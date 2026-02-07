Naši olympionici stejně jako bojovníci ukážou sílu, zní z Ukrajiny

Spojené státy chtějí, aby Moskva a Kyjev našly řešení, jak ukončit válku na Ukrajině do léta, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Prezident také uvedl, že Washington navrhl rozhovory v Miami za týden a že s tím Kyjev souhlasil. Rusové podle Zelenského mohou na mírová jednání přistoupit prakticky kdykoliv. Místo toho dál napadají Ukrajinu. „Moskva musí být zbavena možnosti využít chlad jako páku proti Ukrajině,“ zdůraznil Zelenskyj.
Vedle toho ocenil, že i v čase ruské agrese Ukrajinci dál rozvíjí svou vědu, a to i v arktické oblasti. Zelenskyj poblahopřál členům 30. ukrajinské antarktické expedice k 30. výročí vztyčení ukrajinské státní vlajky na antarktické stanici Akademik Vernadsky.
„Blahopřeji celé Ukrajině k tomuto datu, účastníkům všech minulých i budoucích expedic. Navzdory válce, respektive i uprostřed války, pokračujeme v rozvoji naší ukrajinské vědy. To je pro nás nesmírně důležité: skutečnost, že přinášíme čest Ukrajině, že na stanici Vernadsky vlaje naše vlajka. Máme lidi a úspěchy, na které můžeme být hrdí, a přinášíme výsledky,“ zdůraznila hlava státu.
Oleksandr Poluden, vedoucí 30. expedice, informoval prezidenta o aktivitách stanice.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
Zazněla také výzva k fandění ukrajinským sportovcům na zimních olympijských hrách v Itálii. Velkou podporu ukrajinským sportovcům vyslovil šéf prezidentské kanceláře Kyrylo Budanov.
„Naši sportovci vždy reprezentují zemi důstojně a věříme, že i tentokrát nám národní tým dá všechny důvody k hrdosti. Dnes však boj pokračuje nejen na sportovních arénách, ale i na bojišti, kde Ukrajina hájí svou svobodu a právo na život. Jsem si jistý, že naši olympionici, stejně jako všichni ukrajinští bojovníci, ukážou světu sílu našeho národa, sílu ukrajinského ducha a nezlomnou vůli k vítězství. Pojďme fandit Ukrajině!“ vyzval všechny.
Even as the world continues to reel from wars, there are moments in life that remind us of peace and fill us with hope.— Kyrylo Budanov (@Kyrylo_Budanov) February 7, 2026
One such moment is traditionally the Olympic Games. And today, as the Olympic flame was once again lit for the Winter Games in Milan, I want to congratulate…
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.