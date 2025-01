Vojenská konfrontace? Trump domluvil a v ČT nastalo zděšení

„Zlatý věk začíná,“ prohlásil prezident Donald Trump při své inaugurační řeči po složení přísahy jako 47. prezident Spojených států amerických. Ve svém projevu naznačil, že období úpadku USA končí, a oznámil okamžité kroky k posílení bezpečnosti na jižní hranici – včetně vyslání armády k zastavení nelegální migrace.

Trump slíbil Američanům „čtyři nejlepší roky v historii“, přičemž zdůraznil, že jeho vláda se soustředí na ekonomickou prosperitu, posílení národní bezpečnosti a obnovení americké prestiže na mezinárodní scéně.

Podle amerikanisty Jiřího Pondělíčka měl Trumpův inaugurační projev charakter „jeremiády“ – rétorického stylu, který nese jméno podle biblického proroka Jeremiáše. Tento typ projevu zpravidla nejprve dramaticky vykreslí současnou situaci v „černých barvách“, aby následně předložil řešení. V tomto případě Trump sám sebe prezentoval jako jediné řešení amerických problémů.

„Projev působil optimisticky na jeho voliče. Během jeho vystoupení byly momenty, kdy mu dokonce zatleskal i Joe Biden, zejména když Trump hovořil o návratu izraelských rukojmích,“ podotkl Pondělíček. Dva Trumpovy výroky však u něj vyvolaly značné znepokojení. První byl, že USA si vezmou Panamský průplav zpátky. „Taková rétorika by mohla vést až k vojenské konfrontaci.“ Stejně tak ho zamrazilo při Trumpově zmínce o územní expanzi USA. „To jsou dva momenty, které mě upřímně zarazily a trošku mě při nich zamrazilo,“ doplnil.

Lizec k Trumpovu projevu zmínil: „Slova o Americe na prvním místě nejsou překvapivá. Myslím si, že je třeba vnímat i pesimističtější variantu, třeba u těch cel, protože Donald Trump – a je i v právu, svým způsobem – poukazuje na přebytek obchodní bilance, který má Evropa vůči Spojeným státům. Nafukuje výrazně čísla, v tom je v právu, ale protože má těch cílů víc, a cla nejsou pouze o vyrovnávání obchodní bilance, uvažuje i o návratu průmyslové výroby do Spojených států. To může být určitý tlak ta cla použít, i když bude schopen dosáhnout dohody na snižování obchodní bilance“.

Prezident Trump ve svém inauguračním projevu oznámil ambiciózní plán výrazného rozšíření automobilové výroby v USA. Prohlásil, že Spojené státy budou vyrábět víc aut než kdykoliv předtím. To je součástí jeho širší strategie na obnovu domácího průmyslu a omezení závislosti na zahraniční výrobě, zejména z Číny a z Mexika.

Jefim Fištejn, komentátor a publicista, k Trumpovu inauguračnímu projevu upozorňuje, že se zásadně lišil od jeho prvního inauguračního projevu v roce 2017. „Hlavní změna spočívá v duchu samotného projevu, který byl tentokrát ještě rozhodnější a zaměřený na prosazování amerických zájmů. Trumpův projev byl výborně sestaven. Byla tam spousta velmi úderných vět. Bylo vidět, že to nedělá dobře zástupcům Demokratické strany, kteří tam seděli. Mám pocit, že kdyby se Trumpovi podařilo v nejbližších měsících prosadit alespoň část, bude to mít obrovský vliv na celý zbytek světa,“ poznamenal Fištejn.

V ruské Dumě tentokrát šampaňské nebouchalo

K ruskému ohlasu na volby a na inagurační projev Fištejn upozorňuje, že na rozdíl od roku 2017, kdy vítězství Trumpa bylo v Moskvě přijato s nadšením, letos se ruská reakce jeví mnohem vlažněji. „Jistě nemělo radost, vedle zarputilých trumpofobů, paradoxně ani Rusko. To nemůže mít radost z takového projevu. A vůbec letošní volby Rusko uvítalo velmi rozpačitě. Na rozdíl od roku 2017, kdy bouchalo šampaňské v Dumě, letos tam šampaňské nebouchalo a po tomto projevu, myslím si, že mnozí v Rusku nemají dobrý pocit,“ zmínil Fištejn.

A že jedním z klíčových bodů Trumpova projevu byl důraz na energetiku. „Trump dal jasně najevo, že chce, aby USA zvýšily vývoz energetických surovin, což by mohlo negativně ovlivnit ruskou ekonomiku, která je závislá na exportu ropy a plynu. Trumpův vzkaz zněl: ‚Vrtej, čili vrtej, bejby, vrtej.‘ To znamená, jak řekl Trump, co nejvíce zvýšit vývoz energetických surovin. To nemůže Rusku udělat nic dobrého. Pro Rusko to znamená omezení ruského vývozu ve všech energetických oblastech,“ připomněl Fištejn.

Bořek Lizec vidí reálnou možnost naplnění některých z Trumpových cílů v dohledné době. „Rozhodně se mu může podařit vysídlení části nelegálních migrantů, jak jsme slyšeli, 10 až 11 milionů. Také se mu může podařit narovnání obchodních bilancí. Obchodní bilance USA se světem je velmi neuspokojivá. Chce zvýšit tarify, chce mít Ameriku s vyrovnaným rozpočtem, s vyrovnaným obchodem, s obchodní bilancí, která by byla vyvážená.“

Prosperující, spokojená Amerika je v zájmu celého světa

„To, čemu Trump říká návrat selského rozumu, je v zájmu všech lidí na světě. Prosperující, spokojená Amerika je v zájmu celého světa. Ne naopak. Rozviklaná Amerika, liknavá, nejistá sama sebou, svými hodnotami – to není v zájmu celého světa. Svět by měl rozumět a podporovat tyto snahy Trumpovy administrativy,“ zdůrazňuje Lizec.

Pondělíček dodává, že Trump nepřinesl žádné zvláštní vzkazy směrem k evropským spojencům. „Soustředil se na USA, sám to říkal. Amerika především. Pokud šlo o zahraniční politiku, spíš tam byly zastřené vzkazy v tom smyslu, jak Donald Trump vnímá mezinárodní systém – často jako něco, co Ameriku omezuje. Souhlasím s panem Fištejnem, že Rusku určitě neudělá radost případné masivní zvýšení těžby ropy. Otázkou ovšem je, zda se to americkým ropným společnostem vyplatí. Na rozdíl od Ruska, kde může diktátorský režim firmám nařídit určité kroky, v USA taková možnost neexistuje. Trump se sice pokusí to udělat deregulacemi, ale konečné rozhodnutí bude na firmách,“ míní Pondělíček.

Opět se vrátil k Trumpovu vyjádření o americké expanzi, ke zmínca o získání zpět Panamského průplavu. „To je způsob uvažování, který v něčem připomíná ruský pohled na mezinárodní vztahy – například ve vztahu k Ukrajině. Ačkoli to Trump přímo neřekl, právě takové výroky v ruských médiích silně rezonovaly a byly velmi chválené. Dokonce se tam už začalo spekulovat, že pokud Trump chce Grónsko, mohli by se s ním domluvit a nějak si ho rozdělit, protože i Rusko má v té oblasti své zájmy. Pokud jde o NATO a o spojence, tak o tom, že Amerika své spojence potřebuje, ale očekává, že se nebudou jen vézt v závěsu a že začnou víc investovat do obrany, v tomto projevu nepadlo ani slovo,“ uzavírá Pondělíček.

