Pane prezidente, žeňte to před komisi. Pirát Bartoš o ČT a ČRo

Pět opozičních stran zastoupených ve Sněmovně se sešlo s generálními řediteli České televize Hynkem Chudárkem a Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Jednání iniciovalo hnutí STAN a kromě zástupců opozice se ho účastnili také zástupci Kanceláře prezidenta republiky. Zástupci vládní koalice na schůzku nedorazili.
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Na jednání následně reagoval předseda Pirátů Ivan Bartoš. Podle něj je po schůzce s řediteli ČT a ČRo zřejmé, že vláda chce veřejnoprávní média dostat je pod svou kontrolu.
„Chaos, výhrůžky a snaha dostat veřejnoprávní média pod kontrolu vlády. Po schůzce s řediteli ČT a ČRo je jasné, že vláda chce média veřejné služby sesekat a oslabit. To je a vždycky byl jediný cíl,“ uvedl Ivan Bartoš.
Piráti proto oznámili, že se obrátili na Evropskou komisi a zároveň požádali prezidenta Petra Pavla, aby pomohl zajistit nezávislé posouzení vládního postupu prostřednictvím Benátské komise.
Právě Benátská komise by podle Pirátů mohla nezávisle posoudit, zda plánovaná změna financování České televize a Českého rozhlasu neohrožuje nezávislost veřejnoprávních médií. Jde o poradní orgán Rady Evropy pro otázky ústavního práva a fungování demokratických institucí, který hodnotí, zda zákony a kroky jednotlivých států odpovídají principům demokracie, právního státu a ochraně základních práv.
Její stanoviska nejsou právně závazná, často ale slouží jako důležitý podklad při posuzování stavu demokracie a právního státu v evropských zemích. V minulosti zabýval také spornými změnami souvisejícími s fungováním médií a právního státu v Maďarsku či na Slovensku.
Bartoš zároveň uvedl, že nezávislost veřejnoprávních médií nesmí záviset na tom, „kdo zrovna sedí ve Strakově akademii“.
Chaos, výhrůžky a snaha dostat veřejnoprávní média pod kontrolu vlády.— Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) July 1, 2026
Po schůzce s řediteli ČT a ČRo je jasné, že vláda chce média veřejné služby sesekat a oslabit. To je a vždycky byl jediný cíl.
Obrátili jsme se na Evropskou komisi a žádáme prezidenta Pavla, aby pomohl… pic.twitter.com/D5n3UAMvrb
Poodle vládního návrhu mají být od příštího roku zrušeny televizní a rozhlasové poplatky a nahrazeny financováním přímo ze státního rozpočtu. Česká televize by měla získat 5,74 miliardy korun, přestože letos počítá s příjmy z poplatků ve výši 6,73 miliardy korun. Český rozhlas má podle návrhu dostat 2,065 miliardy korun, zatímco letos očekává z poplatků přibližně 2,48 miliardy.
Ve srovnání se současným stavem by tak Česká televize přišla zhruba o jednu miliardu korun a Český rozhlas přibližně o 400 milionů korun.
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