Andrej Babiš má kandidáta na post ministra průmyslu: Je to...

O post ministra průmyslu a obchodu se zpravidla nevedou velké politické bitvy, ale v budoucí vládě Andreje Babiše (ANO) by to mohlo být jinak. Jak hnutí ANO, tak pravděpodobný koaliční partner ČSSD si pohrávají s myšlenkou na dostavbu dalších jaderných elektráren v Česku. Pokud bude projekt opravdu uveden v život, půjde v něm o obrovské peníze. Nad projektem bude bdít ministr průmyslu, takže může být dost důležité, kdo jím bude.

Babiš prý už má určitou představu.

„U Andreje Babiše nikdy nic není jisté. V této chvíli ale vážně zvažuje, že si jako ministra průmyslu vybere Jakuba Skavroně. Ten je už několik let Babišovým neformálním rádcem pro energetiku. Babiš už ho instaloval do představenstva státní společnosti ČEPS, spravující přenosovou soustavu, a do dozorčí rady České exportní banky. Skavroň v minulosti pracoval jako šéf fúzí a akvizic pro Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského. Odtud ho neprovází příliš dobrá pověst,“ napsal server.

Jisté prý zatím není ani to, kdo bude příštím ministrem spravedlnosti v Babišově vládě. Jasné je, že to nebude dosavadní ministr za hnutí ANO Robert Pelikán, který úplně odchází z politiky. Šéf hnutí ANO teď Pelikánova náhradníka vybírá ze dvou lidí. Může sáhnout po poslankyni hnutí ANO Taťáně Malé, která je vůči němu maximálně loajální. Dokonce až tak loajální, že mluvila o možnosti zastavit Babišovo trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo po tu dobu, co bude předsedou vlády. Ve hře je prý také jméno bývalého sociálního demokrata Jeronýma Tejce, který v současnosti působí na Ministerstvu spravedlnosti jako náměstek.

autor: mp