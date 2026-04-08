S požehnáním Petra Pavla, spojení na Seznam. Z Česka chtějí udělat základnu

Šéf Reportérů bez hranic Thibaut Bruttin provoz pražské kanceláře slavnostně zahájil na konferenci Forum 2000, která je spojena s Václavem Havlem a je výkladní skříní liberálního networkingu. Vedle Petra Pavla na akci řečnili zástupci Rádia Svobodná Evropa (RFE/RL) a Českého rozhlasu či bývalá pracovnice Hlasu Ameriky (VOA). Tedy přesně těch médií, které se Trumpova administrativa snaží „vyhladovět“.
Česko v první linii
Den před touto spíše formální událostí ovšem proběhla schůzka daleko důležitější – a to mezi českým prezidentem, ředitelem RSF Bruttinem a novopečeným šéfem pražské pobočky Pavolem Szalaiem.
Petr Pavel při té příležitosti vyjádřil obavy o další osud demokracie. „V době, kdy jsou dezinformace a propaganda stále častěji využívány k manipulaci společností a oslabování demokratických institucí, je práce RSF potřebnější než kdy jindy… Tím, že Praha hostí první kancelář RSF pro střední a východní Evropu, potvrzuje svou roli místa, kde jsou respektovány a chráněny svoboda projevu a odpovědná žurnalistika,“ prohlásil prezident.
Toto optimistické hodnocení koresponduje s žebříčkem svobody médií, kterou RSF každoročně vydává. Podle něho je Česká republika dokonce desátá nejlepší na světě. Kritici ale argumentují, že metodika je manipulativní. „Svoboda médií (týkající se např. státní perzekuce novinářů) je něco hodně jiného než svoboda projevu občanů a metodika RSF je postavena do značné míry na subjektivním hodnocení několika málo předvybraných a zpovídaných novinářů z dané země,“ upozorňuje například Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP).
Nicméně Bruttin na Petra Pavla plynule navázal. „Tváří v tvář unifikaci myšlení, kterou se snaží prosadit autoritářské režimy, zkorumpovaní oligarchové a online platformy dominující veřejné debatě, budeme bránit svobodu tisku a právo občanů na informace. A postavíme Česko (...) do první linie tohoto boje a učiníme z něj lídra v solidaritě s ohroženými novináři po celém světě,“ slíbil prezidentovi ředitel Reportérů bez hranic.
Ten se s českou hlavou státu evidentně shoduje nejen v pocitu ohrožení ze strany „nepřátelských“ mocností, ale také v zálibě v kontroverzních kontaktech. Oba muže totiž mimo jiné spojují četné kontakty s nejvyššími představiteli Tchaj-wanu či čínskými disidenty.
Kdo financuje pražskou kancelář
ParlamentníListy.cz se obrátily na pařížskou centrálu i na šéfa pražské pobočky, aby nám vysvětlili, proč se organizace rozhodla expandovat do České republiky a co si od toho slibují. Zajímaly nás také detaily fungování tuzemské kanceláře.
Pavol Szalai vysvětluje, že Prahu považují za „ideální odrazový můstek“ pro působení v regionu střední a východní Evropy. „V této oblasti, stejně jako po celém světě, RSF již více než 40 let hájí svobodu, pluralitu a nezávislost žurnalistiky, novináře, kteří tento ideál ztělesňují, i právo občanů na spolehlivé informace,“ sdělil ParlamentnímListům.cz.
A dodal, že momentálně v pražské kanceláři, která shodou okolností sídlí v budově ČTK, pracuje pouze on. „Kancelář však těží z podpory centrály RSF v Paříži a její mezinárodní sítě: korespondentů (zdrojů informací), partnerů v regionu a sekcí i dalších kanceláří RSF v Evropě i mimo ni,“ potvrdil Szalai.
Podle jeho slov je pražská filiálka placena z Paříže. „Kancelář v Praze je z velké části financována centrálou, která má diverzifikované zdroje financování, což zajišťuje nezávislost organizace,“ říká. Připomeňme, že mezi sponzory najdeme vlády několika západoevropských zemí i Tchaj-wanu, ale také americkou National Endowment for Democracy (NED) a Open Society Foundations George Sorose.
