Babiš: Pan Okamura pravděpodobně uvěřil těm lžím pana Fialy

Andrej Babiš po jednání vlády reagoval na dotazy novinářů ohledně výsledků voleb v Maďarsku a nástupu nového premiéra. Odmítl interpretace, že by jeho politika byla vázána na Viktora Orbána, a zdůraznil, že klíčem je schopnost spolupracovat napříč Evropou.
„Nechápete, jak funguje Evropská unie“
Na úvod ostře reagoval na otázky novinářů a jejich interpretaci jeho vztahů v Evropě. „Mně strašně mrzí, že jste vůbec nepochopili, jak to v Evropské unii funguje,“ uvedl Babiš, který důrazně odmítl, že by byl politicky svázaný pouze s jedním lídrem, a zdůraznil šíři svých kontaktů. „Já jsem si velice blízký s Emmanuelem Macronem. Naposledy jsem s ním večeřel dvě hodiny, taky jsme si psali,“ popsal.
Mgr. Andrea Babišová, MBA
„Role premiéra české vlády je být si blízký se všemi. A o to jsem vždy usiloval,“ vysvětlil, že se neomezuje jen na jednu politickou skupinu. „To znamená, že jsem si blízký s paní Marine Le Penovou nebo Bardellou, možná bude příští francouzský prezident, ale jsem si i blízký s Emmanuelem Macronem,“ dodal s tím, že náš nejbližší evropský spojenec z hlediska jaderného odstrašení je Emmanuel Macron a nejbližší ekonomický spojenec je Německo.
„Orbán mi agendu neurčoval“
Spekulace o jeho vazbě na maďarského premiéra odmítl jako nepravdivé. „Vy jste tady vytvořili takovou atmosféru, že údajně mi měl Orbán nějak určovat agendu a další nesmysly. Není to pravda,“ řekl novinářům na tiskové konferenci po jednání vlády a zdůraznil vlastní přístup k prosazování českých zájmů: „Bojuji za české zájmy. Od začátku mé funkce dělám jednoznačně politiku ve prospěch České republiky a za tím cílem se budu spojovat s každým premiérem a prezidentem,“ zdůraznil.
Zároveň ocenil první signály od nového maďarského lídra. „Dobrá zpráva je, že nový premiér premiér Magyar mluví o V4,“ vidí v budoucí maďarské vládě šanci na obnovení regionální spolupráce. „Doufejme, že přesvědčí i Donalda Tuska, který to odmítal, ale možná jenom kvůli vztahu s Orbánem,“ poznamenal Andrej Babiš a uvítal i zvažované rozšíření formátu V4 i o další evropské země.
A zmínil i vlastní iniciativu směrem k novému maďarskému premiérovi. „Nejdřív jede na cestu do Polska a do Rakouska a do Bruselu. Já jsem ho pozval. My budeme spolupracovat i s novým maďarským premiérem,“ uzavřel.
„Okamura uvěřil lžím Fialy“
Babiš byl novináři rovněž dotázán, zda souzní s výrokem předsedy vládní SPD Tomia Okamury o návratu k ruským surovinám.
Reagoval odmítavě a zároveň vysvětloval, jak podle něj funguje nákup energií v Česku. „No pan Okamura pravděpodobně uvěřil těm lžím pana Fialy, který tu stále tvrdil, že něco nakupoval. Pan Fiala nikdy nic nenakupoval. Plyn nakupuje ČEZ, innogy, EPH a další soukromé firmy. Ropu nakupují rafinerie, které patří Unipetrolu, který patří Polákům. My o tom nerozhodujeme a samozřejmě v rámci Evropské unie máme nějaké závazky a dohody, které respektujeme,“ uvedl po jednání vlády, která měla dnes na pořadu návrh zákona, který by umožnil operativně regulovat ceny paliv formou nařízení vlády.
Babiš tím reagoval na víkendový výrok Tomia Okamury, podle něhož by řešením vysokých cen energií a pohonných hmot bylo obnovení odběru plynu a ropy z Ruska.
