Američané poslali vzkaz Babišovi. Zbrojit se bude

Americké velvyslanectví v Praze na sociální síti X zveřejnilo příspěvek, ve kterém sdílelo vyjádření amerického velvyslance při NATO Matthewa Whitakera. Ten zdůraznil, že spojenci v Severoatlantické alianci musejí plnit své závazky v oblasti obrany a nést odpovědnost za bezpečnost.
„Všichni spojenci musejí nést svůj díl odpovědnosti a dodržet závazek přijatý v Haagu v oblasti obrany. Tyto hodnoty nejsou náhodné. Jde o to, reagovat na současnou situaci – a ta vyžaduje, aby standardem bylo pět procent. Žádné výmluvy, žádné výjimky,“ uvedl americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker, že Praha vyčleňuje na obranu 1,7 procenta svého rozpočtu, což je pod dvouprocentním cílem NATO.
Všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti a dodržet Haagský závazek v oblasti obrany. Tyto hodnoty nejsou náhodné. Jde o to odpovědět na současnou situaci – a ta vyžaduje, aby standardem bylo 5 %. Žádné výmluvy, žádné výjimky. https://t.co/9f3X9dtrPT— U.S. Embassy Prague ???????? (@USEmbassyPrague) March 12, 2026
Učinil tak poté, co Poslanecká sněmovna ve středu schválila státní rozpočet, v němž výdaje na obranu nedosahují ani dvou procent HDP. Obranný rozpočet byl navíc oproti původnímu návrhu snížen o 21 miliard korun.
Výši českých obranných výdajů přitom už před nedávnem kritizoval také americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick. Na konferenci Naše bezpečnost upozornil, že bezpečnost není samozřejmostí a že spojenci v NATO se zavázali postupně výrazně zvyšovat své výdaje na obranu.
Podle něj by měly do roku 2035 dosáhnout 3,5 procenta HDP, přičemž dalších 1,5 procenta HDP by měly tvořit související nevojenské investice. Celkově by tak výdaje spojené s obranou mohly dosáhnout až pěti procent HDP.
Merrick zároveň varoval, že Česká republika by podle návrhu letošního rozpočtu mohla patřit mezi země s nejnižšími obrannými výdaji v rámci Severoatlantické aliance, pokud jde o jejich podíl na hrubém domácím produktu.
Premiér Andrej Babiš na jeho výzvu reagoval v České televizi. Uvedl, že výdaje na obranu, které Česká republika letos podle návrhu státního rozpočtu vynaloží, jsou podle něj za současné situace maximem možného. „Obrana a armáda jsou pro naši vládu důležité a výdaje na obranu rostou. Musíme ale řešit také zdravotnictví, sociální otázky a každodenní život občanů,“ uvedl předseda vlády.
Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek při interpelacích ve Sněmovně uvedl, že situaci ohledně českých obranných výdajů spojencům vysvětlí. Reagoval tak na dotaz místopředsedy ODS Martina Kupky, který se ho ptal, jak Česká republika dostojí svým závazkům vůči NATO. Zároveň uvedl, že je v této věci v kontaktu s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a že si s ním vyměnil také textové zprávy.
K obhajobě rozpočtu se na sociální síti X vyjádřila také ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Ta upozornila, že schválený rozpočet podle ní počítá s rekordními výdaji na obranu. „Po čtyřech letech rozpočtových triků se vracíme do normálu a Sněmovna schválila pravdivý, úplný a reálný státní rozpočet. Znamená rekordní investice ve výši 262,5 miliardy korun i rekordní výdaje na obranu – a to jak nominálně, tak v poměru k HDP,“ uvedla Schillerová.
Kriticky se k výši obranných výdajů v poslední době vyjadřoval také prezident Petr Pavel. Snižování výdajů na obranu by podle jeho slov mohlo poškodit důvěryhodnost České republiky mezi spojenci v NATO. Podle něj by si Česko nemělo dovolit vystupovat jako takzvaný černý pasažér, který spoléhá na bezpečnost zajišťovanou ostatními státy Aliance.
Prezident zároveň uvedl, že omezení obranných výdajů může v očích spojenců poškodit postavení České republiky.
