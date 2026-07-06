„Kdybych vzal těch půl miliardy...“ Postavit Krtkův svět nakonec není trestné

Je Petr Macinka arogantní?
Anketa
Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 10 Libuše Jungová své rozhodnutí postoupit věc k přestupkovému řízení komentovala slovy, že se soud „neztotožnil s konceptem obžaloby“. „Domnívám se, že herní prvky ani zpevněné cesty samy o sobě a zázemí spojené s cateringem návštěvníků zábavního parku nebo zázemí spojené s výběhem a pastvou hospodářských zvířat nenaplňují znaky skutkové podstaty přečinu, pro který byla podána obžaloba,“ pronesla soudkyně.
Své rozhodnutí, aby byla věc posuzována pouze přestupkovými orgány, osvětlila i tím, že znalec, na jehož závěry se odvolávala obžaloba, nevzal v potaz, zdali daný stav na pozemcích nebyl již předtím, než je Roušal vůbec nakoupil. Archivní mapy přitom v místě označovaly výskyt bažin a areál sousedí v těsné blízkosti s ulicí s názvem U Tůně, což naznačuje, že podmáčení, z něhož jej obžaloba rovněž vinila, je v místě dlouhodobým problémem.
Je Petr Macinka arogantní?
FOTO: Zábavní park Krtkův svět
„Vzhledem k objemu, ve kterém by k tomu mohlo dojít, se domnívám, že je vhodné, aby se tím zabývaly správní orgány. Proto jsem tu věc postoupila pro přestupek,“ pokračovala soudkyně. „Chci, aby se tím zaobíral správní orgán,“ pronesla. Ve věci dle ní jsou pouze „dílčí pochybení“ jako zpevnění cest, o nichž mají rozhodnout úřady.
Zdůraznila také, že šlo o les určený pro rekreaci a sportování a správní orgány by se měly zaobírat konkrétními prvky, jako je třeba sadba okrasných dřevin a stavbami, aby bylo vše v souladu se stavebním zákonem.
Roušal má zakázáno zábavní park provozovat, ovšem je tomu tak podle soudkyně pouze do doby, nežli získá příslušná oprávnění. „To jsem akcentovala. Vy ta řízení stále vedete a chcete to dát do souladu,“ hovořila směrem k Roušalovi.
FOTO: Zábavní park Krtkův svět
Jsou herní prvky pro děti poškozením životního prostředí?
Během líčení 24. června Jungová odkázala na liberalizaci lesního zákona a mínila, že Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a policie vycházely zejména ze zjištění dřívějšího posudku znalce Zdeňka Nergla, na němž stavěla později i obžaloba. „Vychází se z konceptu, že jenom to, že tam jsou zpevněné cesty šotolinou, přírodním materiálem, a jsou tam herní prvky, bylo celé ‚poškození životního prostředí‘,“ pronesla s tím, že taková koncepce dle jejího názoru neobstojí.
Jediný bod, kde se dalo posuzovat, zda nedošlo k nějakému poškození životního prostředí, tak dle ní byla otázka podmáčení pozemků. ČIŽP v této věci Roušala vinila z toho, že za ním stojí právě Roušalova činnost na území parku.
Bodu se týkalo i samotné líčení a do hloubky jej rozebral na místě i lesní znalec Petr Kužvart, když se vyjadřoval ke stavu Roušalova lesa, přičemž zpochybnil, že by za podmáčení a zaplavování některých oblastí mohlo shlukování návštěvníků zábavního parku u atrakcí. Poukázal na to, že vsakování vody v areálu je ovlivněno přírodními podmínkami, a vyjádřil také názor, že předchozí posudek byl tendenční, což mohlo být způsobeno reakcí na přístup majitele Krtkova světa. „Pan Roušal orgány v podstatě zesměšňoval, ponižoval a dehonestoval a ony se bránily tímto nešťastným způsobem,“ mínil znalec.
FOTO: Zábavní park Krtkův svět
Soudkyně se později s jeho závěry k otázce podmáčení ztotožnila. „Není prokázána příčinná souvislost,“ uvedla. Dřívější posudek hovořil o tom, že k podmáčení dochází „s největší pravděpodobností“ v souvislosti s budováním cest v zábavním parku a výskytem návštěvníků, jak ale soudkyně zdůraznila, pozdější odborné posudky tuto domněnku vyvrátily a ukázaly, že Roušalova činnost s podmáčením nesouvisí.
Z obžaloby „zmizely“ desítky metrů čtverečních
Obhájce Roušala advokát Libor Hlavsa se během líčení podivoval i nad odlišnostmi u trestního řízení. „Když se podíváme do usnesení o zahájení trestního stíhání a podíváme se do obžaloby, tak to poškození životního prostředí uváděné v obžalobě je 31 776 m2 a v usnesení o zahájení trestního stíhání je 84 352 m2. Kam se to ztratilo?“ podivil se s poukazem na to, že by obžaloba měla být podána pro celý skutek, který byl stíhán, anebo mělo být trestní stíhání týkající se zbytku plochy zastaveno.
Na návrh soudkyně postoupit věc do přestupkového řízení reagoval Roušalův obhájce během líčení s poukazem na to, že pokud by soudkyně neodmítla návrh na předložení elektronického trestního spisu, mohly by z něj vyplynout skutečnosti, že ČIŽP spolupracovala s policií, aby se mohlo vytvořit trestní stíhání proti Roušalovi.
Nabídl, že by byl schopen soudu při předložení dalších důkazů a přizvání navrhovaných svědků doložit, že se skutek zcela nestal ani na úrovni přestupku a není třeba o věci dále rozhodovat. „Obžalobu můžete zamítnout a zprostit mého klienta viny, protože se skutek nestal,“ podotkl směrem k soudkyni, ta si však stála za tím, že „dílčí problémy“ u případu shledává.
„Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc řekl týden zpět jasně do médií, že státní zástupce nesmí zatajovat důkazy před obhajobou a před soudem a přesně k tomu tady došlo,“ pokračoval na to obhájce Roušala Libor Hlavsa a zdůraznil, že se u městské části může přestupkové řízení po nynějším postoupení táhnout další měsíce či roky. „Pan obžalovaný má právo na spravedlnost tady a teď, a ne za několik let,“ upozornil.
„Jde o pozemky, které Roušal neprodal“
Dle obhájce Roušala Libora Hlavsy žádná újma nevznikla, protože svou činností Roušal dle něj lesu prospěl. „ČIŽP ani policie vůbec nehodnotily geologický stav pozemků. Jestli pozemky jsou vhodné pro pěstování lesa. Znalec Kužvart v posudku naznačil, že to les nikdy neměl být. Protože příroda nevytvořila podmínky pro lesní prostředí,“ zmínil pro ParlamentníListy.cz.
Policie a státní zástupce podle jeho slov zatajili před obhajobou důkazy svědčící o „spiknutí státních orgánů proti Roušalovi“. „Jde o pozemky, které Roušal neprodal,“ přiblížil, co považuje za celé jádro sporu.
K důvodům, proč soudkyně nechtěla vyžádat elektronický spis od policie, redakci řekl, že jí to mělo být „zakázáno pravděpodobně někým, kdo nechce, aby se zhroutily rozsudky v jiných závažných věcech. Kde Policie ČR zatají důkazy, aby společně se státním zástupcem mohla podat obžalobu“. „A soud obžalovaného odsoudí na základě jen části důkazů a tomu se říká rovnost před zákonem,“ pozastavuje se.
FOTO: Zábavní park Krtkův svět
„Není důležité, co Roušal spáchal. Postačí, když PČR nebo ČIŽP vybere důkazy proti Roušalovi a pak to jen osolí. Je to bohužel úřednicko-policejní mafie, kterou řídí developeři s vysokými státními a obecními úředníky,“ dodal pro ParlamentníListy.cz Hlavsa s tím, že v tomto lze nalézt jakýsi „deep state“ – tedy oblast, která není pod kontrolou demokraticky zvolených orgánů.
Kdybych vzal peníze od developerů, tak mám klid, říká Roušal
Sám Roušal u soudu pronesl, že dění kolem svého zábavního parku pro rodiny s dětmi vnímá těžce. „Vytvořil jsem Krtkův svět a vytvořil jsem ho v dobré víře. Vytvořil jsem ho s úřadem Prahy 15 a dalšími institucemi,“ řekl a upozornil, že nedávno po 6 letech městská část Praha 15 dohledala dokumentaci k areálu.
„Cítím to jako podvod na svoji osobu, protože jsem to s městskou částí stavěl 4 až 5 let v dobré víře a chodili tam na kontroly. Pozemky jsem koupil, řádně za ně zaplatil a určitě bych je neničil,“ pokračoval a uvedl, že za ním pravidelně chodí developeři, kteří mají zájem o odkup jeho pozemků, což však odmítá. „Bylo mi řečeno, že pokud neprodám část pozemků, tak tam ten park ‚nebude‘,“ uvedl. „Možná kdybych vzal těch půl miliardy, tak mám klid, ale nejsem schopen to udělat…“ dodal s podotknutím, že svůj areál stavěl primárně pro děti.
Pro ParlamentníListy.cz později Roušal k rozhodnutí soudu věc postoupit k přestupkovému řízení s tím, že se nejedná o trestný čin, poznamenal, že se to může jevit coby výhra, ale on sám doufal v kompletní uzavření případu. Podotkl, že dle něj obvinění byla vytvořena na smyšlené věci, kdy jej „úředníci podvedli a neměří stejným metrem“, a usnesení soudkyně proto vnímá jen jako „lepší remízu“.
FOTO: Zábavní park Krtkův svět
Zmínil dále, že „po šesti letech šikany soud opět vyřadil veškeré svědky a jiné věrohodné důkazy, které by prokázaly, že park byl postaven dle požadavků stavebního a životního prostředí úřadu Prahy 15, jak požadoval“. „Vše byla jen osobní msta vedoucího stavebního úřadu,“ zmínil. Poukázal též na to, že znalec Nergl, na jehož závěry se odvolávala obžaloba a který vytvořil posudek pro inspekci životního prostředí, spolupracoval na parku a dodával mu dřevo, což mu bylo u soudu prokázáno.
„Celé to vnímám jako účelové. Magistrát hlavního města chce odkoupit pozemky, ale přibližně za o 75 % nižší cenu. Tvrzení o zničeném lese vnímám jako účelové – opak je pravdou. Sám znalec Kužvart říká, že byla znásobena několikrát hodnota pozemku. Kde je pravda? Jak jsem řekl několikrát – selský rozum se vytrácí a ten, kdo byl v parku Krtkův svět, tak přece viděl svým zrakem, že nic zničené není. Naopak hezčí prostředí v Praze se špatně hledá a o tom asi hovoří jeho návštěvnost větší, než jaké je obyvatelstvo Brna,“ doplnil pro ParlamentníListy.cz majitel Krtkova světa.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku