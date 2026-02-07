Naši olympionici stejně jako bojovníci ukážou sílu, zní z Ukrajiny

07.02.2026 19:54
autor: Miloš Polák

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil světu, že 47. prezident USA tlačí jak ruského agresora, tak ukrajinské obránce k ukončení války letos v létě. „Nebuďme naivní,“ požádal Ukrajince. Vedle toho popřál vše dobré ukrajinským polárníkům a zdůraznil, že navzdory válce i na Ukrajině pokračuje vědecké bádání. Zazněla také výzva k fandění ukrajinským sportovcům na zimních olympijských hrách v Itálii.

Naši olympionici stejně jako bojovníci ukážou sílu, zní z Ukrajiny
Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Spojené státy chtějí, aby Moskva a Kyjev našly řešení, jak ukončit válku na Ukrajině do léta, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.  

„Američané navrhují, aby strany ukončily válku před začátkem letošního léta, a pravděpodobně budou na strany tlačit, aby se tohoto harmonogramu držely,“ řekl Zelenskyj. „Volby (do Kongresu USA v listopadu) jsou pro ně rozhodně důležitější. Nebuďme naivní. A říkají, že chtějí mít vše hotové do června.“ Ukrajinského prezidenta citovala agentura Reuters.

Prezident také uvedl, že Washington navrhl rozhovory v Miami za týden a že s tím Kyjev souhlasil. Rusové podle Zelenského mohou na mírová jednání přistoupit prakticky kdykoliv. Místo toho dál napadají Ukrajinu. „Moskva musí být zbavena možnosti využít chlad jako páku proti Ukrajině,“ zdůraznil Zelenskyj.

Vedle toho ocenil, že i v čase ruské agrese Ukrajinci dál rozvíjí svou vědu, a to i v arktické oblasti. Zelenskyj poblahopřál členům 30. ukrajinské antarktické expedice k 30. výročí vztyčení ukrajinské státní vlajky na antarktické stanici Akademik Vernadsky.

Blahopřeji celé Ukrajině k tomuto datu, účastníkům všech minulých i budoucích expedic. Navzdory válce, respektive i uprostřed války, pokračujeme v rozvoji naší ukrajinské vědy. To je pro nás nesmírně důležité: skutečnost, že přinášíme čest Ukrajině, že na stanici Vernadsky vlaje naše vlajka. Máme lidi a úspěchy, na které můžeme být hrdí, a přinášíme výsledky,“ zdůraznila hlava státu.

Oleksandr Poluden, vedoucí 30. expedice, informoval prezidenta o aktivitách stanice.

„Jsme vděční za finanční prostředky na veškeré potřebné zásoby, které nám umožňují předávat všechny tyto důležité informace ukrajinským institucím a mezinárodním organizacím a spolupracovat s našimi mezinárodními kolegy,“ poznamenal vedoucí 30. expedice.

Zazněla také výzva k fandění ukrajinským sportovcům na zimních olympijských hrách v Itálii. Velkou podporu ukrajinským sportovcům vyslovil šéf prezidentské kanceláře Kyrylo Budanov.

„Naši sportovci vždy reprezentují zemi důstojně a věříme, že i tentokrát nám národní tým dá všechny důvody k hrdosti. Dnes však boj pokračuje nejen na sportovních arénách, ale i na bojišti, kde Ukrajina hájí svou svobodu a právo na život. Jsem si jistý, že naši olympionici, stejně jako všichni ukrajinští bojovníci, ukážou světu sílu našeho národa, sílu ukrajinského ducha a nezlomnou vůli k vítězství. Pojďme fandit Ukrajině!“ vyzval všechny.

 

 

