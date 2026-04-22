„Podívejte, jaký máme vliv, nerušte nás.“ Stardance jako středobod diskuze o ČT

22.04.2026 18:20 | Monitoring
autor: Naďa Borská

O tom, zda StarDance patří na obrazovky veřejnoprávní televize, diskutovali v pořadu StandaShow spisovatel Leoš Kyša a Viktor Daněk z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. Podle Kyši taneční show do České televize nepatří. Daněk oponoval, že podle zákona o ČT musí instituce divákům nabízet také zábavu.

„Podívejte, jaký máme vliv, nerušte nás.“ Stardance jako středobod diskuze o ČT
Stanislav Hruška ve svém pořadu StandaShow otevřel diskusi o vysílání taneční soutěže StarDance na obrazovkách České televize. Do debaty si přizval spisovatele Leoše Kyšu a publicistu Viktora Daňka z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. Společně se zamysleli, zda tento formát na veřejnoprávní médium skutečně patří, nebo zda by se televize měla zaměřit na odlišný typ tvorby.

„StarDance je peklo, nemělo by se to vysílat, ať to dělá komerční televize,“ zahájil moderátor.

Jako hlasitý kritik se během rozhovoru projevil Kyša, který StarDance označil za „čistě komerční“ a „extrémně drahý“ formát. Podle jeho názoru by se podobné pořady na veřejnoprávní stanici neměly vysílat, neboť veřejný zájem leží jinde, například v podpoře menšin, publicistice či vzdělávacím obsahu. 

„Já proti StarDance nic nemám, ale myslím si, že by se to nemělo vysílat na veřejnoprávní televizi,“ uvedl Kyša a odmítl argumenty o kulturním přínosu pořadu.

Kyša argumentoval, že veřejnoprávní televize by se neměla snažit o „opulentní show“, ale měla by se zaměřit na to, co komerční sféra nedokáže pokrýt. „Jaký je veřejný zájem na tom, mít taneční show v televizi. Já mám veřejný zájem na tom, aby bylo romské vysílání, mám veřejný zájem na to, aby bylo vysílání pro sexuální menšiny, aby bylo vysílání pro katolíky. Ale ne, nemám vlastně vůbec zájem na tom, aby se vysílala taneční soutěž,“ řekl spisovatel.

Kritizoval také způsob, jakým vedení televize popularitu show obhajuje před veřejností: „Podívejte, jak jsme populární, koukejte, kolik lidí se dívá, podívejte, jaký máme vliv, nerušte nás.“

Jde podle něj o „alibismus“ vedení televize, které se brání argumentem popularity a sledovanosti, místo toho, aby obhajovalo skutečnou veřejnoprávní hodnotu.

Cesta, kterou se ČT vydala, je podle něj špatná. Právě kvůli ní se veřejnost za televizi „dneska nepostaví“, když dojde na lámání chleba ohledně budoucnosti médií veřejné služby.

I do veřejnoprávní televize zábava patří

Naopak Daněk se StarDance zastal. Jako hlavní argument použil platnou legislativu. „Zábava patří i do veřejnoprávní televize, to udává zákon o České televizi,“ prohlásil s tím, že i když mohou být zákony někdy špatně nastavené, televize musí zábavu vyrábět. Pořad StarDance si podle něj udržuje vysokou úroveň a noblesu, což tu show výrazně odlišuje od nekvalitní a „vymývací“ zábavy, kterou často nabízejí komerční stanice.

Ocenil kulturní přínos StarDance. „Je to žánr, je to tanec včetně klasického tance, je to docela kultura. Za mě je to kultura, rozhodně je to zábava na úrovni, kterou by měla dělat veřejnoprávní televize,“ soudí Daněk. Moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková podle něj vystupují noblesně. 

Připomněl, že StarDance se vysílá v licenci BBC. „Tohle není v principu komerční pořad,“ uvedl publicista.

Hruška reagoval ironickou poznámkou, že moderátoři komerční SuperStar na rozdíl od Marka Ebena neříkají sexistické vtipy.

Daněk připomněl někdejšího ředitele TV Nova Vladimíra Železného, který tvrdil, že veřejnoprávní televize by měla dělat pouze to, co komerční televize nedokážou. Potom však zdůraznil, že veřejnoprávní televize potřebuje pro svou legitimitu a společenský význam širokou diváckou základnu, k čemuž právě oblíbené zábavní formáty napomáhají.

Diskutující se následně shodli na potřebě hledat nové cesty, přičemž zazněly návrhy na tvorbu, která by lépe propojila edukaci se zábavou, podobně jako to dělají Zázraky přírody. Podle Daňka v ČT chybí koncerty klasické hudby ve stylu festivalu BBC Proms. „Jsou to koncerty klasické hudby udělané tak, že přitahují masy lidí. Česko je velmoc v klasické hudbě a tento formát by nám mohl být blízký. To podle mě chybí,“ řekl publicista a dodal, že důvod pro škrtnutí StarDance nevidí.

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

