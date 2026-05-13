Magyar vyhrál nad Orbánem. Ejhle, v Bruselu skončilo vyšetřování

Toto oznámení přišlo den předtím, než se má ujmout úřadu nový maďarský premiér Péter Magyar, který minulý měsíc zvítězil v parlamentních volbách drtivým vítězstvím.
Rozhodnutí znamená, že Várhelyi může zůstat ve funkci evropského komisaře pro zdraví a blahobyt zvířat.
V říjnu několik médií informovalo, že maďarské stálé zastoupení při EU v Bruselu mělo v letech 2012 až 2018 provozovat síť zpravodajských pracovníků vydávajících se za diplomaty, kteří se zaměřovali na maďarské zaměstnance Komise, informoval server Euronews.
Agenti údajně pátrali po citlivých dokumentech týkajících se Maďarska a snažili se naverbovat maďarské úředníky působící v institucích EU.
Komise zahájila vlastní interní vyšetřování, které už bylo uzavřeno. Podle jejího mluvčího se neprokázalo, že by se maďarským zpravodajcům podařilo naverbovat některého ze zaměstnanců Komise.
Olivér Várhelyi se do případu dostal proto, že v letech 2015 až 2019 působil jako maďarský velvyslanec při Evropské unii, tedy v době, která částečně spadala do vyšetřovaného období. Později ho tehdejší premiér Viktor Orbán nominoval na post eurokomisaře.
Loni Várhelyi odmítl, že by měl o údajné síti jakékoli informace. Podle médií předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové řekl, že o těchto aktivitách „nevěděl“.
Během jeho působení ve funkci velvyslance se vztahy mezi Budapeští a Bruselem výrazně zhoršily kvůli sporům o právní stát, demokracii a svobodu médií v Maďarsku.
Várhelyi je považován za blízkého spojence Viktora Orbána, jehož strana Fidesz minulý měsíc prohrála volby. Pravidelně se také účastnil akcí organizovaných skupinou Patrioti pro Evropu, označovanou za krajně pravicové politické uskupení.
Magyar, který v letech 2011 až 2015 působil jako diplomat při maďarském stálém zastoupení v Bruselu, v říjnu uvedl, že Várhelyi kolem špionážních obvinění „neřekl celou pravdu“.
