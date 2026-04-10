Nerudová poučila Macinku. Má Pavlovi zařídit letenku a hotel

10.04.2026 11:37 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Mezi Hradem a Černínským palácem, sídlem Ministerstva zahraničí ČR zuří diplomatická válka. Prezident Petr Pavel dává najevo, že za sobě rovného k diskusi považuje předsedu vlády Andreje Babiš (ANO) a Macinku chce nechat stát na vedlejší koleji. Jenže Macinka prezidentovi stejně důrazně odpovídá. Třeba přes europoslankyni za STAN Danuši Nerudovou.

Foto: Repro STVR
Popisek: Petr Macinka

Když prezident Petr Pavel odmítl jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí ii ministrem zahraničí, předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka přislíbil prezidentu Pavlovi, že nastane „případ extrémní kohabitace“ čil soužití vlády s prezidentem. A teď svou hrozbu realizuje jednak tím, že odmítá účast prezidenta Petra Pavla na summitu v Turecku a jednak tím, že zdůrazňuje, že jako ministr zahraničí nenechá prezidenta Pavla vycestovat vůbec nikam. Ani na summit NATO, ani na jednání OSN, zkrátka nikam.

Prezident Petr Pavel okamžitě přešel do protiútoku a jednak napsal dopis předsedovi vlády Andreji Babišovi, ve kterém mu oznámil, že na summit NATO opravdu chce jet. A Macinkovi v debatě na serveru Seznam Zprávy vzkázal, že by si měl uvědomit, kde je jeho místo a postarat se o to, aby měl prezident na jednání NATO k dispozici určité zázemí.

Ve stejném duchu se vyjádřila i europoslankyně za STAN Danuše Nerudová. „Přesně. Koupit letenky a zamluvit hotel,“ ozvala se na sociální síti Facebook europoslankyně.

A Macinka ji ihned odpověděl.

„Obávám se, soudružko, že to asi nezvládnu… Sorry jako,“ reagoval ministr v komentářích.

reakce Petra Macinky

Psali jsme:

To se Pavel vecpe do letadla? Trapné. Zaorálek jen kroutí hlavou
Tady nejsme v armádě. Jako pitomci. Hašek a pozadí války Pavla s Babišem
Pavel si z nás dělá p*del. Macinky se zastal mladý influencer Šejna
Ústavní krize? Pavlův dopis Babišovi vyvolal vážné obavy

Diskuse obsahuje 35 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Než Kupka vybalí spacák: Poplatky, umělci a návrh, ke kterému se teď ODS nehlásí

9:56 Než Kupka vybalí spacák: Poplatky, umělci a návrh, ke kterému se teď ODS nehlásí

Brněnský právník a publicista Petr Kolman rozebírá současný režim televizních poplatků, podle něj ne…