Chaos, opakovala celý den opozice. Zoufalé divadlo, shrnul mimořádnou schůzi Babiš

„Opozice na dnešek svolala mimořádnou schůzi. To znamená, že neproběhnou interpelace a ani žádné schvalování zákonů. Přestože si opozice tuto schůzi vynutila, její poslanci se jednání prakticky neúčastní,“ poznamenal na sociální síti poslanec Motoristů Matěj Gregor.
A tuší, že „budeme do nočních hodin poslouchat v prázdném sále opoziční urážky a osobní útoky, aby z nich opoziční řečníci tvořili videa pro sociální sítě.“
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, iniciovaná opozicí, byla zahájena v jedenáct hodin. Před třináctou pohled z novinářské galerie dával za pravdu poslanci Gregorovi. Několik poslanců sedělo v lavicích ODS, které jsou ve středním traktu sněmovny. Pod novinářskou galerií, kde mají svá sedadla ostatní opoziční kluby, se počet přítomných dal napočítat na jedné ruce.
Důvody pro svolání mimořádné schůze vysvětloval v tradičním úvodním slově svolavatele předseda ODS Martin Kupka. „Nejde o nic menšího než o čtyři vážné body: první, zdražování cen pohonných hmot i potravin a hrozba inflace; za druhé, ohrožení nezávislého fungování České televize a Českého rozhlasu; za třetí, bezpečnostní chaos vlády Andreje Babiše, a konečně za čtvrté, riziko ztráty evropských dotací kvůli kauzám Babišovy vlády,“ přečetl s tím, že nejde o nic akademického, ale o reálné problémy českých občanů.
„Ve všech těch oblastech se bohužel projevuje chaotické vládnutí a v mnoha případech prostě slabost v tom, jak vystupuje vláda navenek a jak se domlouvá uvnitř,“ varoval.
První chaos, který vláda vytváří, je podle něj v cenách pohonných energií. „Místo toho, aby v té krizové situaci stát fungoval jako skutečná podpora podnikatelů a soukromého byznysu, tak tady místo toho přináší nedůvěru a direktivní určování něčeho, co má přece určovat trh. To nevytváří podmínky pro zvládnutí krize, naopak vytváří znovu jenom odezvy chaosu a nejistotu těch lidí, které by teď měl stát podržet,“ varoval.
K ohrožení nezávislosti České televize Kupka uvedl: „Kde zavádějí autoritářské prvky, no tak tam první na řadě jsou média. Proto také jedním z prvních terčů v Maďarsku byla veřejnoprávní média za Viktora Orbána. Proto také Fico zaměřil svoji pozornost na veřejnoprávní média. Tak se vlastně nemůžeme divit, že současná vláda Andreje Babiše jako jeden z prvních terčů míří na Českou televizi a Český rozhlas.“
Třetí chaos je podle Kupky bezpečnostní.
„Jaký má být postoj svrchované země, která si prošla svými historickými zkouškami? O to závažněji jasný, srozumitelný a pevný. To je přesný opak toho, co předvádí vláda Andreje Babiše. Svému ministrovi obrany nasadila náhubek, aby nemohl vyjadřovat svoje názory,“ rozčiloval se právě ve chvílích, kdy o patro níž ministr obrany Jaromír Zůna hovořil ke špalíru novinářů.
Riziko ztráty dotací z Evropské unie vedlo k dalšímu pojednání o střetu zájmů premiéra Babiše.
„To, co zažíváme teď, se podobá tomu, jak měnil charakter maďarské demokracie Viktor Orbán a jak mění Slovensko Robert Fico. Je to přes kopírák. Ukazuje se to každým coulem v útoku na média, v tom, jak se vláda chová s nedůvěrou k podnikatelům, k lidem,“ uzavřel.
Pak si vzal slovo Andrej Babiš, podle kterého Kupkův projev znovu ukázal, že opozice netuší, o čem mluví. „Místo věcné politiky – a teď jsme to slyšeli – zase tady bude politické divadlo a kritika vlády za každou cenu. Samozřejmě je to další z řady zoufalých pokusů, jak alespoň na malou chvilku zaplnit mediální prostor, vytvořit dojem aktivity a zviditelnit se v situaci, kdy reálně práce a konkrétní výsledky jednoduše chybí,“ obával se.
