Revoluce a rozpad EU? Libor Rouček tuší lidi v ulicích. Ale to není vše

„Ministr Blažek i tím, že je ministrem spravedlnosti, by měl lépe na miskách vah vážit svá slova. Zbytečně stresovat a strašit lidi není na místě, zvlášť od ministra jakékoliv vlády,“ reaguje na varování ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který v pátek v Poslanecké sněmovně uvedl, že situaci pokládá za nejdramatičtější od roku 1989 a varoval před možnou revolucí. „Ano, v celé Evropě máme problémy, které vznikly z naprosté části ruskou agresí na Ukrajině. Evropa má problémy, to je bez debat. Ale nehrozí žádná revoluce ani rozpad Evropské unie. Ceny elektřiny vyskočily do závratných výšek i díky spekulacím na energetických burzách. Viděli jsme, když Evropská unie jen naznačila, že bude navrhovat společné řešení, že se 9. září sejdou ministři, klesla cena jedné kilowathodiny z tisíce eura na šest set během jednoho dne. Ukazuje to na naprosté spekulace,“ dodal.

Ne, žádná revoluce se konat nebude

Evropská unie z jakékoli krize vyjde podle Roučka silnější, se silnějšími pravomocemi a koordinačním mechanismem. „Viděli jsme to u covidu. Něco podobného se bude dít i v oblasti energetiky. Máme společný trh a na něm je potřeba mít i společnou energetickou politiku. Být navzájem propojení přenosovými soustavami – ropovody a plynovody. Udělali jsme chybu, že jsme se spoléhali na Rusko. To nyní končí. Během příštích dvou nebo tří let budou vystavěny plynovody i ze Španělska do střední Evropy buď přes Francii, nebo přes Itálii. Budeme propojení nejen z východu na západ, ale i ze severu na jih,“ popisuje Rouček s tím, že nadcházející zima bude kritická. „Všechno ale nasvědčuje tomu, že plynu i elektřiny bude dost. Problémem je vyšší cena. A tak hledá každá vláda v každé zemi mechanismy, jak nejpostiženějším podnikům pomoci,“ dodal.

„V příštích měsících není výměna vlády na pořadu dne“

„I když vláda není můj šálek čaje, jako Čech si přeji, aby v základních věcech, co se týká fungování systému i zahraniční politiky, byla úspěšná. Pád preferencí koalice sice přišel, ale v příštích několika měsících není výměna vlády na pořadu dne,“ uvedl Rouček. Vláda dělá chyby. „Mnohokrát jsem upozorňoval na to, že dát do čela civilní rozvědky člověka, který měl styky s trestně stíhaným mafiánem, je neudržitelné. Vláda se to dva měsíce snažila držet, ztratila na tom body, nyní pan Mlejnek končí. Chyby se vrší, částečně je napravuje, ale vždy pozdě. Mezi tím, co uplyne doba mezi chybným rozhodnutím a nápravou chyb, ztrácí vláda politické body a preference. Ať je to v energetické politice nebo při konkrétní pomoci lidem nebo v kauze Redl – Mlejnek,“ dodal.

Stále silněji se ozývají i obvinění směrem k ministrovi průmyslu a obchodu, že havarijní situaci na trhu s energiemi neřešil dřív. „To je samozřejmě na premiéru Fialovi. Už jsem naznačil, že vláda dělá některé věci se značným zpožděním. Energetická politika je dalším příkladem. Řadu věcí měli udělat dřív. Dát jasný signál, že když nebude fungovat trh s energiemi, přejde se k jiným krokům, k ochraně českého spotřebitele a českého průmyslu. Došlo k tomu se zpožděním. Ztrácejí kolikrát zbytečně politické body,“ uvedl Rouček.

