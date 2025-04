U Moravce dusno. „Můžu taky něco říct?“ Černochová nebyla spokojena

Moderátor Václav Moravec ve studiu České televize uvítal ministryni obrany Janu Černochovou (ODS), 1. místopředsedu ANO Karla Havlíčka a předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba.

Osobně je prý za setkání Trumpa a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ve Vatikánu vděčná, protože jde mimo jiné i o to, „aby Ukrajinci dostali kompenzaci toho, co Rusové během války páchali,“ poznamenala Černochová.

„Zatím je těžké říci, zda šlo o průlom, ale určitě je to posun,“ přidal se Havlíček. „Je velkou škodou, že Evropa obecně promarnila tu šanci v roce 2024, kdy bylo před americkými volbami a americký prezident Joe Biden neměl zřejmě dost sil, aby ta jednání zahájil. Jenže Evropané alibisticky čekali na výsledek voleb. A Donald Trump se toho chopil,“ podotkl Havlíček.

„Připravme se na to, že to ještě bude o velkých emocích. A bohužel se naplňuje to, co jsme říkali v roce 2024. Že čím déle se to potáhne, tím méně výhodné to bude pro Ukrajinu. Bohužel,“ zdůraznil Havlíček.

Hřib vidí v jednáních mezi Ruskem a Západem jistou naději, byť byl kritický k některým bodům mírového plánu Donalda Trumpa. „To by vlastně znamenalo, že pokud tady někdo napáchá válečné zločiny a pošlape mezinárodní právo, tak se jeho situace ještě zlepší,“ popsal situaci předseda Pirátů.

Přijatelnější se mu jeví britský plán cesty k míru, který počítá s placením reparací ze zmrazeného ruského majetku a zároveň sankce namířené proti Rusku jako agresorovi by se uvolňovaly teprve postupně.

Černochová byla v této otázce s Hřibem v souladu.

„My se musíme snažit pro Ukrajinu připravit co nejlepší pozice pro ta vyjednávání. A jestli něco Ukrajině pomůže nejvíc, tak aby byla silná, byla dobře vyzbrojená a aby Ukrajina měla dost materiálu, aby se mohla účinně bránit ještě před tím, než dojde k těm mírovým jednáním,“ ozvala se ministryně Černochová s tím, že Havlíček mluví rozumně, za což mu před kamerami poděkovala, ale jedním dechem dodala, že jiní členové ANO zase tak rozumně nemluví.

Havlíček obratem doplnil, že česká muniční iniciativa by měla být předána do rukou NATO. „Postupujme koordinovaně v rámci NATO. Snažme se to NATO nejen udržet, ale ještě ho posílit. NATO má dokonalou strukturu i z hlediska rozhodování,“ podotkl Havlíček s tím, že pokud má Rusko z někoho obavy a respekt, tak je to NATO. „Já si nemyslím, že Česká republika bude tím, kdo rozhodne válku na Ukrajině,“ podotkl Havlíček.

Černochová dala najevo, že muniční iniciativu není třeba převádět na NATO.

Hřib se do Havlíčka pustil bez servítků. „Já těm vaším názorovým veletočům tak docela nerozumím. V lednu jste byl v Ruské federaci za hvězdu, protože jste řekl: ,My bychom v muniční iniciativě nepokračovali'. To je přímá citace,“ poznamenal předseda Pirátů.

„Chci to potom doříct,“ ozval se Havlíček.

„Ale tohleto jsou přímo vaše slova,“ pokračoval Hřib. A tohle je věc, kdy mi přijde, že vy máte obecnou příchylnost k Rusku. Vy jste jednak vrátil do hry Rosatom, když se jednalo o Dukovany. A jednak, když jste měl ten byznys s kmenovýma buňkama, kde jste obírali o peníze nevyléčitelně nemocné, tak jste tam seděl s Jindřichem Rajchlem. Takže já tedy nevím, jaký vy skutečně zastáváte postoj. ... Problém je v tom, že tady pan Havlíček říká každou chvíli něco jiného,“ kroutil hlavou Hřib.

Poznamenal také, že Ukrajinu je třeba dál podporovat, aby se Rusku mohla bránit, protože jinak by mohla nastat situace, že do Česka přijde ještě víc uprchlík než dnes.

A Havlíček vypěnil.

„Od bolševických kolektivistů mě to opravdu nepřekvapuje,“ vybuchl.

„Pane Havlíčku, buďte tak laskav, zdržte se těch invektiv. Vy jste vlastnění bývalým komunistou,“ poukázal Hřib na to, že Babiš hnutí ANO založil a držel i vlastnictví ochranných známek pro hnutí. „Vládli jste tady s komunisty, takže vy nemluvte o nějakejch komunistech, buďte tak hodnej, jo?“ žádal Hřib Havlíčka.

Ale 1. místopředseda hnutí ANO se nechtěl nechat zastavit. „Vy jste aktivisté jako vystřižení z 50. let,“ vmetl Havlíček šéfovi Pirátů

Hřib na oplátku hned připomínal, že Babiš byl nomenklaturní komunista a spolupracovník Státní bezpečnosti,

Moravec hádku utnul.

