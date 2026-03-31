„Stačí škrtnout sirkou.“ Rajchl vytáhl případy, o nichž se mlčí

Šéf strany PRO a poslanec zvolený za SPD Jindřich Rajch prohlásil, že policie i média mají řešit skutečné problémy České republiky a ne témata, která z Rajchlova pohledu někteří novináři vytahují proto, aby skutečné problémy této země rozmlžili, zakryli, zahalili tématy jinými.
Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?
Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?
„Myslím, že tento týden byl dokonalým příkladem takového odstínění. Místo toho, abychom řešili hrozby terorismu, kdy jsme se samozřejmě nějak vypořádávali s tou akcí v Pardubicích, ale hození zápalných lahví na Ruský dům v Dejvicích v ulici Na Zátorce, to zůstalo téměř nepovšimnuto, a já tohle považuju za naprosto alarmující věc,“ zdůraznil Rajchl.
O útoku na Ruský dům v Praze 6 informovala ČTK, server ParlamentníListy.cz, server Seznam Zprávy a řada dalších.
„Já jsem dával informaci, že Vojtěch Pšenák fakticky vyzval k teroristickému útoku na můj dům. Jinak nelze ten jeho příspěvek vykládat. Když napíše, že upozorňuje teroristy, že se drony vyrábějí také na této adrese, a uvede adresu mého trvalého bydliště, no tak co to je jiného než výzva k tomu, aby někdo tímto způsobem postupoval stejně, jako postupoval v Pardubicích,“ zlobil se Rajchl.
Věta „rád bych všechny levicové aktivisty upozornil, že spousta dronů pro Izrael a jiné sionistické zboží se vyrábí na adrese …“, u které se objevila adresa poltavského domu, koluje po sociálních sítích na profilu Pražský Pérák. I na tomto profilu se Vojtěch Pšenák veřejně vyjadřuje.
„Kam jsme se to dostali. Jak to, že to policie neřeší? Podívejte se, co policie řešila v uplynulých letech,“ pokračoval dál poslanec a vytáhl vytištěný článek o tom, jak policie řešila dopisy posílané političkám Evě Decroix či Olze Richterové (Piráti). Rajchl zmínil, že v dopise se psalo o „kletbě“, zatímco v jeho případě šlo o výzvu ke žhářskému útoku.
„Tak, prosím vás, když někdo sešle kletbu na političky, tak to řeší policie hned. Když někdo vyzývá ke žhářskému útoku na můj dům, na dům poslance Parlamentu České republiky, tak to je naprosto bez problémů,“ rozhodil Rajchl rozzlobeně rukama.
V dopise zaslaném Olze Richterové se toho však psalo mnohem víc.
„Ty zku**ená, za**baná, za**aná, zubatá mrňavá pio a feťácká Richterová ku**o. Co si to dovoluješ nazývat Babiše protřelým estébáckým psem. … Sesílám na tebe největší kletbu. Zdechni, ty mrcho, do konce roku 2026 na rakovinu,“ stojí mimo jiné v dopise, kterým se zabývala policie.
Rajchl se znovu vrátil k útoku na Ruský dům v Praze a naznačil, že to se neřeší.
„Tak to neřešíme? To necháme být? Neříkejte mně, že v Praze 6, kde je kamera na každém rohu, tak už dávno by ty pachatele policie neodhalila,“ pokračoval Rajchl. „A já budu velmi usilovně žádat informace a neustoupím v tom, abychom se dozvěděli, jak moc se policie snažila ty pachatele odhalit. Protože terorismus je terorismus, dámy a pánové. Nelze rozlišovat to, že nějaký útok je na ty hodné, a ten tedy budeme vyšetřovat, a ty útoky na ty zlé, na ty špatné, ty tedy necháme stranou našeho zájmu. Nebo chceme žít v zemi, kde je házení zápalných lahví běžnou formou protestu? Já určitě ne! Chceme žít v zemi, kde je normální, abychom si na sítě psali adresy těch politiků, kde žijí děti, kde žijí s rodinami, a v podstatě iniciovali tady nějaké šílence k tomu, aby tam ty zápalné lahve chodili házet?“ ptal se Rajchl.
A hned nabídl trochu jiný pohled na celou věc.
„Představte si, že bych stejný komentář napsal já a neuvedl tam svoji adresu, ale adresu paní Richterové, paní Decroix nebo pana Rakušana. Představte si, co by se v tu chvíli dělo. Představte si, kdybych tam uvedl adresu ukrajinské ambasády. Tak bych na té policii seděl druhý den a už by se zase hlasovalo o tom, jestli mě mají vydat k trestnímu stíhání, nebo ne, jako Tomia Okamuru nebo Andreje Babiše. Bylo by zahájeno to trestní stíhání druhý den,“ podotkl Rajchl.
Tuto realitu prý nehodlá tolerovat.
„My můžeme mezi sebou se určitě bavit velmi ostře, můžeme samozřejmě, a to k politice patří, si vyměňovat velmi příkré argumenty. Ale posílat někam blázny a šílence, extremisty, zapalovat dům a uvádět adresu, kde bydlí ten daný politik i se svými dětmi, se svojí rodinou, a tak to je opravdu něco, co si myslím, že je absolutně za hranou. … A já jsem šokován tím, že Česká republika tímto způsobem zhrubla. A je to dáno v podstatě jednou jedinou věcí, že represivní orgány, česká justice tady v posledních čtyřech letech tolerovaly… Že se žádným způsobem nikdy nezastaly těchto lidí, že když jsem podával trestní oznámení na schvalování atentátu na Roberta Fica, tak mi bylo odpovídáno, že je všechno v pořádku, protože to je svoboda názorového projevu, chráněná článkem 17 Listiny základních práv a svobod,“ pravil Rajchl.
