Uděláte to, nebo jste Rusko. Zelenskyj diktuje

14.04.2026 7:37 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Vítěz maďarských voleb Péter Magyar oznámil, že když mu zavolá ruský prezident Vladimir Putin, zvedne telefon. Je si prý totiž vědom, že Maďarsko leží, kde leží, a Rusko leží, kde leží. Vláda v Berlíně vyjádřila naději, že Maďarsko umožní „rychlé uvolnění“ peněz pro Ukrajinu. A ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že se na frontě odehrála velká věc. A poslal vzkaz partnerům v Evropě.

Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Lídr maďarského vítězného uskupení Tisza Péter Magyar prozradil, co udělá, pokud mu zavolá ruský prezident Vladimir Putin.

„Nebudu aktivně vyhledávat vazby s Ruskem, ale pokud mi Putin zavolá, zvednu telefon a požádám ho, aby válku ukončil. Maďarsko je svobodná, nezávislá evropská země, součást EU a NATO, a tak se budeme chovat ve světě. … Nemůžeme změnit geografii. Rusko tam stále bude a Maďarsko zde stále bude. Takže musíme diverzifikovat náš energetický zdroj pro bezpečnost a nižší ceny. To neznamená odříznout se, znamená to kupovat ropu a plyn tak bezpečně a levně, jak je to jen možné,“ konstatoval Magyar.

 

 

Mezitím podle agentury Reuters vláda v Berlíně vyjádřila naději, že výsledek voleb v Maďarsku umožní „velmi rychlé“ uvolnění půjčky EU ve výši 90 miliard eur. Výsledek voleb „znamená, že existuje naděje, že pomoc Ukrajině bude uvolněna velmi rychle,“ uvedl mluvčí vlády. „Německá vláda na tom pracuje – proto s napětím očekává rychlé vytvoření vlády v Maďarsku.“

A ukrajinský prezident ve stejné době ohlásil do světa, , že se na frontě odehrála velká věc.

Budoucnost je zde. Na bojišti, a Ukrajina ji vytváří. Jedná se o naše pozemní robotické systémy. Poprvé v historii této války byla nepřátelská pozice obsazena výhradně platformami Ground Robotic Systems (pozemními robotickými drony) a leteckými drony. Okupanti se vzdali a tato operace byla dokončena bez zapojení pěchoty a bez ztrát na naší straně. Ratel, Termite, Ardal, Lynx, Zmiy, Protector, Volya a další GRS dokončily za pouhé 3 měsíce na frontě více než 22 000 misí. Jinými slovy, více než 22 000krát byly zachráněny životy. Robot vstoupil do nejnebezpečnějších zón místo vojáka,“ oznámil Zelenskyj na sociální síti X.

Vzkaz poslal také partnerům v Evropě. Sdělil jim, že Evropané dnes mají dvě možnosti. Spolupracovat s Ukrajinou na obraně vzdušného prostoru, nebo podlehnout Rusku.

„Už tento týden budeme mít s Evropany jednání – jednání o vytvoření společného systému protivzdušné obrany,“ řekl podle serveru Kyiv Independent. „Jsem si jistý: buď se Ukrajina stane nedílnou součástí evropského bezpečnostního systému, nebo některé země v Evropě riskují, že se stanou součástí ‚ruského světa‘.“

Začátkem roku Zelenskyj navíc oznámil, že Kyjev brzy začne vyvážet obranné technologie a otevírat výrobní linky na zbraně v partnerských zemích v rámci širšího úsilí o internacionalizaci výroby zbraní.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Jinde na netu:

Nedostatek vitaminu D dává tělo velmi hlasitě najevoNedostatek vitaminu D dává tělo velmi hlasitě najevo Kombinace olivového oleje a soli umí tlumit bolesti kloubůKombinace olivového oleje a soli umí tlumit bolesti kloubů

