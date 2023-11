Turecko, Írán, Bangladéš. Tam je podle Václava Cílka zaděláno na problémy

Geolog Václav Cílek opět promluvil. Zcela bez zábran. Třeba o „kadění do bot“, ale zdaleka nejen o něm. Pozornost věnoval také nedostatku vody v Gaze a mnoha íránských městech, který s sebou nese řadu věcí, o kterých se z Cílkova pohledu moc nemluví. Proto se o nich rozhodl promluvit on.

I kvůli válce na Ukrajině. Na tu se tentokrát pokusil podívat prakticky. Jak to může fungovat, když se např. kvůli leteckému poplachu zaseknete ve výtahu a najednou velmi nutně potřebujete na velkou. „Američtí předci přišli na to, že v nejhorším případě je možný vykadit se do vlastních bot. Ale když v létě nosíte sandály, tak je to kontraproduktivní. A navíc to není elegantní řešení,“ poznamenal se smíchem Cílek hned v úvodu podcastu.

Stejně tak se prakticky podíval na izraelskou válku a připomínal, že Pásmo Gazy je opravdu hodně hustě zalidněné a k tomu ještě trpí nedostatkem vody. Nedostatek vody podle něj trápí i Turecko, Írán a Bangladéš. V těchto zemích je podle Cílka zaděláno na problém. A vysvětluje to podle něj, proč v posledních několika letech stále častěji v Íránu protestují ženy.

„Když se na to podíváte z hlediska vody, tak vidíte, že několik desítek procent íránských měst má problémy s vodou. A teďka, kdo to pociťuje? Pociťujou to ženský, protože umývají nádobí, perou prádlo, umývají dětem zadečky, a podobně. A já si myslím, že v té Gaze je to podobný. A to napětí se hromadí. A něco ho může vyvolat. Např. policejní zásah na pařížských předměstích,“ upozornil Cílek.

Biolog se domnívá, že podobné výbuchy napětí se z různých důvodů bude projevovat v různých částech světa a my bychom se na to měli připravit. Navíc podle Cílka už staří Řekové říkávali, že lidé nevydrží dlouho žít v blahobytu a když už v něm žijí příliš dlouho, začnou si vymýšlet různé věci. A nejsou ochotni se obětovat pro nějakou myšlenku, pro stát, něco budovat, něco pěstovat. „Podle mého názoru tenhle svět směřuje do dlouhodobých problémů. Dnes je doba vymknutá z kloubů,“ konstatoval host podcastu. „Ale teďka se jedná o to, aby ta krize nedosáhla rozměru Bachmutu nebo Náhorního Karabachu, když to tak řeknu,“ pokračoval Cílek.

V obecné rovině jsou podle něj okamžiky krizí příležitostí ke změnám. A někdy to jsou změny velké, jako Velká francouzská revoluce.

