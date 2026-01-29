Ukrajinci se snaží zpochybnit Američany: Nevědí, o čem mluví

Šéf americké diplomacie Marco Rubio popsal, jak probíhají jednání o ukončení války na Ukrajině. Vyjádřil se i k poskytnutí amerických bezpečnostních záruk Ukrajincům. Ukrajinci se však obávají, s čím by Američané ještě mohli přijít. Tvrdí totiž, že některým z amerických vyjednavačů chybí základní informace o celém konfliktu. Nezdráhají se např. tvrdit, že současná ruská agrese proti Ukrajině už trvá déle než druhá světová válka.

Ukrajinci se snaží zpochybnit Američany: Nevědí, o čem mluví
Foto: Screen YouTube Tuckera Carlsona
Popisek: Steve Witkoff rozmlouvá s Tuckerem Carlsonem

Americký ministr zahraničí Marco Rubio oznámil, že se v rámci jednání o ruské válce na Ukrajině řeší i obtížná otázka Donbasu. Otevřeně přiznal, že vyřešit tuto otázku je „velice obtížné“. Prezident Vladimir Putin opakovaně prohlásil, že si Rusko vezme celý ukrajinský Donbas, jehož 90 % ovládají moskevské síly, silou, pokud se ho Kyjev nevzdá v rámci mírových dohod. Vláda v Kyjevě dává jasně najevo, že se nehodlá vzdávat žádného území, které Rusové neuloupili silou. V této věci má vláda prezidenta Volodymyra Zelenského podporu občanů. Ukrajinci dlouhodobě dávají v průzkumech najevo, že mír chtějí, ale ne za cenu toho, že by se dobrovolně vzdávali území, které Rusové neovládají.

Agentura Reuters v této souvislosti připomíná, že v neděli má ve Spojených arabských emirátech proběhnout další kolo rozhovorů o ukončení vály, kterého se mají zúčastnit zástupci ruské, ukrajinské a americké strany, ale tentokrát by na místě americké delegace neměli sedět podnikatel v realitách Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, ale jiní zástupci.

Rubio v této souvislosti odpověděl také na otázku, zda se Američané a Ukrajinci dohodli na poskytnutí bezpečnostních záruk.

„Můžeme říct, že na naší straně bychom s nimi souhlasili, ale samozřejmě tady je vliv Ruska a jeho dynamika. A samozřejmě, jakékoli bezpečnostní záruky by se uplatnily až po skončení konfliktu,“ řekl Rubio.

Ukrajinci se však obávají, s čím by Američané ještě mohli přijít. Tvrdí totiž, že některým z amerických vyjednavačů chybí základní informace o celém konfliktu a o situaci na Ukrajině.  

„Během nedávných rozhovorů s reportéry americký úředník nesprávně tvrdil, že Kyrylo Budanov, nedávno jmenovaný šéf prezidentské kanceláře a bývalý šéf vojenské rozvědky, nyní slouží jako viceprezident Ukrajiny. … Ukrajina nemá viceprezidenta. Podle ústavy je hlavou státu prezident, a pokud nemůže vykonávat své povinnosti, pravomoc dočasně přechází na předsedu parlamentu. Vedoucí prezidentské kanceláře slouží jako nejvyšší poradce a vedoucí personálu prezidenta, dohlíží na každodenní provoz, koordinuje politiku napříč vládními agenturami a řídí vztahy s parlamentem, bezpečnostními institucemi a zahraničními partnery. Tato role je vlivná, ale nenese ústavní výkonné pravomoci,“ napsal Kyiv Independent.

A přidal ještě jeden varovný příklad neznalosti jednoho z amerických vyjednavačů.

„Myslím, že teď už je to nejdelší válka. Delší než druhá světová válka. A stále probíhá,“ nechal se prý také slyšet jeden z členů amerického týmu.

Druhá světová válka přitom v Evropě trvala takřka šest let, a pokud počítáme i ukončení války v Pacifiku, tak Japonsko podepsalo kapitulaci po více než šesti letech. Rusko zaútočilo na Ukrajinu 24. února 2022, takže se zanedlouho uzavře čtvrtý rok této války.

Aniž by Kyiv Independent zmínil konkrétní jméno, u článku je fotografie podnikatele v realitách Stevea Witkoffa a poznámka, že někteří z amerických vyjednavačů vnímají případnou dohodu o vzdání se Donbasu jako prodej nemovitosti.

Financial Times v úterý informoval, že Washington řekl Ukrajině, že musí podepsat mírovou dohodu s Ruskem, aby získala bezpečnostní záruky USA.

„Ukrajina chce potvrdit bezpečnostní záruky USA, než se vzdá jakéhokoli území. USA se však domnívají, že Kyjev se musí vzdát Donbasu, aby válka skončila, a dělají jen málo pro to, aby vyvíjely tlak na ruského vůdce Vladimira Putina, aby upustil od jednoho ze svých nejtvrdších požadavků,“ uvedl server listu Financial Times.

Mluvčí Bílého domu Anna Kellyová toto tvrzení okamžitě odmítla.

„Absolutně to není pravda. jedinou rolí USA v mírovém procesu je spojit obě strany a dosáhnout dohody.“ Na sociální síti X ji citoval Christopher Miller z Finanial Times.  

 

