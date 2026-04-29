Poplach: AfD už v Německu vede o 5 procent

Jde o průzkum agentury Forsa, který ukazuje, že náklonnost německé veřejnosti ke stávajícímu kancléři Merzovi dál klesá.
Televize NTV upozornila, že AfD se podle tohoto průzkumu těší podpoře 27 procent oslovených voličů, zatímco CDU/CSU se těší podpoře 22 procent dotázaných. Podpora dnes nejsilnější vládní strany je nejslabší od prosince 2021.
Die Linke a německá sociální demokracie shodně mají podporu asi 12 procent voličů. Zelení se těší podpoře asi 15 procent voličů.
A je tu ještě jeden zlomový moment.
Na otázku, která strana je nejlépe vybavena k řešení problémů Německa, 14 procent respondentů jmenovalo AfD, zatímco pouze 13 procent CDU/CSU. S pracovními výkony samotného kancléře je spokojeno jen 15 procent dotázaných. Naproti tomu 83 procent voličů neskrývá s prací kancléře nespokojenost.
Lidé podle průzkumu vyjadřují obavy z budoucnosti.
Podle Forsy zůstávají i ekonomická očekávání pesimistická: pouze 13 procent očekává v nadcházejících letech v Německu lepší ekonomické podmínky, zatímco 67 procent očekává zhoršení.
