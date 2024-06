Publicista s ruskými kořeny Alexandr Mitrofanov přeložil prohlášení Dmitrije Medveděva a varoval, že jeho slova je potřeba brát vážně. „Následovat bude překlad celého dnešního prohlášení exprezidenta RF a současného místopředsedy Bezpečnostní rady státu Dmitrije Medveděva. Prosím všechny, kdož přemýšlí, aby to VZALI VÁŽNĚ. To je skutečný obsah ruské politiky a její cíle. Co nechce říkat Putin, řekne Medveděv," napsal k překladu Mitrofanov a sdílel slova Dmitrije Medveděva ze sociální sítě Telegram.

Co nechce říkat Putin, řekne Medvěděv.… — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) June 13, 2024

„Zde jsou nové americké sankce. Brzy budou nové evropské. Musíme na ně reagovat? Zdá se, že ne, jejich počet se již měří v desítkách tisíc. Naučili jsme se s nimi žít a rozvíjet se. Na druhou stranu je to nutné, nejen kvůli úřadům, státu, ale vůbec kvůli všem našim lidem. Všem, kteří milují naši vlast - Rusko. Vždyť oni – USA a jejich zkurvení spojenci – nám vyhlásili válku bez pravidel,“ uvedl zostra Medveděv.

A jak bude podle něj Rusko reagovat?

„Už jsem o tom jednou mluvil, ale stojí za to si to zopakovat. Každý den se musíme snažit způsobit maximální škody těm zemím, které zavedly tato omezení na naši zemi a všechny naše občany. Škodit ve všem, co může škodit. Škodit jejich ekonomikám, jejich institucím a jejich vládcům. Škodit blahu jejich občanů. Jejich důvěře v budoucnost. Abychom toho dosáhli, musíme nadále hledat kritická zranitelná místa jejich ekonomik a zasáhnout je ve všech oblastech. Způsobit škody na všech místech, paralyzovat práci jejich společností a vládních agentur,“ uvedl dále Medveděv s tím, že je třeba nalézat problémy v jejich nejdůležitějších technologiích a nemilosrdně na ně udeřit a doslova zničit jejich energetiku, průmysl, dopravu, bankovnictví a sociální služby. Vzbudit strach z bezprostředního kolapsu veškeré kritické infrastruktury.

Řeč přišla i na hrozbu použití ruských zbraní, prozatím ne těch jaderných.

„Bojí se předání našich zbraní nepřátelům západního světa? Musíme jim převést všechny možné druhy zbraní, kromě jaderných (prozatím)! Bojí se anarchie a výbuchu kriminality ve velkých městech? Musíme pomoci dezorganizovat jejich obecní správu! Bojí se války ve vesmíru? To znamená, že to dostanou také. Ať se jim všechno zastaví, všechno se zhorší, všechno půjde do háje!

Bojí se sociálních výbuchů? Pojďme je zařídit! Musíme hodit všechny ty nejhrozivější noční děsy do jejich mediální sféry, použít všechny jejich strašlivé fantomové bolesti. Už není třeba šetřit jejich psychiku! Ať se chvějí ve svých útulných domovech, ať se chvějí pod přikrývkami,“ nepokrytě Medveděv vyhrožoval a pokračoval velmi ostře i na závěr.

„Křičí o našem používání falešných zpráv? Proměňme jejich život v naprosto šílenou noční můru, ve které nebudou schopni rozeznat divokou fikci od reality dne, pekelné zlo od rutiny života. A žádná pravidla ohledně nepřítele! Ať dostanou vše naplno za poškození Ruska a co nejbolestněji! Každý může přispět!“

Ukončil Mitrofanov překlad prohlášení Dmitrije Medveděva. A přes slib, že „následovat bude překlad celého dnešního prohlášení", opomněl Mitrofanov přidat i slova poslední, kde Medveděv píše: „Pamatovat si: Něco za něco! Zlomenina za zlomeninu, oko za oko, zub za zub; jak zmrzačil člověka, tak ať se stane jemu. (Leviticus 24:20)," napsal na závěr Medveděv a Mitrofanov zapomněl přidat do svého překladu.