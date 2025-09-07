Rusové zabíjeli v Kyjevě. Ukrajinci poškodili ropovod Družba

Podle ukrajinských úředních zdrojů a místních médií si ruský útok dronů a raket na ukrajinské hlavní město Kyjev vyžádal nejméně tři mrtvé, osmnáct zraněných a desítky budov v plamenech, včetně sídla vlády.
Útoky, které také vyřadily elektřinu ve městě, způsobily mj. kouř stoupající ze střechy sídla ukrajinské vlády, kde jsou kanceláře ministrů. „Poprvé byla budova vlády poškozena nepřátelským útokem, včetně střechy a horních pater. Budovy obnovíme, ale ztracené životy nelze vrátit,“ sdělila ukrajinská premiérka Julia Svyrydenko na Telegramu. „Svět musí na tuto destrukci reagovat nejen slovy, ale i činy. Je třeba posílit sankční tlak, především proti ruské ropě a plynu,“ dodala.
Kyjevský starosta Vitalij Kličko uvedl pro agenturu Reuters, že při útoku v neděli brzy ráno zahynul kojenec a mladá žena a že útok způsobil požáry v několika výškových budovách na západě a východě města. Záchranáři byli povoláni do zelené čtvrti Darnyckyj na východ od řeky Dněpr, kde čtyřpatrový bytový dům zachvátil požár po dopadu trosek dronů zničených při nočním útoku, sdělil Kličko.
Trosky dronů způsobily požáry také na střechách šestnáctipatrového domu a dvou devítipatrových domů ve čtvrti Svyatošyn na západě Kyjeva. Svědci agentuře Reuters sdělili, že slyšeli sérii explozí, které otřásly městem a zněly jako provoz protivzdušné obrany. Státní záchranná služba potvrdila úmrtí osoby v Kyjevě a 18 zraněných.
Ruské útoky na Ukrajinu v posledních dnech zintenzivnily, přestože prezident USA Donald Trump zesílil diplomatické úsilí o ukončení války, zatím však bez úspěchu.
Ukrajinské letectvo oznámilo, že Rusko přes noc vyslalo na Ukrajinu 805 dronů a 13 raket.
Ukrajinské síly se ale také činily. V noci na dnešek podnikly útok na ropovod Družba v Brjanské oblasti na západě Ruska. O zásahu informovala agentura Reuters. Velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdi uvedl na síti Telegram, že zařízení strategického významu, které zajišťuje přepravu ropných produktů z běloruských rafinérií do Ruska, bylo výrazně poškozeno požárem.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
autor: Natálie Brožovská