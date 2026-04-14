„Propagandistika ruského typu.“ ČT to schytala za „Pomocníky Kremlu“

Reportáž pořadu Reportéři ČT se zaměřila na tvrzení, že se ruská propaganda dostává až do nejvyšších pater české politiky. Někteří politici mají svými výroky či postoji přispívat k legitimizaci narativů, které jsou spojovány s kremelskou propagandou.
Reportáž Ondřeje Golise a Jany Neumannové s názvem „Pomocníci Kremlu“ přináší tvrzení, že na vrcholných, politicky významných postech ve státní správě působí lidé, kteří se podle autorů podílejí na legitimizaci kremelské propagandy. Někteří z nich mají údajně šířit informace ze zdrojů, které jsou podle tajných služeb napojené na Rusko, a tím mohou představovat bezpečnostní riziko i z pohledu zájmů České republiky.
Reportérka se v další části reportáže snaží otevřít téma náměstků za SPD, kteří podle ní poskytují rozhovory ruskému propagandistickému webu. Na ulici oslovuje například náměstkyni ministra zdravotnictví Karlu Maříkovou z SPD a ptá se jí, zda poskytuje rozhovory propagandistické platformě neČT24, a sice bez odpovědi.
Bývalý náměstek Úřadu pro zahraniční styky a informace Jan Paďourek pak přidává varování před tímto webem: „Je to nástroj, který je hodně využíván ruskými bezpečnostními složkami, zpravodajskými službami. Je to opravdu médium, které je demokracii velmi nepřátelské,“ uvedl.
Koudelka: „Užívám si svobodu slova“
Reportéři se následně ptají také náměstka ministra spravedlnosti Zdeňka Koudelky (Trikolora), zda mu nepřijde problematické, že jako náměstek poskytuje rozhovory takovéto mediální platformě. „Já si užívám svobodu slova, nekádruji, kdo se mnou hovoří, a jsem rád, že mohu psát kamkoliv a cokoliv,“ reagoval. K vyjádřením svého náměstka se v reportáži vyjadřuje také ministr spravedlnosti Roman Tejc (nestr. za ANO): „Já se nebudu vyjadřovat k tomu, kdo kam píše, máme svobodu slova,“ uvedl.
Rusko vede už více než čtyři roky plnohodnotnou válku na Ukrajině. Proti ostatním evropským zemím včetně Česka vede takzvané hybridní operace – lží a polopravdou útočí na tuzemský informační prostor. Cílem je rozbít důvěru v demokracii a způsobit informační chaos, ve kterém pak lidé neuvěří ničemu. Tajné služby upozorňují, že Kreml stojí i za řadou sabotáží a žhářských útoků, upozorňují reportéři.
Na šíření propagandy ruská strana využívá nejrůznější kanály, weby, sociální sítě či řetězové e-maily. Nejznámějším vlivovým informačním nástrojem v zahraničí se podle reportérů stal webový portál Sputnik, který je přímo napojený na Kreml. Když Moskva rozpoutala válku na Ukrajině, Evropa zařadila Sputnik na sankční seznam. Jeho agendu převzal telegramový kanál neČT24 a jeho přidružený server, upozorňují, že před tím varuje i Bezpečnostní informační služba.
„Cílem je návrat vlivu,“ zaznívá v reportáži
Jan Paďourek v reportáži doplňuje širší kontext ruského působení. Cílem Ruska je podle něj znovuobnovení jeho vlivu, který ve střední Evropě a konkrétně v Česku Moskva ztratila, a používá k tomu systém lidí, kteří jsou jí nějakým způsobem nakloněni.
V reportáži se vyjádřil také šéfredaktor Voxpotu Vojtěch Boháč, který upozorňuje na způsob, jakým platforma neČT24 pracuje s publikem. Uvedl, že je tvořena lidmi, kteří vědí, jak vyvolávat důvěru, přičemž obsah podle něj nepůsobí hystericky ani agresivně.
Bezpečnostní analytik Roman Máca označuje působení platformy jednoznačně za válečnou propagandu ruského režimu směřovanou proti České republice. „Zarážející je to, že někteří čeští občané, politici s touto platformou ochotně a loajálně spolupracují,“ doplnil.
Zároveň poukazuje konkrétně na působení Karly Maříkové s tím, že dlouhodobě poskytuje kremelské platformě rozhovory a šíří její obsah. „Její čtenáři mohou mít dojem, že to jsou nějaké její názory a postoje, ale to, co pouští do českého informačního prostoru, velmi často právě pochází z dílny ruských propagandistů,“ dodal.
Reportáž upozorňuje také na náměstka ministra obrany Radovana Víchu (SPD), který podle ní přebírá a šíří narativy ruských státních médií. Zaznívá, že například zpochybňuje existenci Ukrajiny jako reálného státu a interpretuje současné dění jako obnovování „původního Ruska“, nikoli jako útok na suverénní zemi. Jeho nadřízený ministr obrany Jaromír Zůna na jeho výroky nereaguje s tím, že si žádných problematických výroků nevšiml.
Další část reportáže se věnuje poradkyni premiéra Natálii Vachatové, která se podílela na přípravě zákona a podle zveřejněných informací má rodinné vazby na Rusko. Podle bezpečnostních analytiků může být problémem zejména podnikání jejího bratra v Rusku, což může vytvářet potenciální tlak nebo riziko vydíratelnosti, uvádějí Reportéři ČT.
Premiér Andrej Babiš naopak uvádí, že podle bezpečnostních služeb Vachatová nepředstavuje riziko.
Kromě toho Reportéři ČT upozorňují, že vláda zároveň provádí změny v oblasti komunikace a bezpečnosti státu, když ruší některé - podle Reportérů ČT - klíčové útvary – například odbor strategické komunikace, krizový informační tým nebo části agendy na ministerstvu zahraničí, přičemž méně prostředků má získat i BIS.
Zároveň se objevují obavy kolem připravovaného zákona o neziskových organizacích, který podle kritiků v některých bodech připomíná ruskou legislativu.
„Místo investigativy propaganda“
K reportáži se kriticky vyjádřil také právník Tomáš Nielsen, který hned v úvodu naznačuje svůj postoj. „Česká televize nepřekvapila,“ uvedl na sociální síti X.
Následně zpochybnil samotný přístup Reportérů ČT a jejich práci. „Pokud ale bylo cílem části dnešních Reportérů nazvané ‚Pomocníci Kremlu‘ potvrdit, že ČT nehodlá plnit své zákonné povinnosti, že se místo investigativy chce věnovat propagandistice jakéhosi ‚ruského typu‘, pak podle mě uspěla,“ zhodnotil práci Reportérů ČT.
Česká televize nepřekvapila.— Tomas Nielsen (@TomasNielsen1) April 13, 2026