„A já teď a tady říkám, že půjdu do těch interpelací, a pokud nedostanu uspokojivou odpověď, tak budu žádat hlavy těch orgánů, tedy vedoucí činovníky těch orgánů, kteří nezasahují, protože není možné žít ve společnosti, která toleruje přímé výhrůžky násilím a žhářskými útoky proti obydlí, kde žijí prostě rodiny, děti, a tak dále. Já se těch šmejdů nebojím, ať mi přijdou říct do očí, co chtějí, ale samozřejmě vyhrožovat zapálením toho domu, kdy to logicky se dostane k těm dětem. A kdyby se to týkalo kohokoliv jiného, tak už by se to dávno vyšetřovalo,“ upozorňoval Rajchl.
V žertu naznačil, že by mohl zkusit něco podobného, a vidělo by se, co udělá policie. Ale hned dodal, že nic takového neplánuje a že šlo jen o žert.
Zmínil i člena ODS Jakuba Hediju, který ke statusu Vojtěcha Pšenáka napsal, že je třeba vědět, kde Rajchl bydlí, aby bylo kde škrtnout sirkami. Tady si Rajchl opět pomohl obrázkem ze sociálních sítí, kde je komentář k nahlédnutí, byť je poněkud rozmazaný.
„Je to v pohodě, pane Jindro, na každou svini se vaří voda, teda rozumějte, než ji uvaříš, musíš před sporákem škrtnout sirkou, čili adresu známe,“ měl napsat Hedija.
Ani tady Rajchl nešetřil kritikou.
„ODS? To jsou ti lepší? Bravo!“ prohlásil. „Ani slovo žádného vyjádření, ani slovo odsouzení, ani náznak vyloučení. Gratuluji vám, máte skvělé politiky opravdu ve svých řadách, skvělé členy.“
Ale tím to neskončilo. Rajchl zmínil i prezidenta Pavla.
„Pojďte tohle volit! A pojďte volit hlavně prosím vás pěkně proto, že tady máme lídra opozice, který se postavil do jejího čela, Petra Pavla. Petr Pavel, který odsuzoval naše demonstrace a říkal, že s těmito lidmi, myšleno s námi, kteří jsme stáli tehdy na Václavském náměstí v roce 2023, už nemá cenu se bavit. Považoval nás za ztracené existence, za dezoláty, řekl, s nimi už nemá cenu se bavit,“ spustil Rajchl na adresu prezidenta.
„Najednou uspořádá demonstraci Milion chvilek pro demokracii a tentýž Petr Pavel po třech letech říká, že demonstrace byla úžasná, perfektní, skvěle zorganizovaná. A že většina musí naslouchat menšině, že se nemůžeme spokojit se stavem, že jsme prohráli volby a budeme čtyři roky mlčet, že prostě vláda by měla té menšině naslouchat. Ten samý Petr Pavel, který nás měl za dezoláty a říkal, že už se s námi nemá cenu bavit,“ dodal.
Ke kauze s domem se vyjádřil i Vojtěch Pšenák.
„Pro úplnost tedy nejdřív dodám, že jsem ani nenabádal k trestnému činu, ani neschvaloval, a tak dále, a tak dále. Než to rozeberu, rád bych ještě připomněl, že v první půli listopadu 2025 sliboval pornoherec Jindřich Rajchl, že „mě rozebere na atomy“ a „namaže si nás na chleba“. Dále uvedl, že investuje svůj poslanecký plat do žaloby na mě a mé přátele. Do dnešního dne (24. 3. 2026) mně od Jindřicha Rajchla ani jeho advokáta nepřišla ani předžalobní výzva, ani žaloba. V souvislosti se žádným skutkem okolo tohoto pornoherce nejsem ani trestně stíhán, ani řešen u správního orgánu,“ napsal Pšenák.
„Ač vysvětlený vtip ztrácí na vtipnosti, zkusím to vysvětlit. Vcelku brzo po teroristickém útoku v Pardubicích jsem získal dojem z veřejně i neveřejně dostupných zdrojů, že za ním bude stát někdo z místních propalestinských aktivistů, který – v duchu oblíbeného hesla ‚mysleli jsme to dobře, dopadlo to jako vždycky‘ – zcela odflákl prvotní průzkum, a tak zaútočil na první věc, o které slyšel, že dělá něco s Izraelem, ač to nebyla pravda. Dnes to vypadá, že jsem se v odhadu příliš nemýlil. Přišlo mi velmi vtipné na tuto skutečnost poukázat a první veřejná adresa, která mě napadla, byla tato. Adresa je to vskutku veřejná – lze ji nalézt v seznamu ČAK, v obchodním rejstříku (sídlí tam mimo jiné mládežnická organizace fašistické strany PRO) a v neposlední řadě zde sídlí pornostudio, kde Jindřich Rajchl natáčí pornografické scény na gauči. Na stejném gauči, na kterém půjčuje manželku různým pánům, si pak hrají i jeho děti, za které se tak rád schovává. Lze polemizovat o tom, že to nebyl kvalitní humor, že to byl velmi úzkoprofilový humor, a tak podobně. Hledat v tom ale výzvu k násilí může jen pornoherec,“ pokračoval Pšenák.
