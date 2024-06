Polský prezident v Číně. Neukazujte Pekarové a Vystrčilovi

Polský prezident Andrzej Duda se v pondělí setkal s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem a jednal s ním o Ukrajině, míru a rozšíření bilaterálního obchodu během návštěvy Pekingu, která přivedla hlavu státu členské země NATO do země, která podpořila Rusko při jeho rozsáhlé invazi na Ukrajinu.

Při setkání ve Velkém sále lidu Duda Siovi řekl, že vztahy mezi Polskem a Čínou, která je komunistickým státem, zůstávají silné. „Tato návštěva je pro mě velmi důležitá v symbolickém smyslu, konkrétně v budování vztahů mezi Polskem a Čínou,“ doplnil Duda. „Chceme mír na světě. Jsme znepokojeni válkou, kterou Rusko vede na Ukrajině. Doufáme, že to co nejdříve skončí spravedlivým mírem,“ zdůraznila také polská hlava státu.

Si řekl, že jejich vztahy jsou přátelské, a svůj polský protějšek označil za „přítele“. Podle Dudy by sbližování zemí mohlo přinést nadcházející polské předsednictví Evropské unii, uvedla agentura AP.

„Za uplynulých 75 let od navázání diplomatických vztahů se bilaterální vztahy neustále rozvíjejí a vlévají novou energii do tradičního přátelství mezi oběma zeměmi,“ prohlásil Si poté, co oba lídři usedli do křesel obklopeni asistenty a ochrankou.

Duda uvedl, že Polsko doufá v užší obchodní vztahy s Čínou – zejména v rámci Siovy iniciativy „Pásmo a cesta“, jejímž cílem je vybudovat dopravní spojení a další infrastrukturu mezi Čínou, Evropou, jihovýchodní Asií a dalšími regiony – především jako reakci na nadbytečné kapacity v obrovském čínském zpracovatelském průmyslu, potřebu najít zahraniční trhy a rozšířit politický a ekonomický vliv Pekingu. Společně chtějí také čelit nepřátelskému tlaku USA.

Zatímco Čína s některými evropskými státy vztahy utužuje, my zažíváme nejhorší stav česko-čínských vztahů. Čína ostře kritizuje především cesty českých politických představitelů na Tchaj-wan. Tam se loni v březnu vydala šéfka Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 s delegací podnikatelů. Čína, která demokratický Tchaj-wan považuje za svou nedílnou součást a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti, schůzku označila za chybné rozhodnutí a vyzvala k jejímu zrušení.

Pekarová Adamová opakovaně tvrdí, že čínský režim je podobně zločinný jako Rusko. „Rusko se chová jako tornádo a Čína jedná pomalu jako klimatická změna,“ řekla loni v květnu v pořadu Rozstřel na iDNES.cz předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Není podle ní žádným tajemstvím, že Čína připravuje svou armádu na to, aby mohla už v roce 2027 vojensky napadnout Tchaj-wan. „To je jejich cíl. To si čínský prezident vytyčil. Je to za pár let a musíme to brát velmi vážně. Číně zároveň vyhovuje, že je dnes pozornost věnovaná Rusku a oni jsou v menším hledáčku,“ uvedla.

Markéta Pekarová Adamová si na Tchaj-wanu převzala státní vyznamenání.

A v Praze zaujala svým recyklovaným tweetováním k výročí Jana Husa: „Zlořečný je totiž ten, kdo pro skývu chleba (rubl a jüan) pravdu opustí“.

Tchaj-wan navštívil již v roce 2020 také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), i on z čínské strany čelil ostré kritice. „My jsme svobodná země, která má zájem mít dobré vztahy se všemi. Věřím, že tomu tak bude i přes tohle prohlášení. Znovu opakuji, že tato cesta nemá za cíl se vůči někomu vymezovat,“ reagoval Vystrčil na vyjádření čínského ministra zahraničí, že Vystrčilovo chování označil za „krátkozraké a politický oportunismus“. Rovněž vyhrožoval, že Vystrčil za své chování zaplatí.

Vystrčil obdržel od Tchaj-wanu medaili za parlamentní diplomacii. Předseda českého Senátu pak s odvoláním na slavný výrok amerického prezidenta Johna Kennedyho tchajwanským zákonodárcům řekl: „Jsem Tchajwanec.“

Když čelil kritice, že jeho postoj níčí případné obchodní vztahy s Čínou, reagoval někdejší učitel slovy, že buď budeme držet své principy a hodnoty, anebo budeme počítat groše.

„Obhajoba demokratických principů není ničím jiným než obhajobou a ochranou svobodné demokratické duše našich společností,“ řekl tchajwanským zákonodárcům. Je podle něj povinností každého demokrata podporovat všechny, kteří hájí tyto principy. Je proto rád, že mohl se senátní delegací na Tchaj-wan přijet.

Také český prezident Petr Pavel se stal první evropskou zvolenou hlavou státu, která s tchajwanskou prezidentkou telefonovala.

Koncem loňského roku se spekulovalo, že předseda vlády Petr Fiala (ODS) plánuje v tomto roce oficiální cestu do Číny. Tu loni navštívili jeho poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar a šéf české rozvědky Vladimír Posolda. Fiala nakonec vyvrátil, že by se měnil kurz české zahraniční politiky vůči této zemi: „Nemění se nic. Nevím, kde tyto spekulace vznikají. Kdybychom hledali nějaké dezinformace, toto je jedna z těch typických, a mrzí mě, že je šíří i ti, kteří proti nim jinak bojují. Žádná moje cesta do Číny není plánována ani připravována,“ ujišťoval v listopadu Petr Fiala.

Dlouhodobě podporoval spolupráci s Čínou bývalý prezident Miloš Zeman. Za svůj postoj k Číně, která čelí obviněním z porušování lidských práv, byl opakovaně kritizován. V minulosti zdůrazňoval především potřebu ekonomické spolupráce.