„Příští rok bude nepříjemný.“ Ve velkém německém deníku odpískali Ukrajinu

Německý novinář se ve svém komentáři nebál napsat, že Ukrajina s vysokou pravděpodobností prohraje opotřebovávací válku s Ruskem. Rusko má dostatek mužů i vybavení a Ukrajina ne, upozorňuje Schuster. Přestože se Evropané snaží Kyjev podporovat, Ukrajina je vyčerpaná, a to jak ekonomicky, tak i vojensky.
Schuster shrnuje, že od konce roku 2024 Spojené státy americké omezily pomoc Ukrajině, přestože v letech 2022 až 2024 poskytovaly ročně více než 41 miliard eur vojenské podpory. V roce 2025 šlo už jen o zhruba 32,5 miliardy eur.
Ukrajina se zároveň dle Schustera potýká s hrozbou státního bankrotu, protože evropská ekonomická pomoc ve výši asi 20 miliard eur za necelé čtyři roky války pokrývá podle Mezinárodního měnového fondu jen třetinu potřebných prostředků. Nová půjčka Evropské unie ve výši 90 miliard eur tak Kyjevu přinese pouze dočasnou úlevu.
„Ale co bude dál? Válka ani poté neskončí,“ tvrdí Schuster vzhledem k tomu, že Rusko podle něj vnímá válku na Ukrajině jako existenční boj proti údajnému obklíčení NATO.
Ruský prezident Vladimir Putin podle Schustera pohrdá Evropou a Evropskou unií, kterou považuje za slabou a politicky rozdělenou. „Putin s ledovým klidem vidí, že Evropa je dosud vojensky na třetí úrovni, silná nanejvýš v tom, že věří svým vlastním sloganům. S chladnou hlavou sleduje spory uvnitř EU,“ píše Schuster.
„Pokud jde o Ukrajinu a Rusko, nejistými hráči nejsou jen Maďarsko, Česko a Slovensko, ale také Španělsko a Portugalsko. Francie zase ekonomicky klopýtá a není schopna nabídnout další pomoc,“ shrnuje šéfredaktor dění v Evropské unii. Zároveň dle jeho názoru Putin vnímá, že americký prezident Donald Trump si přeje mír, a to klidně i na úkor Ukrajiny.
Přestože podle Schustera Ukrajině i Evropanům dochází čas, poslední nadějí může být to, že si Rusko uvědomuje, že dlouhodobá okupace celé Ukrajiny by byla neudržitelná kvůli partyzánské válce a vysokým nákladům. To by mohlo otevřít prostor pro vyjednávání.
Západ z války dle názoru šéfredaktora Schustera vyjde oslabený a méně důvěryhodný. NATO může pod tlakem Spojených států amerických dále slábnout a Evropa se proto musí začít více starat o vlastní obranu. I přes tento pochmurný výhled je ovšem podle Schustera lepší přijmout nepříjemnou pravdu než se utěšovat iluzemi.
„Příští rok tedy bude nepříjemný,“ píše šéfredaktor deníku Welt am Sonntag Jacques Schuster.
„Pokud tomu tak je, pak je na čase konečně se zabývat tisíci chybnými odhady expertů a jejich neustálou přítomností v novinách a talk show,“ reaguje na komentář šéfredaktora vojenský analytik Roland Popp. „Politikům nikdy nebyly poskytovány horší rady,“ dodává.
