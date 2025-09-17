EU hrozí „ostuda“. Málo ubližuje vlastním občanům?

Evropské unii hrozí diplomatická ostuda, upozorňuje americký deník POLITICO. EU se nestihla dohodnout na emisním cíli pro rok 2035 a namísto konkrétního plánu hodlá pro OSN předložit jen „prohlášení o záměru“ s rozmezím snížení emisí.

EU hrozí „ostuda“. Málo ubližuje vlastním občanům?
Je nám líto, pánové. Ozveme se vám. To je podle informačního deníku POLITICO zpráva, kterou Evropská unie předá světu na klimatickém summitu OSN. Nestíhá totiž do konce září předložit OSN svůj nový emisní cíl pro rok 2035, jak požadují Pařížské dohody.

Podle POLITICO Evropská unie utrpí „diplomatickou ostudu“, pokud zavčas nepředloží OSN svůj cíl. Už jen kvůli tomu, že se očekává, že Čína svůj plán dodá včas, a Evropská unie si dlouhodobě nárokuje vedoucí roli v klimatické politice.

Členské státy EU se nedokázaly shodnout na konkrétním plánu, zejména kvůli rozdílným postojům k návaznosti na cíl pro rok 2040.

Dánsko, které od července do prosince 2025 předsedá v Radě EU, navrhlo, aby Evropská unie zatím přednesla jen „prohlášení o záměru“. Dané prohlášení by mělo obsahovat široké rozmezí pro snížení emisí, a to od 66,3 % až 72,5 % z úrovně z roku 1990. Později by se tak země Evropské unie stejně musely dohodnout na konkrétním cíli.

Očekává se, že „prohlášení o záměru“ by měli schválit ministři životního prostředí z členských zemí Evropské unie tento čtvrtek. Tři diplomaté, kteří jsou o věci informováni, ovšem pro POLITICO uvedli, že ačkoliv může být plán projednán, tak šance, že by byl i schválen, prakticky neexistuje.

Dánský návrh na „prohlášení o záměru“ s definovaným rozmezím pro snížení emisí nicméně otevírá možnost dohodnout se na ještě ambicióznějším cíli pro snížení emisí.

Definitivní cíl se má dohodnout nejpozději před Konferencí OSN o změně klimatu (COP30), která se má konat během listopadu v Belému v Brazílii.

Zdroje:

https://unfccc.int/cop30

https://www.politico.eu/article/eu-paris-climate-accord-un-deadline-new-target/

autor: Alena Kratochvílová

