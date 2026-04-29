Poplach: AfD už v Německu vede o 5 procent

29.04.2026 11:45 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Německá politika prochází důležitým momentem. Podle aktuálního průzkumu se dnes nejsilnější opoziční strana Alternativa pro Německo (AfD) ocitla o pět procentních bodů před nejsilnější vládní stranou CDU kancléře Friedricha Merze.

Poplach: AfD už v Německu vede o 5 procent
Foto: Repro Youtube
Popisek: Německý kancléř Friedrich Merz

U našich západních sousedů se v politice děje dosud nebývalá věc. Momentálně nejsilnější opoziční strana Alternativa pro Německo (AfD) se podle aktuálního průzkumu ocitla v očích voličů o celých pět procentních bodů před dnes nejsilnější vládní stranou CDU kancléře Friedricha Merze.

Jde o průzkum agentury Forsa, který ukazuje, že náklonnost německé veřejnosti ke stávajícímu kancléři Merzovi dál klesá.

Televize NTV upozornila, že AfD se podle tohoto průzkumu těší podpoře 27 procent oslovených voličů, zatímco CDU/CSU se těší podpoře 22 procent dotázaných. Podpora dnes nejsilnější vládní strany je nejslabší od prosince 2021.

Die Linke a německá sociální demokracie shodně mají podporu asi 12 procent voličů. Zelení se těší podpoře asi 15 procent voličů.

A je tu ještě jeden zlomový moment.

Na otázku, která strana je nejlépe vybavena k řešení problémů Německa, 14 procent respondentů jmenovalo AfD, zatímco pouze 13 procent CDU/CSU. S pracovními výkony samotného kancléře je spokojeno jen 15 procent dotázaných. Naproti tomu 83 procent voličů neskrývá s prací kancléře nespokojenost.

Lidé podle průzkumu vyjadřují obavy z budoucnosti.

Podle Forsy zůstávají i ekonomická očekávání pesimistická: pouze 13 procent očekává v nadcházejících letech v Německu lepší ekonomické podmínky, zatímco 67 procent očekává zhoršení.

Psali jsme:

„Dělejte něco.“ Muslimové šikanují německé děti. Vnucují jim islám
Poslanec Doležal: Sudeťáci nás chtěli vyhladit. Chceme prosadit, aby sjezd odsoudil Parlament
AfD v Německu ovládla průzkumy. Lidé jsou neklidní, říká sociolog
Islám, moderní tvář země, promluvil britský premiér

 

Zdroje:

https://www.n-tv.de/politik/Union-und-Merz-sacken-ab-AfD-hat-erstmals-fuenf-Punkte-Vorsprung-id30762862.html

