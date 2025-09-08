A mlčíte, jak to? Vražda v USA se obrátila proti novinářům

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Elon Musk byl jedním z lidí, kteří kritizují světová média, že o smrti ukrajinské válečné uprchlice nenapsaly ani čárku. Ve veřejném prostoru padlo srovnání např. s Georgem Floydem. S mužem, jenž byl několikrát soudně trestaný a několikrát se ocitl ve vězení.
Divide by zero ratio https://t.co/vEfjFEfX1R— Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2025
„Utekla před Putinovou válkou, aby našla bezpečí v Americe. Místo toho byla v charlottském vlaku bodnuta do krku... kariérním zločincem, který nikdy neměl být propuštěn na svobodu. Proč o tom média neinformují?“ padlo v souvislosti se smrtí uprchlice z Ukrajiny na sociální síti X.
O vraždě Iryny Zaritské informovbal např. server Hindustan Times, který upozornil, že policie útok popsala jako „náhodný“ a „nevyprovokovaný“. Podle Hindustan Times tvrdí, že mladou ženu, která v USA hledala klid a mír, zavraždil Decarlos Brown Jr., toho času bezdomovec, který byl po roce 2011 několikrát zadržen pro krádež.
23-year-old Ukrainian refugee Iryna Zarutska was fatally stabbed in an unprovoked attack by 34-year-old Decarlos Brown Jr. on Charlotte's Lynx Blue Line train— Sumit (@SumitHansd) September 7, 2025
Iryna Zarutska’s blood is on the hands of the state that freed her murderer 14 TIMES instead of keeping him INCARCERATED pic.twitter.com/15R4kCd61Y
Po vraždě Iryny Zarutské kráčel její vrah v klidu mětským vlakem, z rukou mu kapala krev a on jen došel ke dveřím a v další stanici vystoupil.
Server Washington Times upozornil, že starostka Vi Lylesová, demokratka, označila smrt Zarutské za „nesmyslnou a tragickou ztrátu“, ale vyzvala „mediální partnery“ a další, aby šokující video znovu nezveřejnili.
„Video srdcervoucího útoku, který vzal život Irině Zarutské, je nyní veřejné,“ uvedla v sobotním prohlášení. „Chci poděkovat našim mediálním partnerům a členům komunity, kteří se rozhodli nezveřejnit ani nesdílet záběry z úcty k Irynině rodině.“
Server New York Post k případu napsal, že smrt Iryny Zarutské provází ohlušující ticho na straně politiků z řad demokratické strany a řady médií.
„Násilí v Charlotte je mikrokosmem národní epidemie. Američané si zaslouží víc než jen zmírňující politiku demokratů v oblasti kriminality,“ napsal v příspěvku na X zástupce Mark Harris, republikán zvolený v Severní Karolíně.
autor: Miloš Polák
