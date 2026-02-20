Libor Vondráček nastínil dvě cesty k ovládnutí Senátu

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2026 se budou konat začátkem října. Předseda strany Svobodných a poslanec klubu SPD Libor Vondráček pro CNN Prima NEWS uvedl, že existují dvě možnosti společného postupu. Vládní strany si prý uvědomují nutnost koordinace, aby nedocházelo ke štěpení hlasů.
„V minulosti se dělo, že ze stran vládní koalice bylo postaveno více kandidátů. Podívejme se do senátního obvodu Kladno před šesti lety, kde měli svého kandidáta SPD, Trikolóra, Svobodní i ANO. A zvítězila tam paní Šípová za Piráty. Takže si všichni uvědomujeme, že je potřeba to koordinovat a že v mnoha ohledech mohou být prostě nějaké ústupky,“ řekl Vondráček.
Následně popsal oba možné postupy vládních stran. První varianta počítá s postavením jednoho společného kandidáta za celý blok, zatímco druhá navrhuje postavit kandidáty dva.
„Jsou tu dvě obecné filozofie. Jedna říká: Postavme jednoho kandidáta za celou vládní koalici. A druhá protichůdná k tomu říká: Postavme ty kandidáty dva, protože když se všechno vsadí na jednu kartu, tak ten předvýběr nemusí volič ocenit,“ vysvětlil předseda Svobodných. Sám se spíše přiklání k druhé variantě.
Jinak to vidí ministr pro sport, prevenci a zdraví a předseda klubu Motoristů sobě Boris Šťastný. Podle něj by strany měly postupovat jednotně a podpořit vždy jediného společného kandidáta.
Vondráček také uvedl, že jeho cílem je, aby po volbách vznikl v Senátu nový klub, který bude reprezentovat „pravicově konzervativní politiku“.
Hnutí ANO Andreje Babiše bude v senátních volbách obhajovat pouze jeden mandát. Svůj senátorský klub však hodlá posílit. Na podzim se bude volit 27 senátorů. Pokud by vládní kandidáti uspěli ve všech obvodech, mohli by získat většinu v Senátu.
