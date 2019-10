Klienti H-Systemu zřejmě přijdou o domy. Ústavní soud odmítl jejich stížnost

Členové družstva Svatopluk tvoří část poškozených z kauzy zkrachovalé stavební firmy H-System. Domky sami dostavěli, neměli ale souhlas konkurzního soudu. Podle verdiktu Nejvyššího soudu má konkurzní správce H-Systemu Josef Monsport právo zpeněžit nemovitosti spadající do konkurzní podstaty ve prospěch všech věřitelů.

„Tím, že vložíte peníze do oprav, rekonstrukce nebo dostavby domu ve vlastnictví někoho jiného, se nestanete vlastníkem tohoto domu,“ vysvětlil loni v létě soudce Nejvyššího soudu Zdeněk Krčmář, který přikázal nájemníkům, aby se vystěhovali, a dal jim na to třicet dnů.

Monsport v úterý rozhodnutí Ústavního soudu potvrdil. Dotčené nemovitosti v Horoměřicích jsou podle něj nyní „právně čisté“ a lze je zpeněžit. Lidé, kteří v domech bydlí, k nim podle něj nemají jakékoliv právo. Odmítl ale, že by chtěl nyní obyvatele dostavěných domů vystěhovat.

„Musíme se z toho vzpamatovat. Vůbec jsem nevěřil tomu, že by mohl soud rozhodnout v náš neprospěch,“ uvedl zástupce klientů Martin Junek. Toho zpráva zastihla večer cestou domů a se sousedy prý budou řešit, jak dál postupovat. Ten přitom nevěří, že by se museli hned vystěhovat.

A to, že by museli hned své domovy opustit, odmítá i Monsport. „To nemá ekonomické racio. Co bych tím získal, kdybych je hned začal vyhazovat na ulici,“ řekl s tím, že přesný postup – například zda prodat v přímém prodeji či dražbě – probere na schůzi věřitelů, kterou co nejdřív svolá. A s nájemníky se tak bude muset vypořádat nejspíš nový vlastník. Tím mohou být i současní obyvatelé, kteří v nich bydlí podle soudů neoprávněně. „Záleží na tom, kolik nabídnou a zda někdo nenabídne víc,“ uvedl a připomněl znalecký posudek, který hodnotu domů před několika lety stanovil na 230 milionů korun. Současní obyvatelé poté budou moci požadovat vrátit z konkurzní podstaty peníze, které do dostavby investovali.

Advokátku Hanu Kordovou Marvanovou, která zastupuje jinou skupinu poškozených klientů H-Systemu, verdikt ústavních soudců překvapil. „Čekala jsem spíše odlišné rozhodnutí, ale verdikt je třeba respektovat. Řešení, tedy spravedlnost pro všechny, je třeba hledat v rámci konkurzního řízení,“ řekla právnička, která se případem zabývá 21 let. Kauza podle ní ukazuje nefunkčnost justičního systému, navíc ji provázela řada pochybení odpovědných orgánů.

„Je to ohromná tragédie pro ty lidi,“ komentoval rozhodnutí lidovecký senátor a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který se v případu dlouhodobě angažuje. „Je to svým způsobem vítězství mafie v České republice, protože jak se ukázalo, v konkurzu peníze byly. Kdyby se prodával majetek z konkurzu tak, jak měl, tak by byli klienti odškodnění a tato záležitost se dala vyřešit. Klienti byli okradeni, ale de facto špatně zpeněženým majetkem, který v H-Systemu zůstal,“ uzavřel Čunek.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení.

