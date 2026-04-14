„Zašít Pavla na Hradě a chystat znovuzvolení? To ne.“ Kolář řádil na Seznamu

14.04.2026 22:50 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Poradce prezidenta Petr Kolář vstupuje do sporu o účast hlavy státu na summitu NATO v Ankaře s tím, že postup vlády se podle něj může pohybovat až na hraně porušení ústavy. Zároveň mluví o ostudě a hanbě a kritizuje kroky, které podle něj situaci zbytečně vyhrocují.

Spor o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře se vyostřuje. Premiér Andrej Babiš uvedl, že na jednání má jet především vládní delegace a účast prezidenta Petra Pavla podle něj „nedává logiku“, mimo jiné i proto, že se jejich pohledy na zahraniční politiku v některých otázkách liší. Podobně se vyjádřil i ministr zahraničí Petr Macinka, který prezidentovu roli zpochybňuje a tvrdí, že nemá v této věci reálný politický vliv.

Petr Pavel na to reagoval dopisem premiérovi, ve kterém zdůraznil, že v souladu se svým ústavním postavením trvá na tom, že má stát v čele české delegace. 

„Prezident na tom trvá proto, protože se jedná o výkon jeho pravomoci a on má z ústavy povinnost vykonávat své pravomoci. To není tak, že se může zašít na Hradě a po dobu této vlády si tam připravovat kampaň na znovuzvolení,“ vysvětluje poradce prezidenta Petr Kolář v pořadu Ptám se já na serveru Seznam Zprávy.

A přidává i důvod, proč hlava státu považuje svou účast na summitu NATO v Ankaře za důležitou. „Je to vlastně vážné téma do budoucna, téma přesahující mandát jakékoliv vlády. Tady jde opravdu o dlouhodobou perspektivu,“ uvádí.

„Prezident se chce těch debat účastnit, ale to neznamená, že tam bude činit nějaká rozhodnutí za Českou republiku nebo že tam bude určovat politiku, kterou máme mít. Teď je tady vláda, která je od toho,“ zdůrazňuje Petr Kolář.

„Pan premiér by si měl asi uvědomit, že řada našich spojenců vnímá prezidenta Pavla jako opravdu jejich partnera pro diskusi o alianci,“ dodává Kolář. Pokud hlava státu chce pouze vykonávat své pravomoci a vláda by jí v tom neměla bránit, pak je to podle něj „na hraně toho, jestli se skutečně vláda nedopustí porušení ústavy“.

Stranou nezůstal ani spor kolem rozhovoru prezidenta Petra Pavla pro armádní podcast Kamufláž, jehož zveřejnění ministerstvo obrany údajně zastavilo, což vyvolalo další napětí mezi vládou a Hradem. „ V první řadě bych si dovolil použít asi výraz trapas a další ostuda. Je úplná hanba, když armáda natočí podcast s prezidentem, s vrchním velitelem ozbrojených sil, a pak jí to ministerstvo obrany zakáže vydat,“ zaznívá v reakci Petra Koláře, který krok ostře kritizuje.

I proto pak směřuje Petr Kolář kritiku přímo k premiérovi Andreji Babišovi s tím, že za to nese zodpovědnost:  „Pořád si namlouvám, že premiér přece jenom nějakou odpovědnost má a že to není tak, že chtěl znovu být premiérem proto, aby jednou odešel do politického důchodu s ostudou,“ dodává prezidentův poradce.

