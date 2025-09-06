VIDEO z ulice: Rom si stěžoval na Ukrajince Rakušanovi. Ten ho poslal na „úřad“

Vít Rakušan, ministr vnitra a předseda hnutí STAN, vzbudil pozornost sociálních sítí kvůli střetu s romským bezdomovcem. Dojít k němu mělo během zastávky jeho volební kampaně v Hradci Králové. Tento incident, zachycený na virálním videu, odhalil napětí mezi vládou a marginalizovanými skupinami obyvatel ohledně nedostupnosti bydlení a podpory válečných uprchlíků z Ukrajiny.
Na záznamu je vidět, jak bezdomovec žádá finanční pomoc a kritizuje vládu, která upřednostňuje uprchlíky před domácími bezdomovci. Rakušan na to reaguje slovy, že je pyšný na pomoc Ukrajincům, a posílá rozhořčeného muže na úřad, který však blíže nespecifikuje.
„Co tady melete? My cikáni jsme chudáci tady. Já jsem bezdomovec a spávám tady u vody. Nemůžeme najít ubytovnu, protože všechno je narvané Ukrajinci,“ pustil se Rom do vicepremiéra.
„Ano, je jich tady hodně,“ souhlasil politik. „Je jich tady 400 tisíc, protože utíkali před válkou.“
„Co tady tak melete?“ stál si bezdomovec na svém.
„Já nemelu,“ oponoval mu Rakušan. „Já jsem pyšný na to, že jsme jim byli schopni pomoct. A jsem na to opravdu pyšný.“
„Tak mi pomozte. Dejte mi deset tisíc,“ naléhal Rom a natáhl dlaň.
„Jste zadlužený, nebo nejste?“ zeptal se ministr.
„Jsem,“ přisvědčil muž.
„Máme nový zákon na oddlužení. Zajímal jste se o to?“ dotázal se Rakušan bezdomovce.
„Ne,“ připustil Rom.
„Byl jste se zeptat na úřadě? Tak já vám to doporučuju. To je úplně skvělý, co v téhle chvíli můžete udělat. Neříkejte, že tenhle stát pro vás nic nedělá,“ končí video Rakušanovými slovy.
Tento střet není ojedinělý. Rakušan již dříve čelil kritice za své výroky, například když uvedl, že se setká i s bezdomovcem, což vyvolalo debatu o jeho přístupu k sociálním problémům. Video z Hradce Králové tak pouze posiluje diskusi o integraci a podpoře marginalizovaných komunit v České republice, zejména v kontextu probíhající války na Ukrajině.
Incident rovněž odráží širší společenské dělení, kdy se vláda snaží vyvážit potřeby různých skupin obyvatel. Zatímco Rakušan hájí svou politiku pomoci Ukrajincům, kritici poukazují na nedostatečnou péči o domácí populaci v nouzi.
Pochopení pro romského bezdomovce Češi nemají
Lidé, kteří záznam rozhovoru mezi vrcholným politikem a romským bezdomovcem zhlédli na síti X, však reagují takřka ve shodě.
„Nadávat na jiný je snazší než něco udělat sám. Proč si lidé myslí že stát, tudíž druzí, se mají o ně postarat. Tihle a další jsou mi u prdele,“ vyjádřil se jeden z komentujících.
Proč si lidé myslí že stát, tudíž druzí, se mají o ně postarat.
„Důsledek plácání ANO a SPD, že každý dostane vše, že na to má nárok, bez práce a přičinění. K čemu tento člověk přispěl, co udělal pro společnost. Ano, lidé mohou mít problémy, ale pokud je mají, nechť je řeší, ne křikem, ne výpady, ale na příslušných místech,“ soudí Petr Polcar.
K čemu tento člověk přispěl, co udělal pro společnost.
„Tak mi dejte 10k a natažená pazoura... Míval jsem podobný sousedy – přišly dávky a 3 dni vyhrávala hudba, Malborky, Jack Daniels, no a pak zbytek měsíce oddělovali plast od mědi,“ napsal Josef Najman.
„Takoví nemají práci od doby jejich základní školy, ale zrovna, když si ji chtěli najít, tak přišla ta ukrajinská mamka a vzala jim to místo, chudáčci. Na stavbách když tak hledají furt. I za dobré peníze, jen nebýt líná veš. Jenže to je nebaví, a proto to dělají ti Ukrajinci,“ vyjádřil se uživatel X s přezdívkou Orchidej.
„Je faktem, že tací lidé se o nic nezajímají, mnohdy jejich myšlenkové kapacity na to nestačí. A často mají psychické problémy, takže ani vůli něco řešit. To byste musel zřídit nějaké sociálně-psychologické poradny a ty aby jim pomáhaly. Desítka do ruky to nevyřeší,“ navrhla řešení Gabriela M.
„Lidé, již nejsou schopni zvládnout vlastní základní ekonomické zajištění, tj. jsou ekonomicky negramotní (u tohoto pána možná nejen ekonomicky), není možné, aby tito lidé měli plné volební právo. Volební práva musí být diverzifikována dle schopností jedince pochopit vážnost volby,“ zveřejnil svůj názor Tomáš Arndt.
„Ano, zhruba takový měl kamarád tady v Sudetech výběr, když pronajímal byt... Jak byl rád za pracovitého Ukrajince s rodinou, pro kterého hledala bydlení jeho firma... Jeden by skoro řekl, že 400 000 Ukrajinců je ještě málo...“ vyjádřil se další komentující.
„Dejte mi 10000! Někdo ho poslal na špatný meeting, Andrej by šáhl do kapsy a bylo by!“ napsal Michal Tichý a přidal smajlíka.
autor: Naďa Borská