To jsou čísla, devadesátky se vrací. Německo nemocným mužem Evropy

A právě tento odborník na svém twitteru zveřejnil několik údajů, ze kterých plyne, že nejmocnější evropská ekonomika se nachází v jedné z největších krizí za poslední dobu.

„Vypadá to, že Německo je opět nemocným mužem Evropy,“ začal Zschäpitz svůj tweet a hned svoje přirovnání vysvětlil.

„Ve 4. čtvrtletí se ekonomika propadla o 0,5 %, více než v kterékoli z ostatních velkých ekonomik eurozóny, a v 1. čtvrtletí 2023 německý HDP nečekaně stagnoval, zatímco HDP v Itálii, Španělsku a Francii výrazně vzrostl.“

Vše podložil graficky.

It looks like #Germany is once again the sick man of Europe. In Q4, the economy contracted by 0.5%, more than in any of the other major economies in the Eurozone, and in Q1 2023, German GDP unexpectedly flatlined while GDP in Italy, Spain & France grew markedly. pic.twitter.com/hJ3N5ysQME — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 28, 2023

Jen pár minut před tím navíc zveřejnil text, který pojednává o stagnaci německého HDP.

„Dobré ráno z Německa, kde se recesi ještě nepodařilo odvrátit. HDP v 1. čtvrtletí stagnoval, navzdory očekávání, které počítalo s nárůstem o 0,2 %. To je překvapivé, protože HDP ve Španělsku a Itálii vzrostl,“ srovnal německou ekonomiku s těmi, které byly vždy považovány za jedny z nejzranitelnějších.

„Ve 4. čtvrtletí se německá ekonomika propadla o 0,5 %. To by mohlo vést k recesi, pokud by byl HDP v 1. čtvrtletí revidován mírně směrem dolů,“ dodal ještě a vysvětlil, že pokud jsou dvě po sobě jdoucí čtvrtletí záporného růstu, nastává právě ekonomická recese.

Good Morning from #Germany, where a recession has not yet been averted. GDP STAGNATED in Q1, while consensus had expected a significant increase of 0.2%. This is also surprising b/c GDP in Spain & Italy had surprised on the upside. In Q4, German econ had shrunk by 0.5%. This… pic.twitter.com/Q5O1ADfuPG — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 28, 2023

Recese je skutečně definována jako makroekonomický pojem, který nastává, když dojde k poklesu výkonu ekonomiky po dobu minimálně 6 měsíců. Konkrétně se jedná o pokles reálného HDP po alespoň 2 čtvrtletí po sobě. Může zahrnovat současný pokles ekonomických měřítek, jako jsou zaměstnanost, investice a zisky společností.

Už několik dní před těmito informacemi ale tento německý ekonomický komentátor a expert zveřejnil jiný tweet, ve kterém se rozepsal o rostoucím schodku německé ekonomiky.

„Jejda! Německá vláda očekává, že schodek veřejného sektoru letos vzroste na 4,25 % HDP z 2,6 % v roce 2022, uvádí FinMin v Berlíně,“ uvedl na úvod a přidal svůj komentář.

OOPS! German govt expects public-sector deficit to expand to ~4.25% of GDP this year, from 2.6% in 2022, FinMin in Berlin says. That would be the largest budget shortfall since the Corona crisis in 2020 when state subsidies weighed on the budget & lockdowns reduced tax revenues. pic.twitter.com/peHxGG8aVg — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 26, 2023

„To by byl největší rozpočtový schodek od koronavirové krize v roce 2020, kdy státní dotace zatížily rozpočet a blokády snížily daňové příjmy,“ zmínil složitou covidovou dobu, kdy ale byly ekonomické ukazatele ovlivněny masivními dotacemi ze státních peněz. Podobně jako v České republice.

Podobný pohled na německou ekonomiku doplněný ještě zmínkou o genderové neutralitě a utlumení jaderné energetiky, zastává i další německý komentátor, který navíc odkazuje na graf zobrazující odchylku současné německé ekonomické reality od směru, který německá ekonomika vykazovala mezi roky 2010 a 2019.

I na něm je patrný nejen covidový propad, ale i současná stagnace.

Germany becoming the sick man of Europe again, real GDP stagnated in last five years ?? Instead of growth we prefer to focus on shutting down our nuclear reactors and gender neutral speech. Chart @DanielKral1 pic.twitter.com/lU977ToEin — Michael A. Arouet (@MichaelAArouet) April 28, 2023

Pokud si na závěr výše uvedené informace shrneme, nelze se ubránit dojmu, že německá ekonomika se v současné době nenachází v dobré kondici. Zda to bude mít vliv na fungování EU, či na další německou pomoc Ukrajině, se můžeme jen domnívat.