„Pánové, když nebudete navzájem osobní, myslím, že by diskuse mohla probíhat líp,“ konstatoval.

„Ale já na to jenom reaguju,“ ozval se Havlíček. A pokračoval již o něco klidněji. Odmítl, že by vracel do dostavby Dukovan Rusko. „To je dáno tím, že vy si ty věci neumíte dohledat,“ sdělil Hřibovi.

Černochová ale chtěla slyšet, jak to tedy má hnutí ANO s českou muniční iniciativou, když ji jednou chce zastavit, ale podruhé ji podporuje. „Vy si nasliníte prst a podle toho, jak to fouká, tak si řeknete: aha, teď je obrana bezvadné téma,“ kroutila hlavou nad Havlíčkem.

Ten se okamžitě bránil. „Ne, ne, ne. Vy do toho vnášíte příliš mnoho emocí.“

„Přestaňte tady podporovat ty stereotypy, že do toho vnáším emoce, protože jsem ženská. Hysterii jste do toho vnesl vy poté, co vám tady pan Hřib řekl jasné informace,“ smetla Havlíčkovu poznámku Černochová.

„Ale my jsme s komunista neměli koalici, na rozdíl od vás, kteří jste měli koalici tady s těmi neobolševiky,“ nechal se slyšet Havlíček.

Černochová dovysvětlila, že v rámci české iniciativy bylo na Ukrajinu letos dodáno zatím na 400 tisíc kusů velkorážové munice. V loňském roce to celkem bylo asi 1,5 milionu. A letos máme prostředky zatím asi tak do listopadu. … Já si myslím, že budeme dodávat tolik munice, kolik budeme schopni sehnat po světě,“ zdůrazňovala Černochová.

Poté ujišťovala diváky, že nehrozí, že někdo někde otočí klíčkem a stíhačky F-35, které se chystáme koupit, nebudou fungovat. „Stejně tak na Gripenech máme prvky, které pochází z USA, takže teoreticky nám to hrozí i u těch Gripenů,“ podotkla Černochová. „Prostě ten svět je globalizovaný,“ doplnila.

Po chvíli Havlíček vyrazil do dalšího útoku. „Začínáte být hrozbou pro Českou republiku,“ pravil. „Dneska jste se asi špatně vyspala,“ pokračoval ve slovní palbě Havlíček, když se Černochová chtěla bránit. „Já jsem se vyspala skvěle," vložila se Havlíčkovi do slovní palby ministryně obrany a podotkla, že Havlíček jen ohýbá různé statistiky po svém. A Havlíčka označila za lháře.

Hřib se začal smát a připomínal Havlíčkovi, že Babišova vláda na nátlak komunistů sebrala armádě 10 miliard.

„Můžeme se bavit věcně?“ žádal Moravec.

„No tak ať nelže,“ žádala Černochová a dívala se přitom na Havlíčka s tím, že od Havlíčka zaznívají věci naprosto nevídané.

„Dneska vám to nejde,“ držel Havlíček krok s Černochovou.

A Moravec začal uvažovat o tom, jestli by neměla Česká televize objednat pilulky na zklidnění

Poté opět promluvil Hřib.

„My do armády musíme investovat, abychom ji posílili, aby to prostě oni (Rusové) vůbec nezkoušeli. Je důležité, abychom udrželi Rusko co nejdál od našich hranic,“ pravil náměstek pražského primátora. „Já jsem kritizoval Čínu a Rusko ještě než to bylo cool,“ připomínal Hřib s tím, že Rusové Česko označují za svého nepřítele a na území Česka páchají teroristické útoky. Např. i útok na pražské garáže. „Rusko je s námi reálně ve válce, jen na nás bomby nepadají shora,“ popsal situaci předseda Pirátů. „A říkám to jako člověk, který měl policejní ochranu poté, co mu bylo vyhrožováno ze strany Ruska,“ pokračoval Hřib.

Poté připomněl, že druhá světová válka, na kterou se dnes Rusové tolik odkazují, začala tím, že Hitler a Stalin, čili nacistické Německo a Sovětský svaz, rozcupovali Polsko. „Dnes je naprosto důležité si uvědomit, že všichni náckové jsou proruští a dokonce tam i podle toho hlasují v Evropském parlamentu,“ rýpl si do čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka, aniž by zmínil jeho jméno.

Havlíček poznamenal, že ještě jako člen vlády slyšel informace od českých tajných služeb o tom, kdo nese vinu na smrti dvou českých občanů při výbuchu ve skladu ve Vrběticích. „Nemám pochybnosti, kdo to způsobil, jen o tom nemohu mluvit,“ nechal se slyšet Havlíček s tím, že by se měla škoda způsobená ve Vrběticích vymáhat na Rusech. Jen vyjádřil pochybnosti, zda by Rusové Česku něco zaplatili.

Černochová vidí cestu v tom, zkomplikovat užívání ruského majetku na českém území.

Hřib žádal, aby se uvalila vyšší daň na ruské vlastníky bytů v Česku. „Myslím daň klidně třicetinásobná. To můžeme udělat z fleku. Lidem z Ruska, což je země, která nás má na seznamu nepřátelských zemí,“ upozorňoval Hřib.

