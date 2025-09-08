A mlčíte, jak to? Vražda v USA se obrátila proti novinářům

08.09.2025 8:00

Jeden z nejbohatších mužů na planetě Elon Musk se tvrdě obul do mnoha světových médií. Do BBC, do Wall Street Journal, do agentury AP a do mnoha dalších. Kvůli jedné vraždě. Kvůli vraždě, o které podle Muska pomlčely.

A mlčíte, jak to? Vražda v USA se obrátila proti novinářům
Foto: Screen X
Popisek: Vražda Iriny Zarutské

 Sociálními sítěmi proletěla zpráva o vraždě Iryny Zarutské. Ženy z Ukrajiny, která s rodinou uprchla před hrůzou, kterou po Ukrajině šíří ruská armáda. Jenže nakonec našla smrt v městském vlaku v Charlotte v Severní Karolíně ve Spojených státech. Před časem cestovala na modré lince Lynx, když k ní v jednu chvíli přikročil zezadu muž v kapuci a bodl ji čtyřikrát do krku. Žena na místě zemřela. Bylo jí 23 let.

Elon Musk byl jedním z lidí, kteří kritizují světová média, že o smrti ukrajinské válečné uprchlice nenapsaly ani čárku. Ve veřejném prostoru padlo srovnání např. s Georgem Floydem. S mužem, jenž byl několikrát soudně trestaný a několikrát se ocitl ve vězení.

 

 

 Když v květnu 2020 v jednom z obchodů zaplatil v USA padělanou bankovkou, k obchodu dorazila policejní hlídka a strážce zákona, který Floyda zadržel, klečel na Američanovi černé pleti 9 minut. Klečel mu i na krku. Floyd během zákroku omdlel a krátce na to zemřel. Jeho smrt vyvolala vlnu obřích nepokojů napříč celými spojenými státy. Vlnu protestů proti policejní brutalitě. Média, včetně agentury AP, k Floydově smrti napsaly tisíce článků.

„Utekla před Putinovou válkou, aby našla bezpečí v Americe. Místo toho byla v charlottském vlaku bodnuta do krku... kariérním zločincem, který nikdy neměl být propuštěn na svobodu. Proč o tom média neinformují?“ padlo v souvislosti se smrtí uprchlice z Ukrajiny na sociální síti X.

 Iryna Zarutská byla zavražděna v srpnu 2025. Útočníka již policie dopadla a sedí ve vazbě. Byl obviněn z vraždy prvního stupně. Má jít o několikrát trestaného recidivistu. Zarutská netušila, že se k ní blíží smrt. Zatímco si muž chystal nůž, seděl na sedačce za ní. Mladá žena ho neviděla, jen si četla ve svém mobilu.

O vraždě Iryny Zaritské informovbal např. server Hindustan Times, který upozornil, že policie útok popsala jako „náhodný“ a „nevyprovokovaný“. Podle Hindustan Times tvrdí, že mladou ženu, která v USA hledala klid a mír, zavraždil Decarlos Brown Jr., toho času bezdomovec, který byl po roce 2011 několikrát zadržen pro krádež.

 

 

Po vraždě Iryny Zarutské kráčel její vrah v klidu mětským vlakem, z rukou mu kapala krev a on jen došel ke dveřím a v další stanici vystoupil.

Na sociálních sítích se vedou diskuse např. o bezpečnosti ve veřejné dopravě v USA.

Server Washington Times upozornil, že starostka Vi Lylesová, demokratka, označila smrt Zarutské za „nesmyslnou a tragickou ztrátu“, ale vyzvala „mediální partnery“ a další, aby šokující video znovu nezveřejnili.

„Video srdcervoucího útoku, který vzal život Irině Zarutské, je nyní veřejné,“ uvedla v sobotním prohlášení. „Chci poděkovat našim mediálním partnerům a členům komunity, kteří se rozhodli nezveřejnit ani nesdílet záběry z úcty k Irynině rodině.“

Server New York Post k případu napsal, že smrt Iryny Zarutské provází ohlušující ticho na straně politiků z řad demokratické strany a řady médií.

„Násilí v Charlotte je mikrokosmem národní epidemie. Američané si zaslouží víc než jen zmírňující politiku demokratů v oblasti kriminality,“ napsal v  příspěvku na X zástupce Mark Harris, republikán zvolený v Severní Karolíně.

autor: Miloš Polák