„Ta témata, to je nějaký nesourodý mix všeho možného, od Aše po Jablunkov, od energie po evropské fondy. Vlastně jste uvařili nějaký dort, kde jste všechno smíchali, co jste si přečetli v médiích,“ shrnul návrh na mimořádnou schůzi premiér.
Naše opozice podle něj stále ukazuje, že dovede jenom udávat do Bruselu, v čemž se stává vyhlášenou.
„Vy stále píšete dopisy na komisi a nic jiného neumíte, jenom udávat, jenom škodit. Vy škodíte České republice, ano. Neustále lžete a není vám pomoci, není vám pomoci. Vy chcete tady něco řešit, vy nás chcete něčím poučovat, ale vy jste tam byli a my vám dneska řekneme, co jste dělali vy, protože jste na to už zapomněli,“ kroutil hlavou.
Pak obsáhle vysvětloval jednotlivé „chaosy“ z kvarteta, jmenovaného předsedou Kupkou. Ohrožení demokracie je podle něj „komunikační kartou“, kterou všichni z opozice opakují, ale už by ji měli vyměnit. Třeba proto, že „diktátor“ Orbán okamžitě uznal volební porážku a odešel do opozice, stejně jako sám Babiš v roce 2021.
„Mimochodem, Evropská komise vyšetřuje ten váš návrh zákona. Ano, přišel dopis. O tom ale média moc nemluví,“ připomněl zájem Bruselu o „Baxovu novelu“.
„Až dnes tato mimořádná schůze skončí, nezůstane po ní žádný závěr o selhání vlády. Zůstane po ní jen obraz opozice, která se snažila vytvořit krizi tam, kde není, protože sama nemá co nabídnout,“ uzavřel premiér.
Za další dvě koaliční strany hovořili Radim Fiala a Boris Šťastný.
Pak došlo na přihlášky do rozpravy a prvním v řadě byl předseda STAN Vít Rakušan.
„Proč tuto schůzi svoláváme? Protože jsme navrhovali body do řádného programu a nebyly zařazeny,“ vysvětlil.
„Vy nám dopředu dáváte najevo, že nám program neschválíte, my s tím počítáme, ale pak se nedivte,“ obrátil se k vládní lavici.
V projevu pak nejvíce hovořil o České televizi a dovolával se Evropské unie. „Je dobře, že jsme členy Evropské unie a v tom kontextu já samozřejmě rozumím všem totalitářům a populistům, proč by v té Evropské unii právě v takový okamžik nechtěli být. Protože se jim to nehodí, protože někdo ten jejich postup může označit za nelegitimní a neodpovídající evropským hodnotám a evropské legislativě,“ sdělil plénu.
Opakovaně se také dožadoval přítomnosti ministra kultury Klempíře, na jeho vystoupení se prý těší.
V prázdném sále jej vystřídal Zdeněk Hřib, který si v průběhu projevu vyměňoval poznámky s několika koaličními poslanci.
Například, když označil chaos za standard Babišových vlád, který jsme mohli vidět už za covidové pandemie.
„Pan premiér tady řekl, že zvládl covid. On asi žije v nějaké paralelní galaxii. Co těch 40 000 mrtvých? To si fakt děláte srandu. Já bych fakt měl na vašem místě aspoň trošku úctu k těm pozůstalým, kteří tady zůstali po tom vašem řádění. To je fakt neuvěřitelná nehoráznost, co předvádíte,“ obracel se k vládní lavici, kde Andrej Babiš k jeho zklamání chyběl.
„Já jsem byl ten, kdo řešil tu situaci z pozice naší největší samosprávy. A samozřejmě ano, ta velká města jsou nejnáchylnější k šíření epidemií tohohle typu, kapénkově přenášené viry, protože tady máme metro, třeba MHD, pochopitelně, to jo. Ale my jsme zaváděli opatření, která na rozdíl od těch vašich dávala smysl. Já jsem byl první primátor v Evropě, který zavedl roušky v metru. To bylo opatření, které se respektovalo, protože všichni chápali, proč tady je. Vy jste zaváděli opatření, kterým nikdo nerozuměl,“ pochlubil se pražský exprimátor.
