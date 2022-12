Jako Churchill! Oslavy Zelenského projevu v Kongresu USA

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystoupil na jednání obou komor amerického Kongresu. Kongresmani byli oblečeni tradičně v oblecích a Zelenskyj tradičně vystoupil ve vojenském oděvu s ukrajinským trojzubcem. Američanům poděkoval za všechnu pomoc, kterou Ukrajině poskytli a požádal je, aby dodali další pomoc. Současné chvíle považuje v ruské agresi proti Ukrajině za zlomové.

„Vaše peníze nejsou charita. Je to investice do globální bezpečnosti a demokracie, se kterou nakládáme co nejodpovědněji,“ sdělil Zelenskyj americkým politikům. Zdůraznil přitom, že spojenecké vazby mezi Ukrajinou a Spojenými státy jsou silné a znamenají naději pro statečně bojující Ukrajince. „Doufám, že má slova úcty a vděčnosti rezonují v každém americkém srdci," řekl Zelenskyj během společného zasedání Kongresu a později dodal: „Navzdory všem předpokladům a osudovým scénářům Ukrajina nepadla. Ukrajina žije a bojuje."

„Naše dva národy jsou v této bitvě spojenci a příští rok bude zlomovým bodem, vím to - bodem, kdy ukrajinská odvaha a americká rozhodnost musí zaručit budoucnost naší společné svobody, svobody lidí, kteří si stojí za svými hodnotami."

V jednu chvíli Zelenskij vyvolal smích v sále, když řekl: „Máme dělostřelectvo, ano. Děkuji. Máme ho. Stačí to? Upřímně řečeno, ani ne.“

Vyzval též americké zákonodárce, aby posílili sankce proti Rusku a „nechali teroristy nést odpovědnost za agresi“. Poznamenal, že americký prezident Joe Biden podpořil jeho desetibodový mírový plán, ale dodal, že každý člen Kongresu může pomoci při jeho realizaci.

Zelenského slova pronesená při jednání citovala řada agentur a zpravodajských serverů. Včetně americké CNN.

„Nikdy se nevzdáme,“ ujistil Zelenskyj všechny posluchače. Ukrajinci se podle něj nevzdají, ať už proti nim ruský agresor použije cokoliv. Ukrajina vytrvá. Požádal o větší pomoc v boji proti Rusku na „frontové linii tyranie"

Členům Sněmovny reprezentantů a Senátu Zelenskyj předal ukrajinskou vlajku. Vlajku, kterou během své úterní návštěvy v těžce zkoušeném Bachmutu obdržel od tamních vojáků. A na oplátku dostal vlajku americkou. Tu, která vlála nad Kapitolem v den jeho návštěvy.

„V loňském roce tam v Bachmutu žilo 70 000 lidí.... Nyní tam zůstalo jen několik civilistů. Každý centimetr té země je nasáklý krví... Donbas několikrát změnil majitele v urputných bojích, a to i ručních. Ale ukrajinský Donbas stojí," řekl.

Stejně tak ujistil členy Kongresu, že Ukrajinci budou slavit i ty letošní Vánoce, i když pravděpodobně bez elektřiny, o kterou je připravují ruské útoky. „I když nepůjde elektřina, světlo naší víry v sebe sama nezhasne,“ prohlásil.

Svůj projev uzavřel ujištěním členů Kongresu, že Ukrajinci při obraně své vlasti před ruskými agresory dosáhnou „absolutního vítězství“.

Zdá se, že celkově návštěva ukrajinského prezidenta dopadla dobře. Zelenskyj je s výsledkem jednání spokojen, řekl zdroj blízký ukrajinskému prezidentovi Jakeu Tapperovi ze CNN.

„Jeho jednání s prezidentem [Joem] Bidenem bylo upřímné a vstřícné. Společné zasedání bylo skvělé a cítil skutečnou podporu obou stran," uvedl zdroj.

Britská BBC v souvislosti s projevem Volodymyra Zelenského připomínala, že před jednaosmdesáti lety, v prosinci 1941 podnikl stejnou cestu jiný válečný politik svobodného svět Winston Churchill a pronesl projev podobný tomu, jaký zazněl od Zelenského.

„Bylo to v prosinci 1941, kdy Winston Churchill předstoupil před americký Kongres a pronesl 30minutový projev, který se do historie zapsal jako jedna z nejvýznamnějších návštěv zahraničního vůdce ve Washingtonu. O jedenaosmdesát let později, téměř na den přesně, přivítal Kongres dalšího vysoce postaveného válečného vůdce, ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jehož země snášela 10 měsíců bombardování ze strany Ruska. V době, kdy se připravuje na pódium ve Washingtonu, se nad jednáním vznáší historie rozhodujícího projevu samotného pana Churchilla,“ uvedla BBC.

„Další historický vůdce promlouvá ke Kongresu v době války, kdy je v sázce samotná demokracie," poznamenala ve středu předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Churchill přijel do Washingtonu taktéž zburcovat americké odhodlání pro zachování demokracie.

„Američané si všimli jedné z hlavních vlastností Winstona Churchilla - jeho schopnosti nadchnout dav," napsal deník The Washington Post.

Také Churchill zmínil silné vazby mezi Velkou Británií a Spojenými státy a prohlásil, že státy Osy - nacistické Německo, císařské Japonsko a fašistická Itálii - mají k dispozici nepřeberné množství zbraní, dobře vycvičené vojáky a dlouho připravované plány na vítězství tyranie. Churchill tehdy řekl, že mocnosti udělají vše pro to, by své plány zrealizovaly, neboť si jsou jisty tím, že pokud je svobodný svět porazí, budou pohnány k zodpovědnosti.

O svých nepřátelích z Osy Churchill prohlásil, že „si neuvědomují, že proti nim nikdy nepřestaneme vytrvale bojovat, dokud nedostanou lekci, na kterou oni ani svět nikdy nezapomenou". Kvůli bouřlivému potlesku musel svůj projev přerušit.

Server arabské televize Al-Džazíra uvedl, že Zelenskyj přesně v Churchillově duchu zdůrazňoval, že s Ruskem v této situaci „nelze uzavírat kompromisy“.

„Stejně jako stateční američtí vojáci, kteří během Vánoc 1944 drželi své linie a bránili se Hitlerovým silám, dělají stateční ukrajinští vojáci o letošních Vánocích totéž Putinovým silám,“ řekl také Zelenskyj členům Kongresu.

Zelenskyj na Twitteru uvedl, že vítězství Ukrajiny nad Ruskem „bude také vítězstvím Ameriky".

I thank @POTUS for the warm welcome and I deeply appreciate all the support of the U.S. and the American people. I am confident that together we will be able to secure a better, prosperous and free future for both of our nations. Ukraine’s victory will also be America’s victory. pic.twitter.com/OhclRtwIJy