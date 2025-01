Svobodní v rakouské vládě? V německém deníku se třesou

Obě strany se shodují např. v ekonomických otázkách. Shodují se v tom, že se mají snížit daně jak zaměstnancům, tak firmám. „Obě strany uvažují o zavedení nezdanitelných zaměstnaneckých bonusů a vedle toho také od daňového osvobození práce přes čas a od osvobození od daní, pokud pracujete v důchodu.“

Na druhé straně by dávky v nezaměstnanosti měly být nastaveny tak, aby se v průběhu času snižovaly. A téměř jistě dojde ke škrtům v dotacích na ochranu klimatu," napsal Kronen Zeitung. Očekává se také, že dojde ke snížení příspěvků, které dostávají v Rakousku cizinci. Server listu nepochybuje, že za vlády této koalice, pokud vznikne, zesílí boj proti „politickému islámu".

V rodinné politice se dá podle serveru očekávat, že dojde k posílení prorodinné politiky a snahy pečovat o děti v rodinách.

Existují i sporné body.

Lidovci např. prosazují protivzdušnou obranu Rakouska a Svobodní to odmítají s tím, že jednak je to moc nákladný projekt a jednak se to z pohledu Svobodných příliš neshoduje s deklarovanou rakouskou neutralitou.

Dalším sporným bodem bude pravděpodobně míra pomoci Ukrajině, protože Svobodní se k Ukrajině stavějí hodně kriticky. A do třetice se neshodnou v pohledu na EU. Evropští lidovci se počítají mezi strany stojící v jádru EU, zatímco Svobodní patří ke kritikům unie.

Politický vývoj v Rakousku bedlivě sledují Němci a nejčtenější německý deník Bild tvrdí, že poslední vývoj u sousedů by měl v Němcích vyvolávat obavy. Zástupce šéfredaktora deníku Bild Paul Ronzheimer si všímá toho, že Alternativa pro Německo (AfD) bude moct říkat, že když už vládnou Svobodní v Rakousku, může být v Německu součástí vlády.

„(Šéf Svobodných Herbert) Kickl by mohl brzy sedět vedle německé kancléřky v Bruselu a například vetovat jakékoli sankce proti Rusku. Lídr FPÖ během předvolební kampaně oznámil, že zastaví rakouskou pomoc Ukrajině a bude hlasovat proti ruským sankcím v rámci EU. Objevují se zprávy o přímém kontaktu s ruskými tajnými službami a návštěvách a rozhovorech mezi představiteli FPÖ a Putinovými důvěrníky. Kreml od začátku spoléhal na FPÖ a měl by z kancléře Kickla radost. Trio Orban/Fico/Kickl by mohlo pro Putina v EU mnoho pozitivně změnit,“ napsal zástupce šéfredaktora deníku Bild.