Pak Zdeněk Hřib chvíli mluvil o Orbánovi a páté koloně Ruska, a pak konečně přešel k hlavnímu tématu svého projevu: „Je za pět minut dvanáct, jo, 11:55, za pět dvanáct, nejvyšší čas. Nejvyšší čas řešit tu situaci, a proto jsme svolali tuhletu mimořádnou schůzi. Protože potraviny, energie, pohonné hmoty, bydlení, to jsou všechno věci, bez kterých to prostě jaksi v životě nejde. A tyhle věci jsou teď neúnosně drahé, ty ceny letí nahoru a mnozí si je už prostě nemůžou dovolit.“
Že vládní rozhodnutí nejsou chaotická, se věcnou argumentací pokoušel opozici vysvětlit Karel Havlíček a Alena Schillerová uzavřela obsáhlé vystoupení slovy, že opozici vytáčí, že vláda má „místo signálů výsledky“.
Vystřídal ji však předseda lidovců Marek Výborný, který vysvětlil: „Nestojíme tady kvůli selhání jednomu této vlády, ale stojíme tady proto, že před našima očima se nám začíná skládat obrázek vlády, která selhává v tom úplně nejzákladnějším.“ Vláda podle něj nedokáže ochránit ani životní úroveň občanů, ani demokratické instituce, ani zájmy republiky v zahraničí.
Zatímco v sále hovořila opozice, v tiskovém středisku se konala tisková konference, na které předsedkyně senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová mluvila o tom, jak vypadá ta „nechaos“ politika v Senátu, kde má většinu opozice.
„Je to chaos a zmar senátorů pětikoalice,“ začala vyprávět příběh senátního schvalování zákona o cenách pohonných hmot, který chce vzhledem k dramatické světové situaci vláda schválit zrychleně.
V Senátu byl návrh projednán ve středu, ale hlasování o něm proběhne až příští týden. Jak přitom předsedkyně senátorů ANO poznamenala, všechny body naplánované v horní komoře na tento týden se stihly ve středu, a proto ve čtvrtek a pátek Senát nejedná, i když jednací týden formálně běží.
Návrh neprojednává ani hospodářský výbor, který je garančním, protože jeho předseda, senátor STAN Plevný, nařídil jeho projednání až na příští úterý. V tento den, jak poznamenala, navíc předseda výboru nebude přítomen, protože bude na pracovní cestě v Kanadě.
A jako vrcholnou perličku z fungování Senátu dodala, že její klub k tomu ani nemohl uspořádat tiskovou konferenci, bylo mu prý řečeno, že by se museli objednat tři dny dopředu.
Nakonec Mračková Vildumetzová připomněla, že když v roce 2022 v podobné situaci chtěla Fialova vláda zregulovat ceny energií, opozice jí v obou komorách nejen vyšla vstříc, ale dokonce návrh podpořila.
Alena Schillerová na tiskovce její prohlášení doplnila, že i od senátorů dnešní opozice v kuloárech slyšela, že návrh by měl být projednán už tento týden, pak tři hodiny jeho záměr poctivě vysvětlovala a nakonec to stejně nepomohlo.
„Chtěli jsme reagovat rychle, ne jako Fialova vláda, která čekala tři měsíce a mezitím byla inflace třináct procent,“ vysvětlovala Schillerová.
Souhlasila se svou stranickou kolegyní, že senátoři si berou občany jako rukojmí. A celkově je z chování opozice rozladěná.
Šokovalo ji třeba, že poslanec Bendl uvedl, že energie jsou důležité, ale pohonné hmoty ne. „Ne, pohonné hmoty jsou strategickou komoditou, jejich cena nebo výpadek má vliv na celou ekonomiku,“ uvedla.
„Já doufám, že občané to sledují, že občané to vnímají,“ uzavřela.
