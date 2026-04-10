Investoři už se chystají na novou maďarskou vládu

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Dohodnutou půjčku 90 miliard eur Orbán v Bruselu blokuje, neboť se mu nelíbí, že ropovodem Družba neteče přes ukrajinské území ruská ropa do Maďarska a na Slovensko. Ukrajinci tvrdí, že ruská ropa neteče kvůli ruským útokům, které ropovod Družba poškodily, a maďarský premiér Viktor Orbán dává najevo, že tomu ani za mák nevěří.
A také značnou část předvolební kampaně věnuje vyvolávání obav, že pokud volby vyhraje opoziční uskupení Tisza, Maďarsko bude zataženo do války na Ukrajině a peníze Maďarů potečou do Kyjeva.
V předvolebním čase se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj setkal se zástupci maďarské menšiny v ukrajinské Zakarpatské Rusi.
„Diskutovali jsme o mnoha důležitých otázkách – především o přípravách na nadcházející zimu, přesunu podniků, roli místní samosprávy při plnění rozpočtu, návratu Ukrajinců ze zahraničí a rehabilitaci válečníků a veteránů. Děkuji za toto setkání. Děkuji za vaši odolnost během této těžké zimy a za podporu fronty a vojákům – za všechny vaše snahy bránit Ukrajinu, naše nebe a naši kritickou i civilní infrastrukturu před ruskými útoky,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X.
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó na slova ukrajinského prezidenta zareagoval.
„Volodymyr Zelenskyj by neměl pár dní před maďarskými parlamentními volbami hrát politické divadlo na Podkarpatské Rusi. Místo toho musí okamžitě ukončit nucené odvody a lovy na lidi v ulicích a obnovit práva maďarské menšiny v Podkarpatské Rusi, která jsou omezena od roku 2015,“ napsal Szijjártó.
.@ZelenskyyUa should not be staging political theatre in Transcarpathia just days before the Hungarian parlamentary elections. Instead, he must immediately end forced conscriptions and open manhunts in the streets, and restore the minority rights of the Hungarian community in… https://t.co/8yYWGc02fL— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) April 9, 2026
Podle agentury Reuters se zdá, že investoři počítají spíše s vítězstvím Pétera Magyara a předpokládají, že obnovení finančních toků z Bruselu do Budapešti Maďarsku pomůže.
„Po 16leté vládě Viktora Orbána v Maďarsku se mezinárodní investoři připravují na kdysi nemyslitelnou vyhlídku, že by tento vášnivý premiér a trn v oku EU mohl být o víkendu odstaven od moci. Ceny akcií podniků spojených s Viktorem Orbánem klesají.
„Řekl bych, že trh se připravuje na Orbánovu porážku,“ řekl Viktor Szabó, manažer portfolia dluhopisů rozvíjejících se trhů v Aberdeenu v Londýně s tím, že již zmíněných 18 miliard eur by Maďarsku opravdu pomohlo. „Tyto peníze by poskytly tolik potřebnou podporu investicím, které jsou v Maďarsku již léta slabým místem,“ vysvětlil Szabó a dodal, že lepší růst by také pomohl vládním financím.
„Analytici společnosti Morgan Stanley odhadují, že forint by mohl vůči euru vyskočit až o 10 %, pokud Tisza vyhraje, zatímco JPMorgan předpovídá pokles zpět na 400 forintů za euro, pokud Orbán zůstane u moci,“ napsala agentura Reuters, která již také upozornila, že podle Mezinárodního měnového fondu bude Maďarsko muset přijmout některé reformy bez ohledu na to, kdo vyhraje.
Zdá se navíc, že neshody Viktora Orbána s Bruselem už stávajícímu premiérovi Orbánovi nepomáhají.
Vzhledem k relativně komplikovanému volebnímu systému nelze vyloučit ani možnost, že Orbán sice prohraje, pokud půjde o počet hlasů voličů, ale jeho strana Fidesz si udrží nadpoloviční většinu 199 křesel v jednokomorovém parlamentu.
V současné situaci je možné cokoli od ústavní nadvlády Tiszy až po většinu Fideszu,“ upozornila politoložka Andrea Szabó. Kartami podle ní může zamíchat ještě krajně pravicová strana Naše vlast, která může získat dost mandátů na to, aby se Viktoru Orbánovi nabídla jako koaliční partner a Viktor Orbán by tak mohl zůstat v premiérském křesle.
Nová maďarská vláda může nabízet také zajímavý přesah do českého byznysu i politiky. Expertkou Tiszy na zahraniční politiku, kterou už Peter Magyar novinářům představuje jako budoucí ministryni zahraničí, je Anita Orbánová. Se současným premiérem má jenom shodu jmen, zato má blízko k české podnikatelské skupině Jana Dobrovského, Petra Pudila a Vasila Bobely. Jako dlouholetá expertka na obchod s energiemi působí jako členka představenstva jejich chemičky Draslovka Kolín. Skupina prohlašuje, že Draslovka v Maďarsku žádné obchodní zájmy nemá, ovšem obchodní portfolio bpd partners je mnohem širší. Holding vzešlý z Mostecké uhelné má aktivity v energetice, developingu i biotechnologiích. Mluví se o jeho politickém vlivu, Jan Dobrovský má patřit k nejvlivnějším lidem kolem Petra Pavla, Petr Pudil je zase významnou tváří bezpečnostního think tanku GLOBSEC.
Orbánová, která působila také jako manažerka ESG v českém Vodafonu, plánuje své aktivity v případně zvolení přerušit.