A jestli má nějaký význam hlasování o důvěře? „Chápu frustraci lidí i pozici opozice. Ale krok vyvolat hlasování o nedůvěře vlády v době, kdy má ve Sněmovně jasnou většinu, kdy máme předsednictví v Radě EU, to není jen kontraproduktivní, ale opozici i poškodí. Lidé si řeknou: Jednou za dvanáct nebo třináct let máme předsednictví v Radě EU, měli bychom se ukázat v nejlepším světle. Opozice by měla být po dobu našeho předsednictví více méně neutrální. Andrej Babiš to před několika měsíci dokonce říkal. Nyní vyvolává hlasování o nedůvěře, které nemůže vyhrát. Vládu neporazí, akorát ukáže české veřejnosti a celé Evropě, že mu nejde o dobrou pověst České republiky, ale o vyvolávání dalšího tlaku a napětí v celé zemi,“ dodal.

Načasování návštěvy Scholze? Velmi dobré

V uplynulých dnech Česko navštívil německý kancléř Olaf Scholz. „Po návštěvě českého premiéra v Berlíně je to vlastně druhá návštěva, tentokrát německého kancléře do Prahy. Ukazuje to na blízkost vztahů. Ukazuje to, jak je provázána česká a německá ekonomika,“ uvedl Rouček. „Návštěva právě v době, kdy má ČR předsednictví v EU a kdy máme energetickou krizi, byla načasována velmi dobře. V celé Evropě byl velmi sledován projev kancléře Scholze o budoucnosti Evropy. Podobný projev měl před časem francouzský prezident. Kancléř si pro to vybral půdu Karlovy univerzity. Karel IV. byl největší Evropan v našich dějinách,“ uvedl Rouček. „Scholz nastínil budoucnost EU a zmínil i právo veta, a to i v souvislosti s rozšiřováním EU. Nejen země Balkánu, ale také Moldávie nebo Ukrajina by měly do EU patřit. Máme EU se 27 státy a do budoucna s třiceti i více, proto musíme mít efektivní rozhodovací mechanismy. Není možné, aby v zahraniční politice měla jedna země možnost blokovat rozhodnutí všech ostatních. Chápu, že se to některým lidem nelíbí, ale to jsou lidé, kteří usilují o vystoupení z EU. Mezi ně nepatřím. Pokud chceme, aby byla Evropa silná a konkurenceschopná vůči mocnostem, jako je Čína nebo Spojené státy, pak nemůže existovat právo jedné země zablokovat ostatní,“ dodal.

Při návštěvě německého kancléře zazněla i slova o možnosti vytvoření společenství, které by podporovalo myšlenku užší spolupráci bloku s partnery mimo Evropskou unii. „S tou myšlenkou před několika týdny přišel francouzský prezident a německý kancléř ji podporuje. Jde o to, aby se scházely i země, které nejsou členy EU. Ať je to Británie, která EU opustila, nebo Ukrajina, Makedonie, Srbsko, Turecko, které z nejrůznějších důvodů nejsou v EU nebo nechtějí. Ale mají společné zájmy a jsou provázány s EU kulturně. Myšlenka je správná,“ uvedl Rouček.

Nejsme schopní vidět věci, které se podařily

Bývalý místopředseda Evropského parlamentu na závěr přidává svůj náhled na současnou atmosféru. „Máme obavy z rostoucích cen energií a bojíme se zimy. Pozastavuji se ale nad tím, že nejsme schopní vidět věci, které se podařily a na které bychom mohli být hrdí. Je u nás tři sta tisíc Ukrajinců, z nichž většina je do naší společnosti integrována, asi sto tisíc si našlo práci a děti jdou do školy. Jako národ jsme v tom prokázali nesmírnou solidaritu. Mimochodem, vidíme, co se děje v uprchlických táborech v Holandsku… My jsme zvládli bez velkých problémů pomoci tři sta tisícům Ukrajinců. Není všechno jen černobílé, je řada pozitivních věcí. Pro zlepšení naší národní psychiky a nálady bychom si měli být vědomi i silných stránek, které mezi lidmi a v naší společnosti jsou,“ uzavírá svůj dnešní komentář Libor Rouček.



