat umíme i bez toho,“ zdůvodnil, proč se společně s dalšími dvěma europoslanci hnutí ANO nepřipojil k většině českých europoslanců, kteří text podpořili.



Kromě zbraňové a finanční podpory skrze usnesení Evropský parlament též „naléhavě vyzývá EU a členské státy, aby bojovaly proti dezinformacím a dalším formám hybridní války, které Rusko, jeho spojenci a sympatizanti používají v EU, v jejím sousedství a v zemích globálního Jihu, a to posilováním odolnosti místních komunit, využíváním narativů založených na faktech, posilováním digitální a demokratické infrastruktury a vyvozováním odpovědnosti online platforem za šíření škodlivého obsahu“.

Text mimo jiné hovoří o znepokojení a odsouzení činů „ekocidy spáchané Ruskem na ukrajinské flóře a fauně a otravování atmosféry a vodních zdrojů prostřednictvím vojenských akcí“ a „vyzývá členské státy a orgány EU, aby zajistily cílenou dlouhodobou pomoc, která by co nejvíce zmírnila dlouhodobé ekologické dopady války“, a kromě členských států také vyzývá Evropskou komisi, aby učinila vše, „co je v jejich silách, na ochranu Ukrajiny před dalšími akty ekocidy ze strany Ruska“.



„Evropský parlament znovu připomíná, že je v životním zájmu EU a jejích členských států zajistit vítězství Ukrajiny, neboť podle ruského vedení, jeho spojenců a vojenské rozvědky EU by Rusko v případě vojenského úspěchu na Ukrajině mohlo plánovat invazi do dalších kandidátských zemí a členských států EU,“ stojí také v textu, který přijal v tomto týdnu Evropský parlament.