Partneři, o kterých se nemluví
Nedávné aktivity RSF ovšem odhalují i další partnery. Patří mezi ně nezisková organizace Lobbio, za kterou – jak už dříve vypátraly ParlamentníListy.cz – stojí vlivová síť sponzorů Petra Pavla a struktur napojených na silné mediální a grantové organizace doma i v zahraničí. A také mediální dům Seznam.cz Iva Lukačoviče či veřejnoprávní Český rozhlas.
Vyplývá to ze skutečnosti, že jak média spadající pod Seznam.cz, tak Český rozhlas po svých novinářích vyžadují dodržování pravidel, která byla definována právě Reportéry bez hranic. Tzv. Iniciativa pro důvěryhodnou žurnalistiku (Journalism Trust Initiative, JTI) má za cíl zabránit šíření „dezinformací“ a propagandy. Český rozhlas pravidla implementuje od loňska a Lukačovičova média od letoška.
Společnost pro obranu svobody projevu vnímá tuto metodiku značně problematicky. Poukazuje při tom zejména na sponzory a jejich zájmy. „JTI lidé ze Seznamu označují jako nezávislou iniciativu, ve skutečnosti jde o akci financovanou politickým mocenským establishmentem, konkrétně Evropskou komisí nebo francouzským ministerstvem pro Evropu a zahraniční záležitosti. Jinými slovy, JTI nelze označit za nezávislou iniciativu, vzhledem k financím od politiků a od EK, spojované s řadou cenzurních akcí (např. DSA),“ upozorňuje SOSP.
O širších vazbách pražské kanceláře svědčí i dosavadní působení jejího ředitele. Pavol Szalai totiž dříve pracoval v deníku SME. V březnu jsme popsali, že tento slovenský deník patří k hlavním kritikům vlády Roberta Fica a je financován prostřednictvím pražské pobočky Mediálního rozvojového investičního fondu (MDIF), který získává peníze i od Sorosovy nadace Open Society Foundations (OSF).
Poslanec: „Jsou to námezdní síly progresivistů“
Redakce se s těmito zjištěními obrátila na poslance. Zajímalo nás, jak aktivity Reportérů bez hranic ve světle těchto faktů hodnotí.
Předseda PRO Jindřich Rajchl je považuje za vměšování do vnitřních záležitostí České republiky. „Reportéři bez hranic jsou prodlouženou rukou George Sorose a Ursuly von der Leyen v České republice. Nejsou to nezávislí žurnalisté, jsou to námezdní síly těchto progresivistických loutkářů, kteří se nejsou ochotni smířit s výsledkem voleb v naší zemi. Právě tento případ dokonale ilustruje to, jak nezbytně potřebujeme přijmout českou obdobu zákona FARA – abychom všichni měli možnost vidět, čí zájmy tady tyto entity hájí a prosazují,“ řekl ParlamentnímListům.cz.
JUDr. Jindřich Rajchl
Podle Josefa Nerušila činnost organizace dokazuje, že ve skutečnosti prosazuje konkrétní politické cíle. „Svou pražskou kancelář v roce 2025 Reportéři bez hranic otevírali za účasti prezidenta Pavla, jeho účastí pro mě ztrácejí jakoukoliv legitimitu se tvářit jako apolitická organizace. Naopak, potvrdili tím svůj status politické neziskovky,“ konstatuje poslanec SPD.
Místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO) redakci sdělil, že detaily o pražské pobočce nezná, ale v činnosti Reportérů bez hranic i jednotlivých médií vidí systematickou nevyváženost.
„Platí, že tlak vytváří protitlak. Jestli tohle bude pokračovat, tak se bude snižovat důvěra lidí v média, která klesá i tak. Lidé to tak nějak intuitivně cítí. Je to evidentní nadržování jedné straně a soustavná kritika té druhé,“ všímá si Nacher.
Ing. Patrik Nacher
