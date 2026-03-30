Analytik: Ukrajinci k útokům na území Ruska využívají vzdušný prostor NATO

Zelenskyj navštívil Jordánsko poté, co Ukrajina podepsala desetileté obranné partnerství s několika zeměmi Perského zálivu. Dohodu o spolupráci v oblasti bezpečnosti Zelenskyj podepsal s Katarem, se Saúdskou Arábií a chystá se podpis dohody i se Spojenými arabskými emiráty. Vedoucí představitelé zemí Perského zálivu se obrátili na Ukrajinu s žádostí o podporu poté, co Írán po útocích USA a Izraele na Teherán 28. února odpálil rakety a drony na své sousedy.
Prezident dodal, že desetiletá obranná partnerství zahrnují dohodu o společné výrobě a výstavbu továren jak na Ukrajině, tak v zemích, s nimiž Kyjev dohody podepsal. „Rusko jednoduše vylepšuje své zbraně pro zabíjení, zatímco my musíme vylepšovat naše řešení pro ochranu. A je velmi důležité, aby ti, kterým nabízíme své odborné znalosti, mohli také pomoci posílit nás,“ zdůraznil prezident.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha v této souvislosti oznámil, že se mu od Američanů dostalo ujištění, že Ukrajincům se bude i přes válku na Blízkém východě nadále dostávat pomoci.
Ve stejné době finský prezident Alexander Stubb informoval své spoluobčany, že na finské území pronikl ukrajinský dron, který však pro finskou bezpečnost nepředstavuje žádné nebezpečí.
„Dnes ráno se nad finským územím objevily drony. Jeden z nich byl identifikován jako ukrajinský. Zdůrazňují, že Finsko nečelí žádné vojenské hrozbě. Naše úřady reagovaly okamžitě. Děkuji všem úřadům za jejich účinný postup. Vyšetřování událostí pokračuje. Vývoj situace pozorně sledujeme. Úřady jsou připraveny reagovat na různé situace. Finsko je připraveno monitorovat a chránit své území,“ napsal v neděli ráno finský prezident.
På Finlands område har det i morse kommit in drönare. En av dem har identifierats som ukrainsk.— Alexander Stubb (@alexstubb) March 29, 2026
Jag betonar att Finland inte står inför något militärt hot.
Våra myndigheter reagerade omedelbart. Jag tackar alla myndigheter för deras effektiva agerande.
Utredningen av…
„Ve 3 ze 4 případů, kdy Ukrajina zaútočila na Leningradskou oblast, byla zveřejněna prohlášení o havárii dronů na území NATO. Tentokrát bylo konkrétně uvedeno, že se jednalo o ukrajinský dron. Jak jsem v posledních několika dnech říkal, Ukrajina využívá vzdušný prostor NATO k obcházení ruské protivzdušné obrany a ke zvýšení její četnosti útoků,“ konstatoval analytik.
The Ust Luga Port was attacked again overnight.— AMK Mapping ???? (@AMK_Mapping_) March 29, 2026
Now, 3 out of 4 times that Ukraine attacked Leningrad Oblast, statements were put out about the crash of drones in NATO territory. This time it was specifically stated to be a Ukrainian drone.
As I’ve been saying for the last few… https://t.co/TKGzjFMVQT
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
válka na Ukrajině
