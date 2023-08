„Já se musel smát.“ Blažek a chyba v hospodě. Svědek se ozval

Ministr Blažek byl „nachytán“ v Taverně Olympos. Nejedná se rozhodně o nějakou utajovanou restauraci. Podnik je naopak vyhlášený a velice prostorný. Ale není z nejlevnějších. „Do Olymposu prostě chodí střední třída, vyšší střední třída i bohatší lidi, co bydlí v okolí,“ řekl nám jeden z častých návštěvníků restaurace. Který zároveň soudí, že to byla právě Blažkova chyba, protože tito lidé nemohou Nejedlého vystát. „Musel jsem se smát, když jsem to viděl,“ reaguje na „kauzu“.

Že Blažek „bydlí za rohem“ potvrdila i redaktorka SeznamZpráv ve videu a novinář Jan Hrbáček. „Na pivo chodí kousek od Taverny Olympos, stejně jako řada jiných, i bizarních lidí,“ poznamenal. Co je tedy Taverna Olympos za podnik?

Jedná se o řeckou restauraci, která vznikla už v roce 1997. Majitelé původně začínali na Pohořelci, ale kvůli velkému zájmu o řeckou kuchyni se podnik přestěhoval do Kubelíkovy na Žižkov, kousek od monumentální Žižkovské věže a také od Škroupova náměstí, kde se uskutečnila první oficiálně povolená manifestace opozičních seskupení v období normalizace.

Začínal se třinácti stoly. Nyní jich má 103, což vypovídá o úspěchu, jakého dosáhl. Hned na úvod je nutné říct, že se nejedná o levný podnik. Za láhev vína dá případný návštěvník třeba až 1560 Kč, za devět deci rozlévaného pak 420 až 570 Kč. Půllitr Plzně stojí 70 Kč. Kdo chce ochutnat řecký alkohol, může zkusit tradiční řecké ouzo, vyráběné z anýzu, v ceně 80 Kč za jednoho panáka.

Klasické obědové menu pak stojí 225 Kč, jedná se například o gyros s tzatziki, vepřové suvlaki, kuřecí steak s hummusem či hovězí bifteki. Kdo chce maso na grilu, musí ještě přidat. Vykostěná půlka kuřete se sýrem vyjde bez pěti korun na čtyři stovky, vepřová kotleta zase opět bez pěti korun na tři. Telecí špíz je skoro za 500 Kč.

Na své si přijdou i milovníci mořských plodů, kteří si mohou objednat ryby, kalamáry, chobotnici nebo mušle, v průměru od tří set korun výše.

Fotogalerie: - Výstavba Dvoreckého mostu

O recenze na podnik také není nouze a jsou v průměru velmi pozitivní. Strávníci se shodují, že se najedli dobře, i když ne levně. Kromě toho oceňují i velice prostornou zahrádku, kterou má Taverna Olympos ve vnitrobloku.

Cena pak vypovídá o klientele. Na ParlamentníListy.cz se obrátil jeden z dlouholetých návštěvníků restaurace, kterému celá kauza připadá komická. „Řeknu vám, že jsem se musel smát, když jsem to viděl. Nejde jen o Martina Nejedlého, kterého tam prostě vídáte a nějaký bonzák ho tam už kdysi vyfotil s Okamurou. Ale do Olymposu prostě chodí střední třída, vyšší střední třída i bohatší lidi, co bydlí v okolí,“ shrnuje ze svých zkušeností.

To je podle něho chyba, kterou ministr udělal, když do restaurace zavítal. „Protože když tahle sorta lidí, čili střední třída, slyší cokoliv o Zemanovi nebo Nejedlém, tak se v nich vaří krev. Navíc, Olympos je velká, krásně nasvícená restaurace. Takže tam kdokoliv může vytáhnout mobil s foťákem. Kdyby šel s Nejedlým do některé z okolních putyk, kde jsme ho i potkali, udělal by lépe. Tam by se na něj i Nejedlého každý vyprdnul.“

Interiér Taverny Olympos

Zdroj: Google

Hodnotí, že Taverna Olympos není levná, ale zase ani předražená. „Není to laciné, ale taky žádný extrém. Když tam přijdete, vidíte prostě hezky oblečené lidi.“ Podotkl, že Taverna nabízí v okolí dobré jídlo pro ty, kdo si to mohou dovolit. „Maso tam mají úplně mistrovské. Souvlaki, musaka, bifteki, což je mleté maso… Prostě dobré. A je to dobré i na rande se ženskýma, protože i ryby a plody moře tam mají prý super. Říkám prý, protože já to moc nejím, ale každá byla zatím spokojená. I s vínem, i když teda, za dobrou flašku tam samozřejmě ten litr dáte, to se nedá nic dělat,“ zhodnotil, jak místo působí na křehčí pohlaví.

Nevýhodou je akorát to, že hluk z restaurace občas vadí okolním obyvatelům. Tento dlouholetý návštěvník restaurace se také diví, že Blažek vyšel kouřit ven, když má podnik zahrádku, na které se kouřit může. Je ale možné, že Blažek vyšel ven právě proto, aby odpověděl novinářům, kteří ho fotili už v restauraci.

Jehněčí kebab a bifteki z mletého masa

Archiv redakce

