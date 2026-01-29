Ukrajinci se snaží zpochybnit Američany: Nevědí, o čem mluví

Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
Agentura Reuters v této souvislosti připomíná, že v neděli má ve Spojených arabských emirátech proběhnout další kolo rozhovorů o ukončení vály, kterého se mají zúčastnit zástupci ruské, ukrajinské a americké strany, ale tentokrát by na místě americké delegace neměli sedět podnikatel v realitách Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, ale jiní zástupci.
Rubio v této souvislosti odpověděl také na otázku, zda se Američané a Ukrajinci dohodli na poskytnutí bezpečnostních záruk.
„Můžeme říct, že na naší straně bychom s nimi souhlasili, ale samozřejmě tady je vliv Ruska a jeho dynamika. A samozřejmě, jakékoli bezpečnostní záruky by se uplatnily až po skončení konfliktu,“ řekl Rubio.
Ukrajinci se však obávají, s čím by Američané ještě mohli přijít. Tvrdí totiž, že některým z amerických vyjednavačů chybí základní informace o celém konfliktu a o situaci na Ukrajině.
„Během nedávných rozhovorů s reportéry americký úředník nesprávně tvrdil, že Kyrylo Budanov, nedávno jmenovaný šéf prezidentské kanceláře a bývalý šéf vojenské rozvědky, nyní slouží jako viceprezident Ukrajiny. … Ukrajina nemá viceprezidenta. Podle ústavy je hlavou státu prezident, a pokud nemůže vykonávat své povinnosti, pravomoc dočasně přechází na předsedu parlamentu. Vedoucí prezidentské kanceláře slouží jako nejvyšší poradce a vedoucí personálu prezidenta, dohlíží na každodenní provoz, koordinuje politiku napříč vládními agenturami a řídí vztahy s parlamentem, bezpečnostními institucemi a zahraničními partnery. Tato role je vlivná, ale nenese ústavní výkonné pravomoci,“ napsal Kyiv Independent.
A přidal ještě jeden varovný příklad neznalosti jednoho z amerických vyjednavačů.
„Myslím, že teď už je to nejdelší válka. Delší než druhá světová válka. A stále probíhá,“ nechal se prý také slyšet jeden z členů amerického týmu.
Druhá světová válka přitom v Evropě trvala takřka šest let, a pokud počítáme i ukončení války v Pacifiku, tak Japonsko podepsalo kapitulaci po více než šesti letech. Rusko zaútočilo na Ukrajinu 24. února 2022, takže se zanedlouho uzavře čtvrtý rok této války.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Financial Times v úterý informoval, že Washington řekl Ukrajině, že musí podepsat mírovou dohodu s Ruskem, aby získala bezpečnostní záruky USA.
„Ukrajina chce potvrdit bezpečnostní záruky USA, než se vzdá jakéhokoli území. USA se však domnívají, že Kyjev se musí vzdát Donbasu, aby válka skončila, a dělají jen málo pro to, aby vyvíjely tlak na ruského vůdce Vladimira Putina, aby upustil od jednoho ze svých nejtvrdších požadavků,“ uvedl server listu Financial Times.
Mluvčí Bílého domu Anna Kellyová toto tvrzení okamžitě odmítla.
„Absolutně to není pravda. jedinou rolí USA v mírovém procesu je spojit obě strany a dosáhnout dohody.“ Na sociální síti X ji citoval Christopher Miller z Finanial Times.
In response to questions about conditions attached to the security guarantees, Anna Kelly, the deputy White House press secretary, said: “This is totally false — the US’s only role in the peacemaking process is to bring both sides together to make a deal.”https://t.co/Qv6GjQPogL— Christopher Miller (@ChristopherJM) January 27, 2026
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.