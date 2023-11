„Únava materiálu. Poučení.“ Právě se vrátil z Ukrajiny

16.11.2023 8:41

Analytik Franz Stefan Gady vyrazil na východní a jižní frontu na Ukrajině. Zmapoval tamní situaci a po návratu do Kyjeva se na sociální síti X rozepsal, co soudí o Ukrajincích. Prozradil také, co na obou frontách viděl. Mimo jiné to, že morálka ukrajinských vojáků zůstává vysoká, ale současně u nich narůstá únava. A to není zdaleka všechno, co zjistil. Vedle toho upozornil washingtonský Institut pro studium války, že EU může Rusku zasadit citelnou ránu.