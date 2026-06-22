Britský premiér Keir Starmer v pondělí oznámil svou rezignaci na funkci předsedy vlády a vůdce Labouristické strany. Stalo se tak po týdnech rostoucího tlaku uvnitř strany a po sérii volebních neúspěchů a vnitřních sporů. Starmer uvedl, že přijímá rozhodnutí své parlamentní frakce a zůstane ve funkci do doby, než bude zvolen nový lídr.
Ve svém emotivním projevu před sídlem premiéra na Downing Street 10 Starmer připomněl, že vstup do úřadu premiéra byl okamžikem života, na který byl nejvíc hrdý. Zdůraznil, že zdědil labouristickou stranu v politicky, finančně i morálně zbankrotovaném stavu. Mnozí ji prý už považovali za odepsanou.
Watch live: My statement. https://t.co/MX7ga3FRGq— Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 22, 2026
Podle jeho slov strana nyní pochybuje, zda je právě on tím nejlepším, kdo ji může vést do příštích voleb. „Slyšel jsem názor své parlamentní strany a přijímám ho s pokorou,“ prohlásil premiér.
O svém rozhodnutí již informoval krále Karla III. a požádal Národní výkonný výbor Labouristické strany, aby stanovil časový harmonogram volby předsedy. Nominace by měly odstartovat 9. července a nový lídr by měl stanout v čele strany do zářijového návratu zákonodárců do parlamentních lavic. Do té doby zůstane Starmer premiérem.
Vysoké životní náklady a vnitrostranické skandály
Starmerův odchod přichází necelé dva roky po drtivém vítězství labouristů v červencových volbách 2024. Jeho vláda však čelila řadě krizí, včetně stagnující ekonomiky, vysokých cen energií, tlaku na životní náklady a vnitrostranických skandálů. Jeho pád urychlila porážka v květnových regionálních volbách a v doplňovacích volbách v Makerfieldu, v nichž triumfoval Andy Burnham.
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Nejsilnějším kandidátem na nástupce je právě Burnham, bývalý starosta Manchesteru a jedna z nejoblíbenějších osobností strany. Burnham již potvrdil, že se o post uchází a získal podporu potenciálních rivalů. Jeho vítězství v doplňovacích volbách minulý týden výrazně posílilo jeho pozici.
Po Starmerově odchodu bude Velká Británie mít již sedmého premiéra v posledních deseti letech.
Bude ho následovat von der Leyenová?
Starmerovo oznámení zasáhlo Martina Kupku, předsedu ODS. „Odchod Keira Starmera demonstruje jednu z velkých sil parlamentní demokracie: když je politická důvěra ztracena, vůdci se stahují stranou – bez dramatu a bez lpění na úřadu. Odpovědnost vůči voličům není slabinou; je to samotný základ demokratické politiky,“ napsal na síti X.
Dále uvedl, že si váží snahy sira Keira posílit evropskou bezpečnost, jeho neochvějné podpory Ukrajiny a jeho závazku prohlubovat praktickou spolupráci s Evropskou unií. A popřál Spojenému království rychlý návrat k politické stabilitě.
„Tohle nemůžete myslet vážně,“ zareagoval Martin Cvrček, fotbalový rozhodčí a člen ODS.
Starmerův odchod okomentovala také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Mnoha lídrům trvá roky, než vyrostou ve státníka, jakým jste se vy stal během pouhých dvou let. Evropská a ukrajinská bezpečnost je díky vám silnější. Děkuji vám, drahý Keire,“ publikovala na síti X.
A Martin Cvrček se opět vyjádřil. Političce napsal, že příště by měla rezignovat ona. „A být stíhána za velezradu všeho evropského lidu,“ dodal ve svém příspěvku.
„Dnes je dobrý den. Díky rostoucímu tlaku britských a evropských vlastenců je Keir Starmer konečně pryč. Zapsal se do dějin jako muž, který dovolil gangům migrantů znásilnit přes 250 000 britských dívek, uvěznil obyčejné občany za jejich názory a nechal nekontrolovanou imigraci zničit Spojené království,“ publikovala na síti X Eva Vlaardingerbroek, zakladatelka iniciativy Save Europe Act.
Today is a good day. Thanks to the mounting pressure of British and European Patriots, @Keir_Starmer is finally gone.— Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) June 22, 2026
He will go down in history as the man who allowed migrant gangs to rape over 250,000 British girls, jailed ordinary citizens for their opinions and let… pic.twitter.com/SveuB3jajW
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