228 tisíc! Kachní paté, 288 piv a prosecco za 29 tisíc. Při letu Pekarové na Tchaj-wan se na alkoholu nešetřilo

reklama

Anketa Má vláda zvýšit základní sazbu DPH z 21 % na 23 %? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 9491 lidí



Připomenula, že čínský prezident Si Ťin-pching krátce po svém třetím znovuzvolení zamířil na návštěvu Ruska, kde se setkal s tamním prezidentem Vladimirem Putinem. Právě s ním se již podle moderátorky setkal už čtyřicetkrát.



Analytik a bývalý český diplomat Vladimír Votápek k setkání nedávno v rozhovoru pro SeznamZprávy.cz pronesl: „Čína si potřebuje osobně ověřit, jak to vlastně vypadá s Putinem – jak je na tom z hlediska zdraví, zda je schopen například vést hodinovou komunikaci se svým partnerem, nebo do jaké míry se nechává zastupovat různými dvojníky, protože to je ve veřejném prostoru poměrně silně medializované téma.“



„Číňané si také musejí udělat odhad, zda má ruská armáda vůbec šanci se udržet na ukrajinském území, nebo zda je spíš pravděpodobnější, že ji nadcházející ukrajinská ofenziva smete. Potřebuje vědět, jestli jsou Rusové schopni dodržovat dodávky surovin do Číny, protože to je z hlediska čínské ekonomiky velmi důležité,“ pokračoval ve své analýze schůzky obou státníků.

Fotogalerie: - O Číně a Rusku v knihovně VH

„No nevím. Zatímco česká média píší o tom, že ruský prezident je vážně nemocný a píší o Putinovi, že seděl sklesle, podupával nohou a svírání područky křesla označují za možný příznak smrtelné choroby, zahraniční tisk to vidí jinak,“ pronesla následně moderátorka, dle níž si zahraniční média všímají spíše důsledku vztahů čínsko-ruských vztahů.



Bobošíková upozornila, že obsahem schůzky obou lídrů byl především dvanáctibodový čínský mírový plán, v němž Peking nabízí pomoc při jednáních o poválečné obnově Ukrajiny, zdůrazňuje nutnost zajištění obchodu s obilím, vymezuje se proti jednostranným ekonomickým sankcím a především – na prvním místě – požaduje respektování suverenity a územní celistvosti všech zemí.



Právě respektování suverenity a územní celistvosti Ukrajiny zmiňovala Čína už několikrát a dávala tak jasně najevo, že by Rusko v rámci jejího mírového plánu „utřelo“ v otázce územních zisků.



„To se samozřejmě týká nejen území Ukrajiny, ale v očích Číny také Tchaj-wanu,“ poukázala Bobošíková rovněž na čínské varování před návratem studené války, odmítnutí rozšiřování vojenských bloků, ale zároveň také proti řešení konfliktu vojensky i proti použití jaderných zbraní, kterými Rusko několikrát vyhrožovalo.

Fotogalerie: - Pozdrav z Tchaj-wanu

Sbližování s Ruskem je pro Peking dle Bobošíkové přínosné, jelikož předpokládá, že pokud by se rozhořel konflikt o Tchaj-wan se Spojenými státy, Rusko by bylo tím, kdo by zemi zásoboval energetickými zdroji, vojenskou technikou i mu zajišťovalo podporu na diplomatické úrovni.



Bobošíková si povšimla, že výstupem schůzky obou prezidentů je podle Ruska vytyčení klíčových bodů rusko-čínské spolupráce do roku 2030 či lepší koordinace na mezinárodní úrovni.



Český stát má jiné starosti



„A česká vláda? Ta nyní pod heslem ‚patříme na Západ‘ provádí revizi politiky s Ruskem a s Čínou,“ uzavřela moderátorka. A „perličkou na závěr“ označila meníčko ve vládním speciálu, kterým letěla stopadesátičlenná delegace v čele s předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) na Tchaj-wan.



Delegace, letící nejprve do Jižní Koreje a odtud pak na Tchaj-wan, která kvůli nízkému doletu vládního letadla musela podnikat během své cesty do Asie tankovací přestávky v Bahrajnu, v indické Bombaji a v Ho Či Minově městě ve Vietnamu, si totiž objednala palubní stravování za téměř čtvrt milionu korun.



Strava na letu na Tchaj-wan za více než 228 tisíc korun prý byla dosti pestrá. „Steak, vanilková Panna Cotta, uzená kuřecí prsa, kachní paté,“ stálo v objednávce na catering.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co však bylo nejdražší? Pivo a sekt. Dvanáctistupňové plzně si na let Pekarové Adamové stát objednal 288 plechovek za více než 7 tisíc, červeného vína 48 kusů za necelých 9 tisíc, 60 bílých vín za téměř 13 a půl tisíce a prosecca si rovnou stát na dlouhý let na Tchaj-wan „pro jistotu“ objednal 240 kusů za 29 tisíc. Téměř šedesát tisíc tak padlo jen na alkohol.



A kdože to nakonec zaplatil? „Za poslance platíme my,“ ujistila Bobošíková své sledující, že i oni dobré jídlo a pití delegace „zacálovali“.



Celé video můžete zhlédnout zde:

Psali jsme: „TV Nova. Pár let zpátky.“ Pekarová včera zle zesměšněna Pekarová pohoří? Cesta na Tchaj-wan: S čím se šéfka nechlubila Vaše poslední cesta na Tchaj-wan, paní Pekarová... Expremiér odhadl, co přijde „To nemáte peníze?“ Pekarová ohrnula nos. A navíc...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama