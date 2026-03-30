Analytik: Ukrajinci k útokům na území Ruska využívají vzdušný prostor NATO

30.03.2026 11:51 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Válka na Ukrajině nabírá na obrátkách. Minimálně v diplomatické rovině. Zatímco trojstranná jednání mezi USA, Ruskem a Ukrajinou se zadrhla, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rozjel sérii jednání v jiné oblasti. Američané prý navíc Ukrajincům předali jedno ujištění. Ve veřejném prostoru také zazněla úvaha, že Ukrajina využívá vzdušného prostoru NATO k obcházení ruské protivzdušné obrany.

Analytik: Ukrajinci k útokům na území Ruska využívají vzdušný prostor NATO
Popisek: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil k národu

Rusové stále útočí na Ukrajinu, a společné americko-izraelské síly dál útočí v Íránu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v souvislosti s válkami v obou zemích vyrazil do Jordánska. Aby zde vedl „důležité bezpečnostní rozhovory“. „Nejdůležitější je bezpečnost a je nezbytné, aby všichni partneři vynaložili potřebné úsilí k jejímu zajištění,“ uvedl Zelenskyj ve svém příspěvku na Telegramu. Anglicky mluvícím čtenářům přinesl Zelenského slova server Kyiv Independent.

Zelenskyj navštívil Jordánsko poté, co Ukrajina podepsala desetileté obranné partnerství s několika zeměmi Perského zálivu. Dohodu o spolupráci v oblasti bezpečnosti Zelenskyj podepsal s Katarem, se Saúdskou Arábií a chystá se podpis dohody i se Spojenými arabskými emiráty. Vedoucí představitelé zemí Perského zálivu se obrátili na Ukrajinu s žádostí o podporu poté, co Írán po útocích USA a Izraele na Teherán 28. února odpálil rakety a drony na své sousedy.

Prezident dodal, že desetiletá obranná partnerství zahrnují dohodu o společné výrobě a výstavbu továren jak na Ukrajině, tak v zemích, s nimiž Kyjev dohody podepsal. „Rusko jednoduše vylepšuje své zbraně pro zabíjení, zatímco my musíme vylepšovat naše řešení pro ochranu. A je velmi důležité, aby ti, kterým nabízíme své odborné znalosti, mohli také pomoci posílit nás,“ zdůraznil prezident.

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha v této souvislosti oznámil, že se mu od Američanů dostalo ujištění, že Ukrajincům se bude i přes válku na Blízkém východě nadále dostávat pomoci.

„Chci zdůraznit to, co bylo řečeno během našeho setkání za přítomnosti dalších ministrů zahraničí. Na úrovni ministra zahraničí Rubia bylo potvrzeno, že žádné finanční prostředky ani vybavení přidělené Ukrajině v rámci tohoto programu nebyly přesměrovány jinam,“ sdělil ukrajinský ministr zahraničí ukrajinské agentuře Ukrinform s odvoláním na program PURL, což je program, ve kterém partneři Spojených států, předně státy EU, nakupují americké zbraně a předávají je na Ukrajinu. „Navíc jsme obdrželi ujištění, že program bude dále posílen, a to i prostřednictvím příspěvků od další země. Zatím nejsem schopen ji jmenovat, ale potvrzuje to, že program je funkční a bude se i nadále rozšiřovat. Zůstává klíčovým nástrojem pro posílení naší strategické protivzdušné obrany,“ poznamenal Sybiha.

Ve stejné době finský prezident Alexander Stubb informoval své spoluobčany, že na finské území pronikl ukrajinský dron, který však pro finskou bezpečnost nepředstavuje žádné nebezpečí.

„Dnes ráno se nad finským územím objevily drony. Jeden z nich byl identifikován jako ukrajinský. Zdůrazňují, že Finsko nečelí žádné vojenské hrozbě. Naše úřady reagovaly okamžitě. Děkuji všem úřadům za jejich účinný postup. Vyšetřování událostí pokračuje. Vývoj situace pozorně sledujeme. Úřady jsou připraveny reagovat na různé situace. Finsko je připraveno monitorovat a chránit své území,“ napsal v neděli ráno finský prezident.

 

 

Analytik prezentující informace z otevřených zdrojů na účtu AMK Mapping na sociální síti X tvrdí, že toto oznámení podporuje jeho domněnku, že Ukrajinci využívají vzdušný prostor zemí NATO, aby obešli ruskou protivzdušnou obranu.

„Ve 3 ze 4 případů, kdy Ukrajina zaútočila na Leningradskou oblast, byla zveřejněna prohlášení o havárii dronů na území NATO. Tentokrát bylo konkrétně uvedeno, že se jednalo o ukrajinský dron. Jak jsem v posledních několika dnech říkal, Ukrajina využívá vzdušný prostor NATO k obcházení ruské protivzdušné obrany a ke zvýšení její četnosti útoků,“ konstatoval analytik.

 

 

Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Vlastní zájmy

Když tak adorujete za to, že se máme starat o své vlastní zájmy, proč jste proti navyšování výdajů na obranu? Není snad maximální bezpečnost v našem zájmu? A myslíte, že je v našem zájmu nespolupracovat s našimi spojenci a stávat se dost nestabilními partnery, což se podle mě teď děje?

