Jak k tomu vůbec mohlo dojít? Senátorka Hamplová chce odpověď

Starosta Písku Michal Čapek musel na den výročí konce druhé světové války řešit neobvyklý problém. K radnici totiž dorazila policie, která doporučila sundat sovětskou vlajku, která vlála vedle té americké v rámci připomenutí obětí obou armád, které se podílely na osvobození Československa od nacismu.
Starosta označil celý incident za „politický bizár“ a uvedl, že původně mělo jít především o důstojnou vzpomínku na konec války. „Dnešní den měl být především důstojnou připomínkou konce druhé světové války. Dne, kdy padlo jedno největší zlo moderních dějin,“ uvedl v příspěvku na Facebooku.
Čapek zdůrazňuje, že historické události by neměly být přepisovány podle aktuální politické atmosféry. „Historie se nemá ohýbat podle momentální politické módy,“ prohlásil. Současně připomněl, že město Písek bylo na konci války spojeno jak s postupem americké, tak sovětské armády.
Situace se však změnila poté, co se ozvala policie. „Telefonovala mi Policie, že prý pácháme trestný čin. Vlajka sovětská prý musí okamžitě dolů, protože od 1. ledna je to trestné,“ uvedl. Policie měla podle jeho slov reagovat na podané oznámení týkající se možné propagace komunismu v souvislosti s novou právní úpravou. Radnice následně sovětskou vlajku odstranila, aby předešla dalším komplikacím.
"A tak jsme v podvečer obě zahraniční vlajky sundali. Ne ze strachu, ale z principu. Pokud si totiž nemůžeme důstojně a bez asistence policie připomenout 144 000 sovětských vojáků, kteří padli při osvobozování naší země, nebudeme dělat selektivní politické divadlo. Buď si připomínáme historii celou, nebo si na tu pietu jen hrajeme," sdělil dále Čapek.
Ve svém projevu na oslavách pak starosta připomněl, jak hanebný byl minulý režim, když zakazoval mluvit o západních spojencích. "O co jsme dnes lepší my, když máme mlčet o těch druhých? Historická pravda není švédský stůl, ze kterého si vyberete jen to, co se vám dnes hodí do politického krámu. Památka padlých nesmí být selektivní podle momentální objednávky. Pokud se dostaneme do stavu, kdy je problém vyvěsit vlajku armády, která porazila Hitlera, pak už nebojujeme s propagandou. Pak už bojujeme s vlastní historií. A to je bitva, ve které prohrajeme všichni," dodal starosta.
Policie později případ vyhodnotila tak, že se nejednalo o protiprávní jednání, a věc odložila. Podle policejního mluvčího Jiřího Matznera bylo zjištěno, že se nejedná o přestupkové jednání ani o podezření z trestného činu.
Od začátku roku platí novela trestního zákoníku, která zaručuje stejné postihování propagace komunismu jako v případě nacismu, kdy pachatelům hrozí až pět let. „Naprosto klíčové jsou okolnosti. Řešíme i to, jestli osoba to vyvěšení dělala s nějakým účelem – to znamená, že chtěla aktivně připomenout nějaké hnutí nebo opravdu nějakou historickou událost,“ vysvětlil mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík pro Českou televizi.
Pokud se jedná o připomínku obětí a armád, které bojovaly na území České republiky proti nacistickému Německu, tak je to podle náměstka ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Kamila Nedvědického zcela v pořádku. „V rozporu s trestním zákoníkem jednoznačně je, pokud někdo propaguje Sovětský svaz jako totalitní komunistickou velmoc,“ uvedl.
Rozhodnutí policie uvítala senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. „Rychlé a správné rozhodnutí podepřelo píseckou radnici. Ta jednala zcela obvykle a v souladu s historii, kterou nelze měnit… Jednání města nebylo ani přestupkem, ani trestným činem. Jak také jinak,“ napsala Hamplová. Podle ní je spíše zarážející, že policie původně na základě podnětu vyžadovala sundání vlajky. „Je spíše na místě se ptát, jak vůbec mohlo dojít vůči samosprávě ze strany policie k danému příkazu,“ táže se právnička.
