Špidla spouští novou sociální demokracii. Chybí mu pořádné prvomájové demonstrace

Nad otázkou, zda má smysl připomínat si i ve 21. století Svátek práce, se ve vysílání Českého rozhlasu zamyslel bývalý premiér a předseda sociální demokracie Vladimír Špidla.
„Má to smysl, protože celá naše společnost je založena na práci – jak materiální, tak duševní, ale také na etice práce. Práce je základní věc, která společnost udržuje v chodu. Vedle toho je to také symbol toho, za co se má bojovat. Pracovní podmínky ohromného množství lidí zdaleka nejsou v pořádku. Existuje velké množství lidí, kteří jsou utiskováni a jejichž pracovní poměry jsou velmi složité,“ upozorňuje politik.
Lidé by si podle něj měli svátek připomínat na „pořádných demonstracích“, na nichž budou formulovat konkrétní politické požadavky v této oblasti. Takové demonstrace by měly být doprovázeny celou řadou aktivit, které expremiér označuje za lidovou veselici.
To, že dnes 1. máj vnímáme spíše jako svátek lásky, ho jako sociálního demokrata moc netěší. „Podle mě to jsou bohužel stále důsledky čtyřiceti let vlády komunistické strany. Pro levici je to velké prokletí, protože komunisté dokázali lidi přesvědčit, že levice se rovná komunismus a komunismus se rovná levice, což je zásadní problém,“ uvedl Špidla.
Druhým problémem podle něj je, že komunisté řadu věcí úplně vyprázdnili a znehodnotili. To se týká i prvního máje, který byl povinný, nebylo možné předkládat žádné požadavky a stal se z něj v podstatě jen formální rituál bez skutečného obsahu. Ten pocit pokřivení a předstírání přetrvává dodnes.
„Myslím si, že obnovit Svátek práce má smysl a může to být jeden z požadavků, který stojí za to prosazovat. Obecně ale historické události mají velmi dlouhé prsty. Od Mnichova uplynula dlouhá doba, a přesto je tato událost stále součástí národního mýtu. Ta změna a devastace celé řady pojmů i významů byla tak hluboká, že se z ní jednotlivé generace dostávají jen postupně. Trvá to dlouho. Navíc dnes, na rozdíl od minulosti, kdy se na mnohé věci snáze zapomínalo, existuje obrovské množství zaznamenaného a archivního obsahu, který umožňuje některé události znovu a znovu do určité míry prožívat,“ řekl bývalý lídr sociální demokracie.
Mladí se dnes nedostanou k bydlení
Zamyslel se také nad otázkou, zda může Svátek práce v dohledné době oslovit mladou generaci. „Myslím si, že ano, protože mladá generace se rozhodně nenachází v dobré situaci. V zásadě se dá říct, že statisíce, možná i kolem milionu či více lidí, se dnes nemohou dostat k bydlení a nemají reálnou šanci založit svou existenci na běžné práci, která je sice obyčejná, ale uživí je. Často se tak dostávají do různých prekérních situací. Proto má Svátek práce smysl, pokud bude dostatečně aktivní a bojovný. Pak může mít i do budoucna svůj význam,“ soudí Špidla.
Tyto věci musejí podle něj vznikat víceméně spontánně, ale rozhodně by se toho měla ujmout obecně levice a sociálnědemokratické hnutí, tedy ty politické proudy, které byly vždy založeny na zápasu o spravedlivější svět.
Český přístup ke Svátku práce podle expremiéra souvisí s pozicí tradičních levicových stran u nás. „Společnost je komplikovaná a velmi propojená, takže tyto věci spolu skutečně souvisejí. Problém levicových stran je podle mě v tom, že se po roce 1989 vyvinula společnost, která je do značné míry krutá, má rysy třídní společnosti a vytlačuje velké množství lidí do bezvýchodných situací. Zároveň to znamená, že levicové strany svým způsobem pomohly realizovat neoliberální projekt, což je dnes minimálně vnímáno jako jejich selhání. Staly se totiž příliš součástí establishmentu,“ domnívá se někdejší eurokomisař.
Skutečné zásluhy jsou přehlíženy
Upozorňuje, že máme desítky či tisíce lidí bez domova. Velká část mladé generace je prakticky odříznutá od dostupného bydlení. Lidé z nižší střední třídy si často nemohou dovolit ani základní věci, jako jsou nové zuby.
„Současně vznikají soukromé základní školy, což znamená, že lidé jsou už od začátku do značné míry určováni svou sociální pozicí. To není nic příjemného. A myslím si, že je to natolik tvrdé, že se to dá klidně označit i za kruté,“ sdělil Špidla.
Každý politický pohyb podle něj vždy vyžaduje nějakou ideovou a organizující sílu, a to bohužel česká levice není. Osamělí lidé se nejsou schopni dostat do pohybu.
Existuje sice řada menších politických subjektů a iniciativ, ale jde v podstatě o mikrostruktury, které nemají dostatečnou kapacitu, aby mohly něco zásadního ovlivnit. A druhý problém je proměna politického vnímání po pádu komunismu.
„V českém prostředí došlo k naprosté dominanci pravicového politického přístupu. Ten se projevuje silným důrazem na zásluhovost, která se ale zjednodušila téměř jen na majetek a příjmy. Skutečné zásluhy – například výchova dětí v obtížných podmínkách – jsou pak přehlíženy. To vede k tomu, že i lidé s dlouhou pracovní historií jsou někdy vnímáni jako méně odpovědní jen proto, že nemají vlastní úspory, což ukazuje na celkové zjednodušení a deformaci,“ vyjádřil se sociálnědemokratický demokratický politik.
