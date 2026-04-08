Bůh se rozhodl pomocí Trumpa zlikvidovat civilizaci. Ale bude i záležet na vývoji ceny ropy

Donald Trump nasadil korunu izraelsko-americké agresi proti Íránu svým tvrzením, že Bůh stojí v této válce na jeho straně. Poté, co se mu podařilo ztrapnit své údajné mírové úsilí, a poté, co se mu povedlo postavit proti sobě USA a EU, snaží se nyní do třetice zdiskreditovat náboženství.
Vztah mezi islámem a křesťanstvím je předmětem mnoha teologických diskusí, které jsou příliš komplikované, než aby jim americký obchodník s nemovitostmi mohl rozumět. Muslimové chápou Ježíše jako jednoho z proroků a odmítají věřit v jeho Boží vtělení. Korán má v jejich očích zcela jiný původ než Bible v očích křesťanů. Abychom to řekli stručně a srozumitelně: Oba tábory věřících se shodnou v tom, že Bůh je jen jeden. Nejsou však zajedno v tom, který z nich to je.
Americkému prezidentu se do toho podařilo vnést další nejasnosti. Bůh podle něj zcela jednoznačně podporuje letecké nálety na Írán. Pokusme se to domyslet. Protože je Bůh nanejvýš dobrotivý, nechal povraždit 160 íránských školaček ve městě Mínáb. Provinily se tím, že za nic nemohly. V důsledku bombardování ropných zařízení zlíbilo se Bohu proměnit v Teheránu slunečný den v tu nejhlubší noc. Toxické zplodiny vdechují z jeho vůle stoupenci i odpůrci současného režimu. Bůh stojí na straně těch, kdo profitují ze zbrojení a svojí nezměrnou milostí převelice obohacuje ty, kdo spekulují s cenami ropy. Tolik Trumpovo vyznání víry. On sám si toho, podle svých vlastních slov, nijak neužívá, ale co s tím může dělat, když se jedná o projev boží vůle? Na to je jeho mandát z demokratických voleb příliš krátký.
Co z Trumpova náboženského rozpoložení vyplývá Městu a světu, Urbi et Orbi? Ponechme stranou, že v hluboké nejistotě musí být nyní Miloš Zeman. Vyjádřil porozumění pro útok na Írán se zdůvodněním, že je to zásah proti teokratickému režimu. Jistě mu teď vrtá hlavou, co vlastně Bohovi vadí na teokracii.
Ten, kdo by snad chtěl brát amerického prezidenta vážně, či jeho výlety do teologie dokonce omlouvat, musí si vsugerovat následující: Protože Bůh z nějakého důvodu v posledních prezidentských volbách nekandidoval, zvolili si Američané jeho krásného a báječného mluvčího. Je to nicméně sám Bůh, kdo se rozhodl prostřednictvím Pana Trumpa zlikvidovat civilizaci, která trvá zhruba desetkrát déle než Spojené státy. Jeho ústy projevil úmysl zničit všechny elektrárny a mosty, poté uvrhnout celou zemi s tisíciletou historií do pekla. To vše pochopitelně ve jménu spásy íránského lidu, porážky teokracie a nastolení demokracie. Podle nejnovějších zpráv z Washingtonu si Bůh prozatím vyhlazení Íránu rozmyslel. Snad dá potomkům Peršanů ještě týden, možná dokonce dva. Jeho mluvčí je v této věci naprosto nevyzpytatelný a také bude dost záležet na vývoji ceny ropy. Armagedonský scénář nedávného uchazeče o Nobelovu cenu míru je ovšem stále ve hře.
Papež Lev XIV. ve svém velikonočním kázání na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu odmítl modlitby lídrů, kteří začínají války a mají ruce od krve. Ale kdo je papež, aby mohl ve věcech Božích oponovat Donaldu Trumpovi?
