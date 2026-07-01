Pane prezidente, žeňte to před komisi. Pirát Bartoš o ČT a ČRo

01.07.2026 18:15 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Kvůli plánované změně financování veřejnoprávních médií jednalo pět opozičních stran s řediteli České televize a Českého rozhlasu. Opozice odmítá převod financování pod státní rozpočet a žádá zveřejnění podkladů, z nichž vláda při přípravě návrhu vycházela. Na výsledek schůzky ostře reagoval pirátský poslanec Ivan Bartoš s tím, že se jeho strana obrací na Evropskou komisi a žádá prezidenta Petra Pavla o pomoc se zapojením Benátské komise.

Pane prezidente, žeňte to před komisi. Pirát Bartoš o ČT a ČRo
Foto: archiv I. Bartoš
Popisek: Ivan Bartoš

Pět opozičních stran zastoupených ve Sněmovně se sešlo s generálními řediteli České televize Hynkem Chudárkem a Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Jednání iniciovalo hnutí STAN a kromě zástupců opozice se ho účastnili také zástupci Kanceláře prezidenta republiky. Zástupci vládní koalice na schůzku nedorazili.

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Výsledkem jednání bylo společné stanovisko pěti opozičních stran. Odmítají změnu systému financování veřejnoprávních médií, protože současný model podle nich zajišťuje jejich nezávislost i předvídatelné financování. Podporují zachování současného rozsahu služeb České televize a Českého rozhlasu a vyzvali ministra kultury, aby svolal jednání všech parlamentních stran s řediteli obou institucí. Zároveň požadují, aby vláda zveřejnila všechny podklady a analýzy, z nichž při přípravě návrhu vycházela.

Na jednání následně reagoval předseda Pirátů Ivan Bartoš. Podle něj je po schůzce s řediteli ČT a ČRo zřejmé, že vláda chce veřejnoprávní média dostat je pod svou kontrolu.

„Chaos, výhrůžky a snaha dostat veřejnoprávní média pod kontrolu vlády. Po schůzce s řediteli ČT a ČRo je jasné, že vláda chce média veřejné služby sesekat a oslabit. To je a vždycky byl jediný cíl,“ uvedl Ivan Bartoš.

Piráti proto oznámili, že se obrátili na Evropskou komisi a zároveň požádali prezidenta Petra Pavla, aby pomohl zajistit nezávislé posouzení vládního postupu prostřednictvím Benátské komise.

Právě Benátská komise by podle Pirátů mohla nezávisle posoudit, zda plánovaná změna financování České televize a Českého rozhlasu neohrožuje nezávislost veřejnoprávních médií. Jde o poradní orgán Rady Evropy pro otázky ústavního práva a fungování demokratických institucí, který hodnotí, zda zákony a kroky jednotlivých států odpovídají principům demokracie, právního státu a ochraně základních práv.

Její stanoviska nejsou právně závazná, často ale slouží jako důležitý podklad při posuzování stavu demokracie a právního státu v evropských zemích. V minulosti zabýval také spornými změnami souvisejícími s fungováním médií a právního státu v Maďarsku či na Slovensku.

Bartoš zároveň uvedl, že nezávislost veřejnoprávních médií nesmí záviset na tom, „kdo zrovna sedí ve Strakově akademii“.

 

Poodle vládního návrhu mají být od příštího roku zrušeny televizní a rozhlasové poplatky a nahrazeny financováním přímo ze státního rozpočtu. Česká televize by měla získat 5,74 miliardy korun, přestože letos počítá s příjmy z poplatků ve výši 6,73 miliardy korun. Český rozhlas má podle návrhu dostat 2,065 miliardy korun, zatímco letos očekává z poplatků přibližně 2,48 miliardy.

Ve srovnání se současným stavem by tak Česká televize přišla zhruba o jednu miliardu korun a Český rozhlas přibližně o 400 milionů korun.

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